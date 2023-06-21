Конференція з відновлення України у Лондоні – деталі .СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Дмитро Кулеба на зустрічі з Ентоні Блінкеном подякував за допомогу Києву у підготовці контрнастуступу, а також за участь Вашингтона у майбутній відбудові України. Україна має продовжувати рухатись у напрямку реформування урядових установ, що сприятиме подальшій інтеграції країни в Європу та приверне іноземні інвестиції, - міністр закордонних справ Великої Британії.
Випуски
-
червень 20, 2023
Як наблизити Україну до НАТО? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
червень 17, 2023
Евакуація під обстрілами Херсонщини. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
червень 16, 2023
Підсумки «Рамштайн-13» у Брюсселі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
червень 15, 2023
Столтенберг: Майбутнє України - у НАТО. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
червень 14, 2023
Столтенберг: Путін не виграє цю війну. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-