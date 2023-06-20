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ЄС надасть Україні додаткову допомогу на 50 мільярдів євро
ЄС надасть Україні додаткову допомогу у 50 мільярдів євро (54,65 мільярда доларів). Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Бюджетний резерв у розмірі 50 мільярдів євро забезпечить українським партнерам по блоку перспективу та надійність, сказала фон дер Ляєн у коментарі журналістам після засідання Єврокомісії у Брюсселі.
Reuters повідомляє, що ця сума була виділена після перегляду бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки та напередодні міжнародної конференції в Лондоні цього тижня, яка має на меті зібрати більше коштів для відновлення України після війни з Росією.
Раніше Голос Америки повідомляв, що на конференції у британській столиці прем'єр Ріші Сунак попросить підприємців і бізнес збільшити свої інвестиції в Україну. Участь у дводенному заході віртуально візьме президент України Володимир Зеленський візьме віртуальну участь, також там плануються виступи держсекретаря Ентоні Блінкена і фон дер Ляєн.
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- Голос Америки
Блінкен і Клеверлі відвідали центр допомоги українцям у Лондоні
У Всесвітній день біженців державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відвідали центр у Лондоні для допомоги українцям. Там вимушені переселенці з України вони можуть отримати поради та підтримку, необхідні для адаптації до життя у Британії.
У британській столиці Блінкен візьме участь у міжнародній конференції зі сприяння підтримці Україні у повоєнній відбудові. Після двосторонніх переговорів з Клеверлі Блінкен також має провести переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
Напередодні прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським. "Це була унікальна можливість підкреслити потужну підтримку України з боку державного та приватного секторів, а також продемонструвати трансформацію країни та поточні реформи", – йдеться в заяві офісу Сунака.
Британія є другим за величиною донором військової допомоги Україні після США від початку вторгнення Росії в лютому 2022 року.
Зеленський сказав, що відбудова держави "має продемонструвати світові, що свобода непереможна". Український президент у своєму зверненні в понеділок також відзначив нове британське законодавство, яке дозволить перенаправляти заморожені російські кошти для відбудови України.
General Electric припинила обслуговувати газові турбіни в Росії
Американська компанія General Electric з 19 червня припинила обслуговування газових турбін свого виробництва, встановлених на російських ТЕС. Це сталося після того, як набули чинності розширені санкції США.
Як повідомило російське видання «Коммерсант» із посиланням на представників генеруючих компаній, GE закрила доступ до системи моніторингу роботи турбін із Росії, а в перспективі може зупинити постачання запчастин для своїх турбін.
Загальна потужність газових турбін GE у російській енергосистемі становить 5 ГВт, а загальна потужність енергоблоків – 8 ГВт. Припинення сервісного обслуговування найбільш критичне для найпотужніших моделей, які стоять на енергоблоках Сургутської ДРЕС-2, Шатурської ДРЕС і Середньоуральської ДРЕС, зазначає «Комерсант».
GE припинила обслуговування газових турбін після набуття чинності новим пакетом санкцій США, що забороняє американським компаніям надавати інжинірингові послуги будь-яким особам у Росії.
Рішення про повне припинення співпраці з боку західних колег очікуване, сказали виданню співрозмовники у російських генеруючих компаніях. Там розглядають можливість локалізації виробництва запчастин і сервісу в Росії. Зокрема, «Интер РАО» має спільне з GE підприємство «Русские газовые турбины».
США і Євросоюз поки що не запроваджували санкції, які прямо забороняють постачання Росії компонентів для газових турбін.
На чиєму боці Китай у російській війні? Аналіз західних аналітиків. Відео
Путін ненавидить, що він менший партнер у відносинах з Китаєм – західні аналітики про позицію Китаю у війні Росії в Україні.
Франція «вирішила підтримувати членство України в НАТО»
Висловлювання французького президента Еммануеля Макрона і повідомлення про дискусії у Парижі дають підстави вважати, що Франція зараз більш схильна підтримувати членство України в НАТО ніж раніше, а також на відміну від того, що останнім часом лунало від керівників таких держав як США, чи, наприклад Німеччина.
Готуючись до саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня західні лідери намагаються узгодити відповідь на заклики України запропонувати їй чіткий «шлях» до вступу в Альянс, який вона могла б швидко пройти одразу, як буде усунутий чинник російської війни.
