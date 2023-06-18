США та Ісландія працюють разом для підтримки України – Блінкен 

«Тісна координація між Сполученими Штатами та Ісландією є ще більш важливою, оскільки ми працюємо разом, щоб підтримати народ України, коли він захищає свою країну від неспровокованої війни Росії», йдеться у привітанні держсекретаря США Ентоні Блінкена Ісландії з нагоди Національного дня Ісландії.

«Разом ми притягнемо Росію до відповідальності за її жорстокі дії», - додав Блінкен.

Він зазначив, що Сполучені Штати та Ісландія мають міцну дружбу, яка ґрунтується на відданості демократичним принципам, свободі та нашій колективній безпеці як членів НАТО. «Ми разом працюємо над вирішенням спільних викликів у регіоні та в усьому світі в широкому спектрі питань економіки, прав людини, безпеки та клімату, а також через співпрацю в Арктичній раді», - зауважив держсеректар Блінкен.

Як повідомляв раніше Голос Америки, Ісландія входить в Очолюваний Великою Британією оборонний альянс кількох європейських країн - Об’єднані експедиційні сили (JEF). 13 червня Об’єднані експедиційні сили оголосили про новий пакет засобів протиповітряної оборони для України вартістю 116 мільйонів доларів.

Міністри оборони JEF, до складу яких входять Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Велика Британія, ухвалили таке рішення після чергової зустрічі у вівторок.

"Обладнання вартістю 92 мільйони фунтів стерлінгів (116 мільйонів доларів США) буде закуплено найближчими місяцями через Міжнародний фонд для України (IFU) для зміцнення здатності України захищати свою критично важливу національну інфраструктуру, цивільне населення та особовий склад на передовій", - йдеться в заяві уряду Великої Британії.