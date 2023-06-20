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Кіпр підтвердив політику "нульової терпимості" до спроб уникнути санкції проти Росії
Президент Кіпру підтвердив політику «нульової терпимості» до будь-якого кіпрського громадянина або компанії, які допомагають уникнути міжнародних санкцій проти Росії через війну в Україні.
Президент Нікос Христодулідіс підкреслив місію своєї адміністрації щодо збереження Кіпру як "надійного ділового та фінансового центру" після того, як США та Сполучене Королівство у квітні включили кілька громадян Кіпру та зареєстрованих на Кіпрі компаній до "мережі ухилення від санкцій", яка підтримує російських мільярдерів Алішера Усманова та Романа Абрамовича.
У відповідь уряд Кіпру вдався до дій задля зміцнення репутації. "Довіра до нашої країни за кордоном - надзвичайно важлива для того, щоб ми могли залучати якісні інвестиції, які принесуть дохід нашій країні, створять нові якісні робочі місця", – сказав Христодулідіс.
Він додав, що Кіпр стоїть "на правильному боці історії" у своїй повній підтримці міжнародних санкцій проти Росії, оскільки країна зазнала схожих наслідків після турецького вторгнення 1974 року, яке розкололо острів за етнічними ознаками. Вторгнення було спровоковано державним переворотом, спрямованим на об’єднання з Грецією. Лише Туреччина визнає проголошену турками-кіпріотами незалежність північної третини острова.
Водночас президент Кіпру виключив будь-які кроки щодо передачі Україні старого запасу основних бойових танків Т-80 радянських часів, бронетранспортерів і зенітно-ракетних батарей в обмін на новішу західну військову техніку.
Христодулідіс заявив, що його адміністрація не "вживатиме жодних дій, які б залишили Республіку Кіпр без збройних сил", у той час як Туреччина продовжує утримувати понад 35 тисяч військових на півночі країни. Він сказав, що уряд зосереджується на зміцненні військово-морських і повітряних сил країни.
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- Голос Америки
50 країн у Лондоні говоритимуть про відновлення України, а США завтра оголосить новий пакет допомоги
Не лише допомогти Україні захиститися і відвоювати захоплені Росією території, але і відбувати країну, сформувати міцну демократію та сильну армію на довгострокову перспективу, щоб завжди мати здатність стримувати агресію у майбутньому. Такі завдання західних союзників України окреслив під час візиту до Лондона держсекретар США Ентоні Блінкен.
На конференцію з відбудови України у британську столицю приїхали також представники понад 50 інших країн. За словами Блінкена, їхньою метою у наступні кілька днів є “не просто обговорити важливість відновлення України після цієї війни, а й переконатися, що вона буде успішною процвітаючою демократією, і зробити конкретні кроки в цьому напрямку”.
Приватні інвестиції в Україну та новий пакет допомоги від США
“Від самого початку агресії Росії проти України, президент Байден казав, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. І обидві наші країни глибоко віддані цьому, ми продовжуватимемо дотримуватися цього зобов’язання, зокрема, і через новий потужний пакет допомоги від США, який я зможу оголосити завтра. Як ми вже говорили, і наші позиції збігаються майже у всьому, гарантування майбутнього України як безпечної, суверенної, незалежної нації вимагає не лише безпекової підтримки, але й підтримки її економіки, демократії та її повної інтеграції в Європу”, - сказав Блінкен.
Він також подякував британцям за надану Україні допомогу. Британія є другою за розміром доноркою військової допомоги Україні після США від початку вторгнення Росії в лютому 2022 року. Також там пройшли навчання тисячі українських солдатів, що, за словами Блінкена, суттєво вплинуло на ситуацію на полі бою.
Держсекретар також назвав спільним завданням докласти зусиль, щоб допомогти Україні стати якомога сильнішою економікою та найсильнішою із можливих демократій.
