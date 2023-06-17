Евакуація під обстрілами Херсонщини. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні у Студії Вашингтон. Назріває екологічна катастрофа: волонтери про наслідки руйнування ГЕС. Результати зустрічі міністрів оборони країн НАТО для України. Столтенберг повідомив, що нині союзники працюють над багаторічним пакетом фінансування для України, аби допомогти ій відбудувати оборонний та безпековий сектори, та досягнути повної оперативної сумісності із НАТО.
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