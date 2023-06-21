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Справжній мир, а не лише припинення вогню, потрібний, щоб в Україну прийшли інвестиції - фон дер Ляєн
Європейський Союз має "особливу відповідальність" перед Україною, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму виступі на конференції з відбудови України в Лондоні.
Щодо оголошеного напередодні пакету допомоги для України на чотири роки обсягом 50 мільярдів євро, фон дер Ляєн пояснила, що його фінансування відбудеться за рахунок грантів з європейського бюджету, ринкових позик, а також виручки від "іммобілізованих російських активів".
Посадовиця закликала приватний сектор активно долучатись до відбудови. Для того, щоб інвестиції прийшли до України потрібен справжній мир, а не тимчасове припинення вогню, додала фон дер Ляєн в коментарі CNBC.
"Ми дуже чітко заявляємо, що ми не хочемо лише припинення вогню і замороження конфлікту в регіонах України, бо ці регіони завжди будуть крихкими, - сказала виданню фон дер Ляєн. - Туди не йтимуть інвестиції і конфлікт з часом розгориться знову, як ми бачили з 2014. Потрібен справжній мир".
Для того, щоб стимулювати приватні інвестиції до України, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак представив нову програм страхування воєнних ризиків.
"Це величезний крок, щоб допомогти страхувальникам брати ризики за інвестиції до України, і усуне найбільший бар'єр та надасть інвесторам впевненість, потрібну для дій", - заявив Сунак у своєму виступі на конференції.
У дводенній конференції з відбудови України, що відбувається в Лондоні беруть участь посадовці різних країн та представники приватних компаній. Більше 400 компаній з 38 країн зацікавлені в участі у відбудові України, заявив під час конференції президент Групи Світового банку Аджай Банга.
Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників відеозв'язком закликав підтримати конкретні українські проекти з відбудови.
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- Голос Америки
"Поки Росія знищує, ми допомагаємо Україні відбудовувати". Блінкен оголосив додаткові $1,3 млрд допомоги
США виділяють Україні додаткові 1,3 мільярда доларів для повоєнної відбудови. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив під час міжнародної конференції у Лондоні Ukraine Recovery (Відновлення України).
"Поки Росія продовжує знищувати, ми тут, щоб допомогти Україні відбудовувати - відновлювати життя, їхню країну, їхнє майбутнє, - заявив Блінкен. - Відновлення - це не просто переконатись, що люди мають необхідне, щоб вижити - їжу, воду, ліки, тепло взимку й електроенергію протягом року. Відновлення - це закладення фундаменту, щоб Україна процвітала як безпечна, незалежна країна, повністю інтегрована у Європу, поєднана із ринками у світі, демократія, укорінена у верховенстві права, місце, де всі українці мають гідність, права людини, можливість розкрити свій повний потенціал".
Держсекретар додав: "Будь-яка інвестиція, яку ми робимо у відбудову України, допомагає наблизити їх до цієї реальності. І тому я оголошую, що із підтримкою Конгресу, ми виділимо додаткової допомоги Україні на 1,3 мільярда доларів для цієї мети".
З цієї суми понад 520 мільйонів доларів США інвестують у капітальний ремонт енергетичної мережі, більш ніж половину якої знищила Росія, 657 млн - "на модернізацію пунктів пропуску на кордоні, залізничних ліній, портів та іншої важливої інфраструктури України, яка з’єднує країну з Європою", іще 100 млн підуть на впровадження цифрових технологій у митні та інші системи України, "щоб пришвидшити роботу та зменшити корупцію", при цьому 35 млн Вашингтон виділить "на допомогу українським підприємствам і підприємцям шляхом фінансування та страхування, що зменшує ризики для інвесторів в Україні", повідомив головний американський дипломат.
"Нова підтримка, про яку я сьогодні оголошую, доповнює понад 20 мільярдів доларів, які США надали на економічну допомогу та допомогу в розвитку, щоб підтримати українських працівників, підприємства і державні служби витримати 16 місяців тяжкого конфлікту за непохитної двопартійної підтримки нашого Конгресу", - додав Блінкен.
Держдеп повідомляє, що загалом від початку повномасштабної війни Росії США надали України 63 мільярди доларів. Зокрема, 19,3 млрд бюджетної підтримки надано через механізми Світового банку, й додаткові 3,7 млрд США будуть виділені до вересня цього року, при цьому 1,4 млрд було спрямовано на підтримку економічної стійкості, енергетичної безпеки, управління, кібербезпеки, заходів з боротьби з корупцією, сектору охорони здоров’я та сільськогосподарського виробництва. При цьому Вашингтон надав Києву 2,1 млрд гуманітарної підтримки, а також безпекової допомоги на понад 40 млрд.
Чому США посилюють перевірки анкет U4U та яке легальне майбутнє українських біженців? Думки експертів
"Міграційне право в США є надзвичайно складним. І те, що зробили для українців було безпрецедентним рішенням".Ірина Мазур, представниця ради директорів Ukraine Immigration Task Force.
20-го червня Організація Об’єднаних Націй вшановує Всесвітній день біженців. За даними організації, станом на 14-те червня рекордні 110 мільйонів людей у всьому світі були вимушено виселені зі своїх домівок, через війни та переслідування.
"Війна Росії проти України, втеча людей з Афганістану і бойові дії в Судані сприяли зростанню загальної кількості біженців до безпрецедентного рівня", - заявили в Агентстві ООН у справах біженців.
Голос Америки спробував розібратися, як російська війна вплинула на міграційну ситуацію у США.
Безпрецедентно швидко створена програма
З лютого 2022 року до США в’їхало понад 270 тисяч українців. З них майже 130 тисяч були прийняті за програмою U4U (Єдність заради України).