На конференції обговорять не лише участь урядів та фінансових інституцій у відновленні України, але і приватного сектора. Приватний бізнес заохочуватимуть інвестувати у відбудову та відновлення України. Йтиметься і про євроатлантичну інтеграцію України, інновації, розбудову нової енергетики України, інформаційні технології на шляху до відбудови.
Стримування Китаю та використання заморожених російських коштів на користь України
До Лондона Блінкен прибув із Пекіна, де перебував з офіційним візитом напередодні. За його словами, там тривали відверті і конструктивні розмови щодо позицій і намірів США і Китаю у питаннях, де країни мають суттєві відмінності у поглядах.
“Ми повинні знаходити, у чому могли б співпрацювати, коли це в наших взаємних інтересах. І часто це також є в інтересах багатьох інших країн світу, – наголосив Блінкен. - Обидві сторони погодилися з необхідністю спробувати стабілізувати відносини. І ми визначили конкретні сфери, де діалог і співпраця можуть принести користь обом країнам”.
Як повідомляв Голос Америки, Ентоні Блінкен побував разом із міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі у Центрі допомоги українцям.
У ефірі брифінгу Голосу Америки кореспондент з Лондона Богдан Цюпин проаналізував ініціативу із замороження російських коштів за кордоном. "Британський парламент та зі свого боку парламент ЄС працюють над законодавчою базою, щоб можна було і далі тримати замороженими статки російських підприємців чи компаній. А також розробляють економічні і законодавчі кроки, щоб мати надалі законні підстави використовувати ці кошти для допомоги Україні", - сказав Богдан Цюпин.
- Голос Америки
США не просувають жодного кандидата на посаду нового генсека НАТО - Блінкен
США не просувають жодного кандидата на посаду нового генерального секретаря альянсу. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи, хто може стати новим генсеком НАТО, коли повноваження Єнса Столтенберга закінчаться восени цього року.
“Ми не тиснемо, не просуваємо якогось конкретного кандидата. Ми дуже тісно консультуємося з нашими союзниками та партнерами, щоб визначити, куди ми хочемо рухатися з НАТО та його керівництвом”, - заявив Блінкен під час прес-конференції у Лондоні, на зустрічі з британським міністром закордонних справ Джеймсом Клеверлі.
Британським кандидатом на посаду нового генерального секретаря НАТО є міністр оборони Бен Воллес. Втім, як пишуть міжнародні ЗМІ, президент Франції не підтримує його, тому що воліє бачити на цій посаді представника країни Євросоюзу.
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн - також серед потенційних кандидатів на цю посаду.
Як повідомляв Голос Америки, через те, що союзники по НАТО не мають спільної думки щодо нового лідера Північноатлантичного альянсу, Єнс Столтенберг може залишитись на своїй посаді ще на один термін.
Повноваження Столтенберга, який раніше очолював уряд Норвегії, спливли минулого року, але були продовжені, щоб зберегти тяглість керівництва НАТО після повномасштабного російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року.
- Голос Америки
Гантер Байден визнає себе винним у несплаті податків і порушеннях під час купівлі зброї
Син президента США Джо Байдена Гантер Байден досяг угоди з Міністерством юстиції про визнання винним за трьома обвинуваченнями щодо федеральних податків й обігу вогнепальної зброї відповідно до угоди, за якою його навряд чи посадять у в'язницю.
Відповідно до судової заяви у вівторок, 53-річний старший син президента, який довгий час страждав від наркозалежності і був у центрі уваги розслідувань щодо його закордонних ділових операцій, визнає себе винним у двох податкових проступках за невчасну сплату своїх податків за 2017 та 2018 роки та погодиться на випробувальний термін.
Крім того, у судовій заяві йдеться, що Міністерство юстиції висуне звинувачення Байдену, але погодиться не переслідувати його у зв’язку з купівлею пістолета в 2018 році, коли він вживав наркотики, хоча в документі про покупку він стверджував, що не вживає наркотиків. Угода передбачає, що Байден не вживатиме наркотиків протягом двох років і погодиться більше ніколи не мати вогнепальної зброї.
