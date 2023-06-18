Двоє загинуло та кілька поранено внаслідок масової стрілянини на музичному фестивалі у штаті Вашингтон

Двоє людей загинуло та ще троє отримали поранення внаслідок масової стрілянини в кемпінгу біля амфітеатру міста Джордж у штаті Вашингтон у суботу ввечері під час фестивалю електронної танцювальної музики. Про це, цитуючи офіс шерифа округу Ґрант, повідомляє CNN. Серед поранених - нападник.

Повідомлення про стрілянину на території кемпінгу надійшло близько 20:25, йдеться в повідомленні офісу шерифа у Facebook.

За словами прес-секретаря офісу шерифа Кайла Формана, підозрюваний навмання відкрив вогонь у натовп, після чого втік з місця стрілянини, але поліцейські вистежили його та взяли під варту.

В амфітеатрі міста Джордж проходив дводенний музичний фестиваль під назвою Beyond Wonderland, а кемпінги були розташовані за кілька сотень метрів від місця проведення події.

Влада не надала подробиць щодо підозрюваного, жертв, використаної зброї чи мотиву.

Фестиваль Beyond Wonderland продовжився у суботу ввечері, попри стрілянину, але організатори оприлюднили заяву, в якій вказали уникати певної території кемпінгу. У неділю вранці організатори скасували денні виступи.

Як раніше повідомляв Голос Америки, за останні місяці у США сталась низка випадків масової стрілянини у громадських місцях, що поновило дискусію про закони щодо купівлі та поводженням зі зброєю, які відрізняються у різних штатах.

Зокрема менш ніж за п’ять місяців у Сполучених Штатах цього року вже було зафіксовано 199 "масових розстрілів", за даними Архіву насильства із застосуванням зброї, який визначає такі події як стрілянину, під час якої застрелено або вбито чотирьох або більше людей, не враховуючи злочинця.

Демократи виступають за перегляд законів про вільний обіг зброї. Сенатор-демократ від штату Техас Роланд Гутьєррес, розкритикував політиків, які відмовляються вжити заходів щодо реформ: "У пеклі є особливе місце для людей, які спостерігають, як усе це відбувається, і вирішують нічого не робити".

Натомість республіканці відкидають цю ідею. Конгресмен-республіканець Генрі Куельяр виступив проти обмежень щодо обігу зброї, заявляючи, що суворі заходи контролю над зброєю не допомогли уникнути таких випадків насильства із застосуванням зброї.