Париж рухається ближче до позицій, які відстоюють країни Центральної Європи, більшість яких (насамперед Польща і Балтійські держави) постійно наполягають на вступі України в НАТО.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ після нарад міністрів оборони 15-16 червня в Брюсселі сказав, що у Вільнюсі союзники «не будуть обговорювати запрошення» України в НАТО, а натомість йтиметься про, як він висловився, «наближення України до НАТО».
«Всі союзники згодні, що Україна стане членом НАТО», - стверджував Столтенберґ, але насправді керівники різних країн говорять про вступ України в альянс по різному.
Те, як про Україну і НАТО останнім часом висловлювався президент Еммануель Макрон, може свідчити, що Франція більше схиляється до бажання бачити українців у НАТО, про яке найоднозначніше говорять лідери держав Центральної Європи та Балтії.
На безпековому форумі у Братиславі наприкінці травня Макрон казав про потребу «включити Україну у надійну архітектуру безпеки» і узгодити між союзниками «принаймні шлях до членства» України в НАТО.
Політика Франції щодо інтеграції України в євроатлантичні структури згідно з повідомленням газети Le Mond була провідною темою дискусій Ради оборони в президентському Єлисейському палаці 12 червня.
Газета пише, що французький уряд зараз розглядає «підтримку перспективи українського членства в НАТО, як засіб впливу на конфлікт і спосіб посадити Москву та Київ за стіл переговорів».
Французькі політики також дивляться і на український вступ в Європейський Союз, як на частину гарантій безпеки для України, бо це, вважають у Парижі, може «відохотити Росію від продовження війни, або по завершенню цієї війни запобігати новій агресії».
Le Mond визнає, що ідеї про використання євроатлантичної інтеграції України для впливу на поточні події є радше дипломатичною «тактикою», але також зауважує, що навіть це є справжньою зміною поглядів у Франції.
«Париж рухається ближче до позицій, які відстоюють країни Центральної Європи, більшість яких (насамперед Польща і Балтійські держави) постійно наполягають на вступі України в НАТО», - доходять висновку у французькій газеті.
Еммануель Макрон нещодавно також відверто визнав, що змінив власну думку про союз НАТО, на який у Франції впродовж десятиліть деколи дивилися скептично, остерігаючись домінування США.
2019 року Макрон привабив увагу заявою, що у НАТО «мертвий мозок», натякаючи на невідповідність організації потребам часу.
Але тепер він заявляє, що відкритий напад Росії на Україну став «електрошоком», який розбудив організацію і показав її дієвість.
Французький президент також визнав незамінну роль Сполучених Штатів, які надають найбільшу частку збройної допомоги Україні у порівнянні з європейськими союзниками.
При цьому Еммануель Макрон при цьому постійно наполягає, що Європа повинна активніше розбудовувати власні оборонні можливості, щоб менше покладатися на США.
На авіавиставці в Ле Бурже 19 червня Макрон вказував на приклади постачання Україні розроблених європейцями новітніх систем протиповітряної оборони як на шлях, яким Європа має йти далі.
У такий спосіб «Європа захищає Європу», підкреслив Еммануель Макрон.
Кореспондентка Голосу Америки в Пентагоні Карла Бабб:
«Є кілька членів Альянсу, особливо східноєвропейських, які вважають, що Україна заслужила право на легший вступ і спрощений процес приєднання до НАТО.
Проблема тут у питанні часу. Є два великі табори. В одному таборі – країни, які відчувають, що, зважаючи на наполегливу боротьбу України за свій суверенітет (і не лише за власний суверенітет, а заради демократії загалом), їй потрібно надати гарантії для вступу в НАТО та полегшити сам формальний процес.
В іншому таборі – члени НАТО, які вважають, що будь-які обіцянки, надані Україні, можуть ще більше підштовхнути російського ведмедя та призвести до посилення напруженості між Росією і НАТО.
Деякі члени НАТО хочуть, щоб це було врегульовано до саміту у Вільнюсі, що відбудеться вже у липні. Але наразі незрозуміло, коли члени НАТО погодяться щодо того, як рухатися вперед щодо потенційного вступу України до Альянсу».
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