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Блінкен у Пекіні провів зустріч з Сі Цзіньпіном. ЧАС-ТАЙМ

Блінкен у Пекіні провів зустріч з Сі Цзіньпіном. ЧАС-ТАЙМ
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Блінкен у Пекіні провів зустріч з Сі Цзіньпіном. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Лідери НАТО не будуть запрошувати Україну приєднатися до Альянсу на саміті, який відбудеться у Вільнюсі, – Єнс Столтенберґ. Чи має Україна отримати гарантії безпеки від НАТО? – експертна дискусія. Китай запевнив, що "не надає і не буде надавати" зброю Росії, – держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу в Пекіні. На чиєму боці Китай у російській війні? – західні аналітики. Як волонтери допомагають постраждалим в підтоплених селах на Херсонщині та Миколаївщині – репортаж. Каховська дамба була підірвана росіянами зсередини – такого висновку дійшло американське видання NYT. Associated Press також cтверджує, що Росія мала засоби, можливості та мотив підірвати Каховську дамбу. "Росіяни мають стати на коліна – вибачитися і покаятися" – Митрополит Борис Ґудзяк.

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