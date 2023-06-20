Блінкен і Клеверлі відвідали центр допомоги українцям у Лондоні

У Всесвітній день біженців державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відвідали центр у Лондоні для допомоги українцям. Там вимушені переселенці з України вони можуть отримати поради та підтримку, необхідні для адаптації до життя у Британії.

У британській столиці Блінкен візьме участь у міжнародній конференції зі сприяння підтримці Україні у повоєнній відбудові. Після двосторонніх переговорів з Клеверлі Блінкен також має провести переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Напередодні прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським. "Це була унікальна можливість підкреслити потужну підтримку України з боку державного та приватного секторів, а також продемонструвати трансформацію країни та поточні реформи", – йдеться в заяві офісу Сунака.

Британія є другим за величиною донором військової допомоги Україні після США від початку вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Зеленський сказав, що відбудова держави "має продемонструвати світові, що свобода непереможна". Український президент у своєму зверненні в понеділок також відзначив нове британське законодавство, яке дозволить перенаправляти заморожені російські кошти для відбудови України.