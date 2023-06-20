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Франція «вирішила підтримувати членство України в НАТО»
Висловлювання французького президента Еммануеля Макрона і повідомлення про дискусії у Парижі дають підстави вважати, що Франція зараз більш схильна підтримувати членство України в НАТО ніж раніше, а також на відміну від того, що останнім часом лунало від керівників таких держав як США, чи, наприклад Німеччина.
Готуючись до саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня західні лідери намагаються узгодити відповідь на заклики України запропонувати їй чіткий «шлях» до вступу в Альянс, який вона могла б швидко пройти одразу, як буде усунутий чинник російської війни.
Париж рухається ближче до позицій, які відстоюють країни Центральної Європи, більшість яких (насамперед Польща і Балтійські держави) постійно наполягають на вступі України в НАТО.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ після нарад міністрів оборони 15-16 червня в Брюсселі сказав, що у Вільнюсі союзники «не будуть обговорювати запрошення» України в НАТО, а натомість йтиметься про, як він висловився, «наближення України до НАТО».
«Всі союзники згодні, що Україна стане членом НАТО», - стверджував Столтенберґ, але насправді керівники різних країн говорять про вступ України в альянс по різному.
Те, як про Україну і НАТО останнім часом висловлювався президент Еммануель Макрон, може свідчити, що Франція більше схиляється до бажання бачити українців у НАТО, про яке найоднозначніше говорять лідери держав Центральної Європи та Балтії.
На безпековому форумі у Братиславі наприкінці травня Макрон казав про потребу «включити Україну у надійну архітектуру безпеки» і узгодити між союзниками «принаймні шлях до членства» України в НАТО.
Політика Франції щодо інтеграції України в євроатлантичні структури згідно з повідомленням газети Le Mond була провідною темою дискусій Ради оборони в президентському Єлисейському палаці 12 червня.
Газета пише, що французький уряд зараз розглядає «підтримку перспективи українського членства в НАТО, як засіб впливу на конфлікт і спосіб посадити Москву та Київ за стіл переговорів».
Французькі політики також дивляться і на український вступ в Європейський Союз, як на частину гарантій безпеки для України, бо це, вважають у Парижі, може «відохотити Росію від продовження війни, або по завершенню цієї війни запобігати новій агресії».
Le Mond визнає, що ідеї про використання євроатлантичної інтеграції України для впливу на поточні події є радше дипломатичною «тактикою», але також зауважує, що навіть це є справжньою зміною поглядів у Франції.
«Париж рухається ближче до позицій, які відстоюють країни Центральної Європи, більшість яких (насамперед Польща і Балтійські держави) постійно наполягають на вступі України в НАТО», - доходять висновку у французькій газеті.
Еммануель Макрон нещодавно також відверто визнав, що змінив власну думку про союз НАТО, на який у Франції впродовж десятиліть деколи дивилися скептично, остерігаючись домінування США.
2019 року Макрон привабив увагу заявою, що у НАТО «мертвий мозок», натякаючи на невідповідність організації потребам часу.
Але тепер він заявляє, що відкритий напад Росії на Україну став «електрошоком», який розбудив організацію і показав її дієвість.
Французький президент також визнав незамінну роль Сполучених Штатів, які надають найбільшу частку збройної допомоги Україні у порівнянні з європейськими союзниками.
При цьому Еммануель Макрон при цьому постійно наполягає, що Європа повинна активніше розбудовувати власні оборонні можливості, щоб менше покладатися на США.
На авіавиставці в Ле Бурже 19 червня Макрон вказував на приклади постачання Україні розроблених європейцями новітніх систем протиповітряної оборони як на шлях, яким Європа має йти далі.
У такий спосіб «Європа захищає Європу», підкреслив Еммануель Макрон.
Кореспондентка Голосу Америки в Пентагоні Карла Бабб:
«Є кілька членів Альянсу, особливо східноєвропейських, які вважають, що Україна заслужила право на легший вступ і спрощений процес приєднання до НАТО.
Проблема тут у питанні часу. Є два великі табори. В одному таборі – країни, які відчувають, що з огляду на наполегливу боротьбу України за свій суверенітет (і не лише за власний суверенітет, а заради демократії загалом) їй потрібно надати гарантії для вступу в НАТО та полегшити сам формальний процес.
В іншому таборі – члени НАТО, які вважають, що будь-які обіцянки, надані Україні, можуть ще більше підштовхнути російського ведмедя та призвести до посилення напруженості між Росією і НАТО.
Деякі члени НАТО хочуть, щоб це було врегульовано до саміту у Вільнюсі, що відбудеться вже у липні. Але наразі незрозуміло, коли члени НАТО погодяться щодо того, як рухатися вперед щодо потенційного вступу України до Альянсу».
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