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- Голос Америки
Bank of China обмежив російські перекази в юанях в ЄС і США
Китайський Bank of China з 13 червня обмежив для клієнтів російських банків можливість переводити юані до Євросоюзу, США, Великої Британії та Швейцарії. Про це з посиланням на російські медіа повідомляє Радіо Свобода.
Як розповів представник одного з російських банків, Bank of China припинив переказ коштів через кореспондентські рахунки не тільки в юанях, а й у доларах США, євро та гонконгських доларах. На думку співрозмовника, обмеження пов'язані з ризиком вторинних санкцій.
Представники російського банківського сектора вважають, що рішення про обмеження для росіян ухвалено не Китаєм, а США та країнами Євросоюзу на тлі обмежень, запроваджених щодо Росії після її війни в Україні.
Експерти зазначають, що частка переказів у китайській валюті в ЄС та США невелика серед загальних переказів у юанях. Такими операціями могли скористатися приватні інвестори чи представники бізнесу.
Bank of China - комерційний банк, однак він перебуває у державній власності. Це четвертий за розміром банк у світі.
Раніше Голос Америки повідомив, що державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Пекіна, де зустрівся із главою МЗС Китаю Цінь Ган. Візит триватиме два дні. Це перша поїздка до Китаю американського високопосадовця за останні п'ять років.
Поїздка Блінкена до Китаю має стати підготовкою для зустрічі глави КНР та президента США. Джо Байден раніше заявив, що сподівається зустрітися із Сі Цзіньпіном у найближчі місяці.
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- Голос Америки
Блінкен почав візит до Китаю
Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Пекіна, де зустрівся із главою МЗС Китаю Цінь Ган. Візит триватиме два дні. Ймовірно, Блінкен зустрінеться із головою КНР Сі Цзіньпіном. Крім того, у планах держсекретаря переговори з іншими китайськими високопосадовцями.
Це перша поїздка до Китаю американського високопосадовця за останні п'ять років.
Візит Блінкена до Пекіна планувався у лютому, але був відкладений після того, як США збили у своєму повітряному просторі китайський аеростат. Вашингтон тоді заявив, що апарат займався розвідкою. Влада КНР у відповідь повідомила, що це був метеозонд, що збився з курсу.
Поїздка Блінкена до Китаю має стати підготовкою для зустрічі глави КНР та президента США. Джо Байден раніше заявив, що сподівається зустрітися із Сі Цзіньпіном у найближчі місяці.
До поїздки у Китай Блінкен провів розмову з міністром закордонних справ Японії Хаясі Йошімасою, повідомив прес-секретар Держдепу Метью Міллер.
Зокрема, Блінкен і Хаясі "обговорили важливість сталої тристоронньої співпраці США, Японії та Південної Кореї з низки регіональних і глобальних питань, включаючи економічний розвиток в Індо-Тихоокеанському регіоні, і підтвердили свою незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України".
У п'ятницю Блінкен поспілкувався з міністром закордонних справ Республіки Корея Пак Джин. Під час розмови сторони "засудили триваючі незаконні запуски балістичних ракет КНДР і відзначили необхідність того, щоб КНР використала свій вплив, щоб спонукати Пхеньян до серйозної та стійкої дипломатії".
Також держсекретар "подякував своєму колезі за підтримку РК суверенітету та територіальної цілісності України".
- Голос Америки
Папа Франциск закликав не забувати про населення «багатостраждальної України»
Папа Франциск напередодні дня біженця закликав не забувати про "багатостраждальну Україну". Про це повідомляє Vatican News.
"Зберігаймо витривалість у молитві за населення багатостраждальної України, не забуваймо, що воно багато страждає", – цими словами Папа Франциск звернувся до вірян, які в неділю зібрались на площі Святого Петра у Ватикані. Це була перша зустріч папи з вірянами після його госпіталізації. Під час попередньої загальної аудієнції від нього пролунав схожих заклик щодо України.
Як повідомляв раніше Голос Америки, минулого місяця Папа Римський зустрівся у Ватикані з президентом Володимиром Зеленськи. Вони обговорили шляхи до справедливого миру в Україні, гуманітарну та політичну ситуацію в Україні, спричинену війною – інформують офіційні джерела з Ватикану. Папа запевнив у своїх постійних молитвах та підкреслив невідкладність "жестів людяності" щодо найбезпорадніших, невинних жертв війни.
Наприкінці зустрічі лідери обмінялися подарунками. Це була перша зустріч Франциска із Зеленським після вторгнення Росії у лютому 2022 року.
- Голос Америки
- Reuters
Лондон допоможе Києву посилити кібербезпеку на тлі контрнаступу
Велика Британія розширить свою програму допомоги кіберзахисту України на тлі контрнаступу ЗСУ.
Британський уряд заявив, що надасть ще 16 мільйонів фунтів стерлінгів (20,5 мільйона доларів) фінансування з потенційним надходженням ще 9 мільйонів фунтів стерлінгів від міжнародних союзників.
Лондон заявив, що пакет, який доповнює 6,35 мільйона фунтів стерлінгів, оголошених минулого року, дозволить Україні краще захистити свою критично важливу національну інфраструктуру від руйнівних атак Росії.
"Жахливі атаки Росії на Україну не обмежуються їхнім варварським вторгненням на землі, але також передбачають жахливі спроби атакувати їхню кіберінфраструктуру, яка надає життєво важливі послуги, від банківських до енергопостачання, невинним українцям", – заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
"Це фінансування має вирішальне значення для припинення цих нападів, зміцнення кіберзахисту України та підвищення здатності країни виявляти та знешкоджувати шкідливі програми, націлені на них".
Наступного тижня на конференції у Лондоні Сунак також попросить підприємців і бізнес збільшити свої інвестиції в Україну на конференції, щоб допомогти їй відновити економіку країни після вторгнення Росії.
Участь у дводенному заході віртуально візьме президент України Володимир Зеленський візьме віртуальну участь, також там плануються виступи держсекретаря Ентоні Блінкена і президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.
"Хоробрість України на полі бою має відповідати баченню приватного сектору, щоб допомогти країні відбудуватись і відновитися, - йдеться в майбутній промові Сунака, яку опублікував його офіс. - Фінансово сильніша, технологічно розвинена Україна зміцнить свою здатність відтіснити Росію назад за свої кордони.
Щоб об’єднати українські та міжнародні компанії для сприяння співпраці, буде запущено нову цифрову платформу, йдеться у заяві Даунінг-стріт. Ще один технологічний проект допоможе українським і британським підприємцям співпрацювати, а фонд у 10 мільйонів фунтів стерлінгів (13 мільйонів доларів США) підтримає ідеї низьковуглецевої енергетики в Україні, додали там.
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