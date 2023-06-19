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FT: американський виробник Lockheed Martin готовий навчати українських пілотів F-16
Американський виробник зброї Lockheed Martin готовий тренувати українських пілотів на винищувачах F-16, якщо НАТО погодиться надати таку зброю, повідомляє Financial Times.
"Ми очікуємо і готові не лише забезпечити потреби, якщо такі виникають в виробництві нових F-16, але також модифікувати F-16, провести навчання, надати устаткування та системи", - наводить видання слова керівника компанії Френка Джона.
Нідерланди та Данія координують навчання українців на літаках четвертого покоління, включаючи F-16, заявив минулого тижня під час засідання Контактної групи з оборони України очільник Пентагону Ллойд Остін.
Раніше стало відомо, що підготовка українців на F-16 може розпочатись вже влітку за участі близько 20 українських пілотів. Про це з посиланням на високопосадовців США повідомила журналістка Голосу Америки Карла Бабб.
Нідерланди заявили, що створюють навчальний центр у Східній Європі. Офіційні особи кажуть, що також Данія розглядає можливість проведення деяких тренінгів.
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- Голос Америки
Генсек НАТО: На саміті у Вільнюсі не буде запрошення для вступу України
Україна не отримає офіційного запрошення на вступ у НАТО під час саміту у Вільнюсі у липні цього року, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
“На саміті у Вільнюсі та під час підготовки до саміту ми не плануємо обговорювати офіційне запрошення. Ми обговорюватимемо, як наблизити Україну до НАТО”, — заявив Єнс Столтенберг у понеділок, 19 червня, під час пресконференції у Німеччині, на зустрічі з канцлером Олафом Шольцом.
За словами генсека альянсу, члени НАТО “вже домовилися про багато чого” у питанні євроатлантичних амбіцій України, і консультації на цю тему тривають. Столтенберг також додав, що “не в змозі передбачити результат цих консультацій”.
Раніше Голос Америки повідомляв, що на саміті у липні НАТО ухвалить пакет допомоги Україні, який має привести її до натівських стандартів протягом кількох років, про це розповів генеральний секретар Столтенберг.
Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня цього року у Вільнюсі. Україна сподівається, що на цій зустрічі країни-члени альянсу узгодять гарантії безпеки для України, узгодять план щодо майбутньої інтеграції, а також визначать умови, які вони вважатимуть "завершенням війни" в Україні.
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Блінкен: Китай запевнив, що не надаватиме зброю Росії
Китай запевнив, що "не надає і не буде надавати" зброю Росії, США цінують такий підхід і не бачать свідчень, які б суперечили цим заявам. США звернулись до Китаю з проханням пильнувати, щоб китайські компанії не передавали Росії технології, які вона може використати для війни в Україні. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу для преси в понеділок в Пекіні.
"Щодо поставок смертоносної зброї Росії для застосування в Україні. Ми та інші країни отримали запевнення від Китаю, що він не надає і не буде надавати летальну допомогу Росії для застосування в Україні. Ми цінуємо це і не бачили свідчень, які б цьому суперечили", - заявив головний дипломат США.
"Однак, нас непокоїть, що китайські компанії, можливо, надають технології, які Росія може застосовувати для просування вторгнення до України і ми просили китайський уряд дуже пильно до цього ставитись", - додав він.
Блінкен також наголосив, що США та інші країни вітають роль, яку Китай може відіграти у досягненні "справедливого миру, заснованому на принципах Статуту ООН", а також на важливості Чорноморської зернової ініціативи, яка розблоковує поставки українського зерна через Чорне море.
Блінкен перебуває з дводенним візитом у Пекіні і в понеділок провів зустріч з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.
В коментарі перед зустріччю Сі Цзіньпін схвалив "прогрес" в перемовинах. "Обидві сторони домовились виконувати спільне бачення президент Байден та я досягнули на Балі. Дві сторони досягнули прогресу і згоди з деяких конкретних питань і це дуже добре", - сказав Сі перед зустріччю з Блінкеном.
Блінкен став першим держсекретарем США, який провів зустріч з президентом Китаю з 2018 року.
В ході свого візиту Блінкен проголосив політику США щодо Китаю як "зменшення ризику, але не роз'єднання". Цей принцип раніше озвучила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Китаю минулого місяця.
Після Пекіна Блінкен їде на конференцію донорів "Відновлення України", що відбудеться в Лондоні. Там, сказав головний дипломат США, він поінформує союзників про те, як пройшов візит.
В статті використано матеріали Reuters, AP.
Оборона Швеції має адаптуватись до довгострокової загрози від Росії, не виключений напад - звіт
Спеціальний парламентський комітет Швеції з питань оборони заявив у понеділок, що захист країни повинен зосередитися на загрозі з боку Росії, військовий напад виключати не можна.
Північна країна намагається зміцнити свою оборону і подала заявку на вступ до НАТО минулого року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, однак Туреччина та Угорщина поки що стримують вступ Швеції до західного альянсу.
"Агресивні дії Росії призвели до значного погіршення ситуації з безпекою. Росія ще більше знизила поріг для військового застосування сили та демонструє високу схильність до ризику", - йдеться у звіті комітету.
Загальнопартійний комітет, до складу якого входять експерти з безпеки, заявив, що війна в Україні може перерости у напади на інші країни або навіть у використання ядерної зброї чи інших видів зброї масового знищення.
