Брифінг. Що готові зробити Лондон і Вашингтон для відбудови України?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Ентоні Блінкен і Джеймс Клеверлі обговорили у Лондоні відбудову України. Що готові зробити США і Велика Британія, аби допомогти Україні бути процвітаючою демократією? Чого очікувати від Конференції з відновлення України, як привабити і захистити приватні інвестиції - говоримо із бізнес-омбудсменом Романом Ващуком. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.