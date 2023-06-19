Оборона Швеції має адаптуватись до довгострокової загрози від Росії, не виключений напад - звіт

Спеціальний парламентський комітет Швеції з питань оборони заявив у понеділок, що захист країни повинен зосередитися на загрозі з боку Росії, в військовий напад виключати не можна.

Північна країна намагається зміцнити свою оборону і подала заявку на вступ до НАТО минулого року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, однак Туреччина та Угорщина поки що стримують вступ Швеції до західного альянсу.

"Агресивні дії Росії призвели до значного погіршення ситуації з безпекою. Росія ще більше знизила поріг для військового застосування сили та демонструє високу схильність до ризику", - йдеться у звіті комітету.

Загальнопартійний комітет, до складу якого входять експерти з безпеки, заявив, що війна в Україні може перерости у напади на інші країни або навіть у використання ядерної зброї чи інших видів зброї масового знищення.

«Таким чином, Швеції необхідно розробити свою політику безпеки та адаптувати свою оборону відповідно до масштабів загрози з боку Росії на довгий час», — йдеться в повідомленні.

Як і більшість західних держав, Швеція скоротила оборону після закінчення холодної війни три десятиліття тому, але в останні роки знову збільшила військові витрати, і в 2026 році має досягти порогу НАТО в 2% ВВП.

«Політика безпеки та оборони Швеції повинна бути розроблена так, щоб справлятися з довгостроковою загрозою, яку Росія, як вважають, представляє для європейської та глобальної безпеки, — йдеться у звіті комітету. - Не можна виключити збройний напад на Швецію».

Приєднання до НАТО скасує давній нейтралітет Швеції. Країна все ж роками брала участь в навчаннях разом із силами НАТО.

Її східний сусід Фінляндія, яка має довгий кордон з Росією, була прийнята до НАТО в квітні після того, як подала заявку разом зі Швецією у відповідь на війну Росії в Україні.