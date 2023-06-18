Блінкен провів "конструктивні" перемовини із главою МЗС Китаю

Зустріч державного секретаря Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом була "відвертою, змістовною та конструктивною", повідомив CNN з посиланням на Держдепартамент США.

"Секретар наголосив на важливості дипломатії та підтримці відкритих каналів зв’язку з усіх питань, щоб зменшити ризик неправильного сприйняття та прорахунків, - йдеться у повідомленні Держдепу. - Держсекретар чітко заявив, що Сполучені Штати завжди відстоюватимуть інтереси та цінності американського народу та працюватимуть зі своїми союзниками та партнерами, щоб просувати наше бачення світу, який є вільним, відкритим і підтримує міжнародний порядок, заснований на правилах".

Крім того, держсекретар запросив китайського колегу до Вашингтона "для продовження обговорень, і вони погодилися запланувати взаємний візит у зручний для обох сторін час".

Раніше Голос Америки повідомляв, що це перша поїздка до Китаю американського високопосадовця за останні п'ять років. Й візит Блінкена до Китаю має стати підготовкою для зустрічі глави КНР та президента США. Джо Байден раніше заявив, що сподівається зустрітися із Сі Цзіньпіном у найближчі місяці.

Поїздка держсекретаря відбувається на тлі зростання напруженості між Китаєм і Сполученими Штатами, нагадує The Hill. Як повідомляє CNN, переговори Блінкена з Ганом тривали п'ять годин, і спостерігачі уважно стежитимуть за тим, чи планується у Блінкена зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Попередні поїздки американського високопоставленого дипломата часто включали зустрічі віч-на-віч з вищим лідером Китаю, але відносини перебувають на найнижчому рівні за десятиліття.