Папа Франциск закликав не забувати про населення «багатостраждальної України»

Папа Франциск напередодні дня біженця закликав не забувати про "багатостраждальну Україну". Про це повідомляє Vatican News.

"Зберігаймо витривалість у молитві за населення багатостраждальної України, не забуваймо, що воно багато страждає", – цими словами Папа Франциск звернувся до вірян, які в неділю зібрались на площі Святого Петра у Ватикані. Це була перша зустріч папи з вірянами після його госпіталізації. Під час попередньої загальної аудієнції від нього пролунав схожих заклик щодо України.

Як повідомляв раніше Голос Америки, минулого місяця Папа Римський зустрівся у Ватикані з президентом Володимиром Зеленськи. Вони обговорили шляхи до справедливого миру в Україні, гуманітарну та політичну ситуацію в Україні, спричинену війною – інформують офіційні джерела з Ватикану. Папа запевнив у своїх постійних молитвах та підкреслив невідкладність "жестів людяності" щодо найбезпорадніших, невинних жертв війни.

Наприкінці зустрічі лідери обмінялися подарунками. Це була перша зустріч Франциска із Зеленським після вторгнення Росії у лютому 2022 року.