Угоду протягом кількох місяців укладали адвокат Гантера Байдена Крістофер Кларк та Девід Вайсс, генеральний прокурор США східного штату Делавер, якого призначив колишній президент Дональд Трамп, але після поразки Трампа у 2020 році його залучили для ведення цієї політично делікатної справи.
У заяві Кларк сказав: "З оголошенням двох угод між моїм клієнтом Гантером Байденом і прокуратурою Сполучених Штатів в окрузі Делавер, я розумію, що п’ятирічне розслідування щодо Гантера завершується".
"Я знаю, що Гантер вважає, що важливо взяти на себе відповідальність за ці помилки, які він зробив під час періоду потрясінь і залежності у своєму житті. Він з нетерпінням чекає продовження свого одужання та руху вперед", - додано у заяві.
Угоду ще має схвалити федеральний суддя. Очікується, що Гантер Байден незабаром постане перед федеральним судом штату Делавер, де живе сім’я Байденів, коли вони не перебувають у Вашингтоні, і визнає себе винним у несплаті податків. Якщо не буде ускладнень в останній момент, його навряд чи посадять у в’язницю.
"Президент і перша леді люблять свого сина і підтримують його, поки він продовжує налагоджувати своє життя. Ми матимемо подальших коментарів", - заявив речник Білого дому Іан Семс.
Трамп і республіканці в Палаті представників давно намагалися пов’язати закордонні бізнес-угоди Гантера Байдена в Україні та Китаї з можливими фінансовими правопорушеннями сім’ї Байденів.
Конгресмен-республіканець Джеймс Комер, який очолював розслідування щодо фінансів родини Байденів, виступив проти угоди про визнання провини.
"Гантер Байден легко відбувся (getting away with a slap on the wrist - ред.), коли наглядовий комітет Палати представників виявляє все більше доказів, які показують, що Байдени брали участь у корупції, зловживанні впливом і, можливо, хабарництві", — сказав він.
Республіканці стверджують, що Гантер Байден міг укласти прибуткові закордонні ділові угоди лише завдяки тому, що на той момент його батько був віце-президентом.
Шольц закликав Китай використати свій вплив на Росію, щоб зупинити війну в Україні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що закликав Пекін використати свій вплив на Росію, щоб зупинити повномасштабне вторгнення Москви в Україну.
"Зараз важливо уникнути замороженого конфлікту, - сказав Шольц під час прес-конференції з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном у Берліні. - Важливо, щоб Китай продовжував не постачати зброю агресору (Росії)".
Також Шольц заявив, що зараз для Берліна важливіше, ніж будь-коли, вести прямі переговори з Пекіном, з огляду на низку глобальних криз, але Німеччина продовжуватиме прагнути до диверсифікації торгівлі від Китаю.
Переговори відбулися тоді, коли виконавча влада Європейського Союзу намагається переконати 27 держав-членів блоку посилити контроль над експортом і відтоком технологій, які можуть бути використані у військових цілях конкурентами, такими як Китай.
Внутрішнє розвідувальне агентство Німеччини також попередило у своєму щорічному звіті у вівторок про кампанію Китаю з отримання німецьких технологій для зміцнення своєї армії та ризик дедалі складніших операцій з кібершпигунства.
Напередодні Голос Америки повідомляв, що держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу в Пекіні заявив, що Китай запевнив, що "не надає і не буде надавати" зброю Росії, США цінують такий підхід і не бачать свідчень, які б суперечили цим заявам.
"Щодо постачань смертоносної зброї Росії для застосування в Україні. Ми та інші країни отримали запевнення від Китаю, що він не надає і не буде надавати летальну допомогу Росії для застосування в Україні. Ми цінуємо це і не бачили свідчень, які б цьому суперечили", - заявив головний дипломат США.
У статті використано матеріали Reuters
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