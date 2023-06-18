На саміті у Вільнюсі НАТО ухвалить пакет допомоги, щоб привести Україну до стандартів Альянсу – Столтенберг

На саміті у липні у Вільнюсі НАТО ухвалить пакет допомоги Україні, який має привести її до натівських стандартів протягом кількох років, повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг у коментарі виданню Welt.

«Майбутнє України — в НАТО, але зараз пріоритетом для України є утвердження себе як суверенної та незалежної держави, інакше немає можливості обговорювати членство», — сказав Столтенберг.

Він додав, що «коли ця війна закінчиться, повинні існувати надійні домовленості щодо безпеки України, щоб Росія не змогла переозброїтися і атакувати знову, і цикл російської агресії був розірваний».

Столтенберг також застеріг від поспішних мирних переговорів між Україною та Росією. «Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але щоб мир був тривалим, він має бути справедливим, – сказав генсек НАТО. - Мир не може означати заморожування конфлікту та прийняття угоди, продиктованої Росією. Тільки Україна може визначити умови, які є прийнятними».

Глава НАТО зазначив, що військові успіхи зміцнять позицію України на переговорах: «Що більше окупованих територій зможе звільнити Україна, то кращі карти вона матиме за столом переговорів для досягнення справедливого та тривалого миру».

Як повідомляв раніше Голос Америки, президент США Джо Байден «відкритий» до ідеї спростити шлях України до вступу в НАТО, повідомляють американські ЗМІ з посиланням на інформацію американських посадовців.

Зокрема йдеться про те, щоб скасувати вимогу Плану дій до членства в НАТО, затвердженого для України. План передбачає проведення низки реформ в цивільній та військовій сферах.

Хоча вимоги до вступу в Альянс залишаються, без ПДЧ союзники зможуть в будь-який час проголосувати за вступ України.

Відповідну ідею, кажуть в ЗМІ, Байдену представив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час свого візиту до США цього тижня. Про усунення вимог ПДЧ союзники можуть оголосити в липні на саміті у Вільнюсі.

В матеріалі використані джерела Welt.