Москва далі не пускає допомогу ООН в окуповані місцевості після затоплення

Організація Об’єднаних Націй знову звинуватила Москву в забороні доступу міжнародної гуманітарної допомоги до регіонів окупованих російськими військами на півдні України, що потерпіли від затоплення внаслідок руйнування греблі Каховської гідроелектростанції.

Очільниця допомогової служби ООН Деніз Браун заявила, що організація намагається співпрацювати і з урядом України, і з владою Росії, щоб допомагати людям «де б вони не знаходились», але зараз, за її твердженням, російський уряд «відхилив звернення щодо доступу до районів, які наразі перебувають під його тимчасовим військовим контролем».

«Не можна відмовляти в наданні допомоги людям, які її потребують. ООН продовжуватиме робити все, що може, щоб дістатися всіх людей», – сказано в заяві організації 18 червня.

Ще 13 червня Деніз Браун заявляла, що Російська Федерація відмовлялася гарантувати ООН безпечний доступ до лівобережжя, зокрема до міста Олешки.

Більша частина Херсонської області на лівому березі Дніпра залишається під російською окупацією, і раніше повідомляли, що саме там низькі місцевості ймовірно зазнали більшого затоплення після руйнування Каховської греблі 6 червня.

15 червня організація «Міжнародна амністія» окремо звинуватила Росію в тому, що окупанти не лише мало допомагають місцевим мешканцям, але й перешкоджають волонтерам, які намагаються допомагати.

Президент Володимир Зеленський, який назвав руйнування греблі «свідомим злочином Росії», закликав великі міжнародні організації, зокрема Міжнародний комітет Червоного Хреста більше допомагати потерпілим.

Україна каже, що з правобережжя були евакуйовані багато тисяч людей і мешканцям намагаються доставляти харчі, питну воду й медичну допомогу.

Але російська артилерія далі б’є з лівого берега, де окуповані українські поселення повністю залежать від окупаційної влади.

З затоплених місцевостей повідомляють, що вода поступово спадає, виявляючи завдану шкоду.

Росія мала «і можливість, і мотиви» влаштувати вибух

У міжнародних ЗМІ з’являються додаткові твердження, що Каховське гребля впала внаслідок дій російських окупантів, ймовірно через вибух в основі споруди, яку повністю контролювали російські війська впродовж багатьох місяців.

Агенція Associated Press 18 червня пише, що аналіз фотографій руїн греблі зроблених з дронів і додаткова інформація вказує, що у Росії «були засоби, мотиви і можливості» зруйнувати греблю.

«На знімках Каховської греблі зроблених з повітря, якими поділилися з AP, видно навантажений, як виглядає, вибухівкою автомобіль. І два представники сказали, що російські підрозділи були розташовані у важливій частині греблі, де за словами українців був зосереджений вибух», - пише АР, зауважуючи, що російське міністерство оборони одразу не відгукнулося на запити про інформацію.

На знімках датованих 28 травня з українського дрона на греблі видно автомобіль з вирізаним дахом і з великими бочками всередині, а «до однієї з них причеплено те, що виглядало як міна. Звідти до утримуваної росіянами сторони річки був протягнутий кабель».

«Це мало подвійне призначення: зупинити будь-яке просування українців на греблі, а також підсилити запланований вибух в машинному залі і знести верх греблі», - цитує АР представника українських сил спеціальних операцій, який розмовляв на умовах анонімності.

Агенція вказує, що російська сторона заявляє, що Україна обстрілювала греблю ракетами, але AP підкреслює, що російські звинувачення не викликають довіру, бо не пояснюють велику силу потужного вибуху, зареєстрованого європейськими сейсмологами.

AP подає слова дослідника з лондонського Королівського інституту об’єднаних служб Сідарта Каушала про те, що українці не мали ракет такої потужності, що могли б завдати серйозної шкоди греблі.

Також агенція ставить під сумнів ймовірність того, що українські спеціальні підрозділи могли проникнути в греблю і закласти кілька тисяч кілограмів вибухівки в той час, як споруду назовні і всередині утримували росіяни.

Пониззя Дніпра зокрема в Херсонський та Запорізькій області цієї весни стали місцем активних бойових дій і AP цитує українських військових про те, що росіяни мають практику мінування об’єктів перед відступом, щоб перешкоджати українському просуванню.