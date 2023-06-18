Bank of China обмежив російські перекази в юанях в ЄС і США

Китайський Bank of China з 13 червня обмежив для клієнтів російських банків можливість переводити юані до Євросоюзу, США, Великої Британії та Швейцарії. Про це з посиланням на російські медіа повідомляє Радіо Свобода.

Як розповів представник одного з російських банків, Bank of China припинив переказ коштів через кореспондентські рахунки не тільки в юанях, а й у доларах США, євро та гонконгських доларах. На думку співрозмовника, обмеження пов'язані з ризиком вторинних санкцій.

Представники російського банківського сектора вважають, що рішення про обмеження для росіян ухвалено не Китаєм, а США та країнами Євросоюзу на тлі обмежень, запроваджених щодо Росії після її війни в Україні.

Експерти зазначають, що частка переказів у китайській валюті в ЄС та США невелика серед загальних переказів у юанях. Такими операціями могли скористатися приватні інвестори чи представники бізнесу.

Bank of China - комерційний банк, однак він перебуває у державній власності. Це четвертий за розміром банк у світі.

Раніше Голос Америки повідомив, що державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Пекіна, де зустрівся із главою МЗС Китаю Цінь Ган. Візит триватиме два дні. Це перша поїздка до Китаю американського високопосадовця за останні п'ять років.

Поїздка Блінкена до Китаю має стати підготовкою для зустрічі глави КНР та президента США. Джо Байден раніше заявив, що сподівається зустрітися із Сі Цзіньпіном у найближчі місяці.