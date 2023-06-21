Конференція з відновлення України у Лондоні – деталі .СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Дмитро Кулеба на зустрічі з Ентоні Блінкеном подякував за допомогу Києву у підготовці контрнастуступу, а також за участь Вашингтона у майбутній відбудові України. Україна має продовжувати рухатись у напрямку реформування урядових установ, що сприятиме подальшій інтеграції країни в Європу та приверне іноземні інвестиції, - міністр закордонних справ Великої Британії.