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- Голос Америки
Двоє загинуло та кілька поранено внаслідок масової стрілянини на музичному фестивалі у штаті Вашингтон
Двоє людей загинуло та ще троє отримали поранення внаслідок масової стрілянини в кемпінгу біля амфітеатру міста Джордж у штаті Вашингтон у суботу ввечері під час фестивалю електронної танцювальної музики. Про це, цитуючи офіс шерифа округу Ґрант, повідомляє CNN. Серед поранених - нападник.
Повідомлення про стрілянину на території кемпінгу надійшло близько 20:25, йдеться в повідомленні офісу шерифа у Facebook.
За словами прес-секретаря офісу шерифа Кайла Формана, підозрюваний навмання відкрив вогонь у натовп, після чого втік з місця стрілянини, але поліцейські вистежили його та взяли під варту.
В амфітеатрі міста Джордж проходив дводенний музичний фестиваль під назвою Beyond Wonderland, а кемпінги були розташовані за кілька сотень метрів від місця проведення події.
Влада не надала подробиць щодо підозрюваного, жертв, використаної зброї чи мотиву.
Фестиваль Beyond Wonderland продовжився у суботу ввечері, попри стрілянину, але організатори оприлюднили заяву, в якій вказали уникати певної території кемпінгу. У неділю вранці організатори скасували денні виступи.
Як раніше повідомляв Голос Америки, за останні місяці у США сталась низка випадків масової стрілянини у громадських місцях, що поновило дискусію про закони щодо купівлі та поводженням зі зброєю, які відрізняються у різних штатах.
Зокрема менш ніж за п’ять місяців у Сполучених Штатах цього року вже було зафіксовано 199 "масових розстрілів", за даними Архіву насильства із застосуванням зброї, який визначає такі події як стрілянину, під час якої застрелено або вбито чотирьох або більше людей, не враховуючи злочинця.
Демократи виступають за перегляд законів про вільний обіг зброї. Сенатор-демократ від штату Техас Роланд Гутьєррес, розкритикував політиків, які відмовляються вжити заходів щодо реформ: "У пеклі є особливе місце для людей, які спостерігають, як усе це відбувається, і вирішують нічого не робити".
Натомість республіканці відкидають цю ідею. Конгресмен-республіканець Генрі Куельяр виступив проти обмежень щодо обігу зброї, заявляючи, що суворі заходи контролю над зброєю не допомогли уникнути таких випадків насильства із застосуванням зброї.
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- Голос Америки
Блінкен провів "конструктивні" перемовини із главою МЗС Китаю
Зустріч державного секретаря Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом була "відвертою, змістовною та конструктивною", повідомив CNN з посиланням на Держдепартамент США.
"Секретар наголосив на важливості дипломатії та підтримці відкритих каналів зв’язку з усіх питань, щоб зменшити ризик неправильного сприйняття та прорахунків, - йдеться у повідомленні Держдепу. - Держсекретар чітко заявив, що Сполучені Штати завжди відстоюватимуть інтереси та цінності американського народу та працюватимуть зі своїми союзниками та партнерами, щоб просувати наше бачення світу, який є вільним, відкритим і підтримує міжнародний порядок, заснований на правилах".
Крім того, держсекретар запросив китайського колегу до Вашингтона "для продовження обговорень, і вони погодилися запланувати взаємний візит у зручний для обох сторін час".
Раніше Голос Америки повідомляв, що це перша поїздка до Китаю американського високопосадовця за останні п'ять років. Й візит Блінкена до Китаю має стати підготовкою для зустрічі глави КНР та президента США. Джо Байден раніше заявив, що сподівається зустрітися із Сі Цзіньпіном у найближчі місяці.
Поїздка держсекретаря відбувається на тлі зростання напруженості між Китаєм і Сполученими Штатами, нагадує The Hill. Як повідомляє CNN, переговори Блінкена з Ганом тривали п'ять годин, і спостерігачі уважно стежитимуть за тим, чи планується у Блінкена зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Попередні поїздки американського високопоставленого дипломата часто включали зустрічі віч-на-віч з вищим лідером Китаю, але відносини перебувають на найнижчому рівні за десятиліття.
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Bank of China обмежив російські перекази в юанях в ЄС і США
Китайський Bank of China з 13 червня обмежив для клієнтів російських банків можливість переводити юані до Євросоюзу, США, Великої Британії та Швейцарії. Про це з посиланням на російські медіа повідомляє Радіо Свобода.
Як розповів представник одного з російських банків, Bank of China припинив переказ коштів через кореспондентські рахунки не тільки в юанях, а й у доларах США, євро та гонконгських доларах. На думку співрозмовника, обмеження пов'язані з ризиком вторинних санкцій.
Представники російського банківського сектора вважають, що рішення про обмеження для росіян ухвалено не Китаєм, а США та країнами Євросоюзу на тлі обмежень, запроваджених щодо Росії після її війни в Україні.
Експерти зазначають, що частка переказів у китайській валюті в ЄС та США невелика серед загальних переказів у юанях. Такими операціями могли скористатися приватні інвестори чи представники бізнесу.
Bank of China - комерційний банк, однак він перебуває у державній власності. Це четвертий за розміром банк у світі.
Раніше Голос Америки повідомив, що державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Пекіна, де зустрівся із главою МЗС Китаю Цінь Ган. Візит триватиме два дні. Це перша поїздка до Китаю американського високопосадовця за останні п'ять років.
Поїздка Блінкена до Китаю має стати підготовкою для зустрічі глави КНР та президента США. Джо Байден раніше заявив, що сподівається зустрітися із Сі Цзіньпіном у найближчі місяці.
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