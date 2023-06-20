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Час-Time

Яке майбутнє українських переселенців у США? ЧАС-ТАЙМ

Яке майбутнє українських переселенців у США? ЧАС-ТАЙМ
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Яке майбутнє українських переселенців у США? ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. США нададуть Україні новий потужний пакет допомоги, про який буде оголошено на полях міжнародної конференції з відновлення України у Лондоні, - Держсекретар США. Візит Ентоні Блінкена до Великої Британії – деталі від кореспондента у Лондоні. Українці у США: чому посилили перевірки анкет U4U та яке легальне майбутнє переселенців? “Це наш дім. Можливо, надовго” – українці з центру біженців у Варшаві. “Неповна правда” про війну заважає українцям відновлюватися психологічно – військова психологиня.

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