«Таким чином, Швеції необхідно розробити свою політику безпеки та адаптувати свою оборону відповідно до масштабів загрози з боку Росії на довгий час», — йдеться в повідомленні.
Як і більшість західних держав, Швеція скоротила оборону після закінчення холодної війни три десятиліття тому, але в останні роки знову збільшила військові витрати, і в 2026 році має досягти порогу НАТО в 2% ВВП.
«Політика безпеки та оборони Швеції повинна бути розроблена так, щоб справлятися з довгостроковою загрозою, яку Росія, як вважають, представляє для європейської та глобальної безпеки, — йдеться у звіті комітету. - Не можна виключити збройний напад на Швецію».
Приєднання до НАТО скасує давній нейтралітет Швеції. Країна все ж роками брала участь в навчаннях разом із силами НАТО.
Її східний сусід Фінляндія, яка має довгий кордон з Росією, була прийнята до НАТО в квітні після того, як подала заявку разом зі Швецією у відповідь на війну Росії в Україні.
Москва далі не пускає допомогу ООН в окуповані місцевості після затоплення
Організація Об’єднаних Націй знову звинуватила Москву в забороні доступу міжнародної гуманітарної допомоги до регіонів окупованих російськими військами на півдні України, що потерпіли від затоплення внаслідок руйнування греблі Каховської гідроелектростанції.
Очільниця допомогової служби ООН Деніз Браун заявила, що організація намагається співпрацювати і з урядом України, і з владою Росії, щоб допомагати людям «де б вони не знаходились», але зараз, за її твердженням, російський уряд «відхилив звернення щодо доступу до районів, які наразі перебувають під його тимчасовим військовим контролем».
«Не можна відмовляти в наданні допомоги людям, які її потребують. ООН продовжуватиме робити все, що може, щоб дістатися всіх людей», – сказано в заяві організації 18 червня.
Ще 13 червня Деніз Браун заявляла, що Російська Федерація відмовлялася гарантувати ООН безпечний доступ до лівобережжя, зокрема до міста Олешки.
Більша частина Херсонської області на лівому березі Дніпра залишається під російською окупацією, і раніше повідомляли, що саме там низькі місцевості ймовірно зазнали більшого затоплення після руйнування Каховської греблі 6 червня.
15 червня організація «Міжнародна амністія» окремо звинуватила Росію в тому, що окупанти не лише мало допомагають місцевим мешканцям, але й перешкоджають волонтерам, які намагаються допомагати.
Президент Володимир Зеленський, який назвав руйнування греблі «свідомим злочином Росії», закликав великі міжнародні організації, зокрема Міжнародний комітет Червоного Хреста більше допомагати потерпілим.
Україна каже, що з правобережжя були евакуйовані багато тисяч людей і мешканцям намагаються доставляти харчі, питну воду й медичну допомогу.
Але російська артилерія далі б’є з лівого берега, де окуповані українські поселення повністю залежать від окупаційної влади.
З затоплених місцевостей повідомляють, що вода поступово спадає, виявляючи завдану шкоду.
Росія мала «і можливість, і мотиви» влаштувати вибух
У міжнародних ЗМІ з’являються додаткові твердження, що Каховське гребля впала внаслідок дій російських окупантів, ймовірно через вибух в основі споруди, яку повністю контролювали російські війська впродовж багатьох місяців.
Агенція Associated Press 18 червня пише, що аналіз фотографій руїн греблі зроблених з дронів і додаткова інформація вказує, що у Росії «були засоби, мотиви і можливості» зруйнувати греблю.
«На знімках Каховської греблі зроблених з повітря, якими поділилися з AP, видно навантажений, як виглядає, вибухівкою автомобіль. І два представники сказали, що російські підрозділи були розташовані у важливій частині греблі, де за словами українців був зосереджений вибух», - пише АР, зауважуючи, що російське міністерство оборони одразу не відгукнулося на запити про інформацію.
На знімках датованих 28 травня з українського дрона на греблі видно автомобіль з вирізаним дахом і з великими бочками всередині, а «до однієї з них причеплено те, що виглядало як міна. Звідти до утримуваної росіянами сторони річки був протягнутий кабель».
«Це мало подвійне призначення: зупинити будь-яке просування українців на греблі, а також підсилити запланований вибух в машинному залі і знести верх греблі», - цитує АР представника українських сил спеціальних операцій, який розмовляв на умовах анонімності.
Агенція вказує, що російська сторона заявляє, що Україна обстрілювала греблю ракетами, але AP підкреслює, що російські звинувачення не викликають довіру, бо не пояснюють велику силу потужного вибуху, зареєстрованого європейськими сейсмологами.
AP подає слова дослідника з лондонського Королівського інституту об’єднаних служб Сідарта Каушала про те, що українці не мали ракет такої потужності, що могли б завдати серйозної шкоди греблі.
Також агенція ставить під сумнів ймовірність того, що українські спеціальні підрозділи могли проникнути в греблю і закласти кілька тисяч кілограмів вибухівки в той час, як споруду назовні і всередині утримували росіяни.
Пониззя Дніпра зокрема в Херсонський та Запорізькій області цієї весни стали місцем активних бойових дій і AP цитує українських військових про те, що росіяни мають практику мінування об’єктів перед відступом, щоб перешкоджати українському просуванню.
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