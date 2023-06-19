FT: американський виробник Lockheed Martin готовий навчати українських пілотів F-16

Китай запевнив, що "не надає і не буде надавати" зброю Росії, США цінують такий підхід і не бачать свідчень, які б суперечили цим заявам. США звернулись до Китаю з проханням пильнувати, щоб китайські компанії не передавали Росії технології, які вона може використати для війни в Україні. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу для преси в понеділок в Пекіні.

"Щодо поставок смертоносної зброї Росії для застосування в Україні. Ми та інші країни отримали запевнення від Китаю, що він не надає і не буде надавати летальну допомогу Росії для застосування в Україні. Ми цінуємо це і не бачили свідчень, які б цьому суперечили", - заявив головний дипломат США.

"Однак, нас непокоїть, що китайські компанії, можливо, надають технології, які Росія може застосовувати для просування вторгнення до України і ми просили китайський уряд дуже пильно до цього ставитись", - додав він.

Блінкен також наголосив, що США та інші країни вітають роль, яку Китай може відіграти у досягненні "справедливого миру, заснованому на принципах Статуту ООН", а також на важливості Чорноморської зернової ініціативи, яка розблоковує поставки українського зерна через Чорне море.

Блінкен перебуває з дводенним візитом у Пекіні і в понеділок провів зустріч з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

В коментарі перед зустріччю Сі Цзіньпін схвалив "прогрес" в перемовинах. "Обидві сторони домовились виконувати спільне бачення президент Байден та я досягнули на Балі. Дві сторони досягнули прогресу і згоди з деяких конкретних питань і це дуже добре", - сказав Сі перед зустріччю з Блінкеном.

Блінкен став першим держсекретарем США, який провів зустріч з президентом Китаю з 2018 року.

В ході свого візиту Блінкен проголосив політику США щодо Китаю як "зменшення ризику, але не роз'єднання". Цей принцип раніше озвучила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Китаю минулого місяця.

Після Пекіна Блінкен їде на конференцію донорів "Відновлення України", що відбудеться в Лондоні. Там, сказав головний дипломат США, він поінформує союзників про те, як пройшов візит.

В статті використано матеріали Reuters, AP.