Понад 200 тисяч американців виступили спонсорами українських громадян саме за цією програмою, - такі дані наводить Департамент внутрішньої безпеки, DHS, що керує цією програмою. Швидкість та відкритість, із якою створювали цю програму для українців, є безпрецедентними для США, стверджує представниця ради директорів Ukraine Immigration Task Force Ірина Мазур.
"Взагалі міграційне право, особливо законодавство щодо надання притулку, у США є надзвичайно складним. І те, що зробили для українців, тобто впровадження спеціальних програм, таких як допуск по паролю і допуск по програмі U4U, це було безпрецедентне рішення. Для інших громадян, інших країн такого ніколи не робили, і не робили з такою швидкістю. Тому сама програма U4U є унікальною. І після неї, власне, також моделювали аналогічні програми для громадян інших країн", - розповідає Мазур Українській службі Голосу Америки.
"Що чекає на українців коли закінчиться 2-х річний пароль, це досить спекулятивне питання. Тому що, відповіді на нього немає ніхто", - пояснює Ірина Мазур.Ірина Мазур, представниця ради директорів Ukraine Immigration Task Force.
Майбутнє українців з гуманітарним паролем
Уряд США не надав українцям статус біженців. Натомість за цією програмою вони отримали спеціальний гуманітарний "пароль" терміном дії на 2 роки.
Статус біженця дозволяє особі через рік подаватися на "зелену картку". Гуманітарний "пароль", який мають українці, такої можливості не забезпечує.
Окрім того, вказаний нині термін перебування українців завершується просто у розпал політичних перегонів у США, коли міграційне питання зазвичай стоїть дуже гостро.
"Що чекає на українців коли закінчиться 2-річний пароль? Насправді це досить спекулятивне питання. Тому що відповіді на нього не має ніхто. З точки зору української держави, українська держава зацікавлена в поверненні своїх громадян. Тому що після закінчення війни державі потрібні будуть українці, котрі будуть відбудовувати цю державу. Але питання в тому, що для більшості українців цей статус закінчиться через рік, коли у США буде розпал політичної кампанії. Це буде президентська кампанія, це будуть вибори до Конгресу. І міграційне питання завжди має потужний політичний відтінок. Міграційним питанням загалом дуже часто спекулюють під час виборчих процесів", - пояснює Ірина Мазур.
7-го червня в Палаті Представників зареєстрували законопроект Ukrainian Adjustment Act, який в разі ухвалення передбачає дозвіл українцям з гуманітарним паролем залишитися у Сполучених Штатах на постійне проживання та отримати "Зелену картку" (дозвіл на постійне проживання). Авторами цього законопроекту виступили представники Конгресової групи з підтримки України.
"Наша країна стає кращою завдяки нашим українським емігрантам. І ми хочемо, щоб вони знали, що у них тут є дім. Їм тут раді. І що люди, які дотримуються закону та роблять внесок в економіку нашої країни та в інші сектори державних послуг, що вони мають можливість залишитися тут", - заявив у коментарі для Української служби Голосу Америки співавтор законопроекту, конгресмен-республіканець від штату Пенсильванія Браян Фітцпатрик.
Інший співавтор цього документу, конгресмен-демократ від штату Іллінойс Майк Квіґлі наголошує, що полегшення документації для українців допоможе й іншим емігрантам в США.
"Цей законопроект надсилає сигнал про те, ким ми є. Також це має стати прикладом для решти світу, для країн, які намагаються досягти того ж, що й ми. Я думаю, ми також повинні пришвидшити отримання дозволів на роботу. Щоб це відбувалося значно швидше, ніж зараз. У нас є біженці з Афганістану, з Північної Африки, з багатьох інших зон бойових дій. Також у нас є біженці, які тікають від політичної та економічної кризи в Центральній Америці. Коли я зустрічаю цих людей, що вони мені говорять? І це не тільки наші друзі з України, вони всі кажуть: "Я хочу працювати. Я хочу зробити свій внесок", - розповідає Голосу Америки конгресмен Квіґлі.
Шанси на продовження статусу українців
Однак, юридичні експерти до цього законопроекту ставляться скептично.
"Це поки що лише законопроект, який має дуже сумнівну перспективу. Метою цього законопроекту є (цитую) "допомогти українським біженцям". Насправді ж, із законодавчої точки зору, це формулювання є достатньо смішним. Тому що американські законодавці мали б знати, що українцям, які прибули, не надали статусу біженців. Тому, очевидно, першим питанням буде коректування цього законопроекту, щоб документ відображав правильні юридичні дефініції. Як, хто сюди зможе приїхати, залишитися, і хто кваліфікується", - пояснює Ірина Мазур.
Скептично ставляться до українських переселенців у США і окремі законодавці, зауважуючи що підтримують Україну, але враховують і власну міграційну кризу, в якій перебуває Америка.
"Ви знайдете багато місць у Європі, де ринок праці потребує робочої сили. Я думаю, що варто почати із цих країн. Тому що ми маємо серйозні міграційні проблеми в Сполучених Штатах, сьогодні та зараз. І їхнє вирішення не є ефективним. Я не проти того, щоб українці також приїжджали сюди, до Сполучених Штатів. Я думаю, що вони хороші люди, вони мають намір дотримуватися закону, і я думаю, що вони можуть стати хорошими громадянами. Але я також сподіваюся, що вони зможуть повернутись на батьківщину, де вони будуть потрібні для процесу відновлення. І повернутися буде значно легше з Європи, ніж зі Сполучених Штатів", - розповідає Голосу Америки конгресмен-республіканець Річ Маккормік.
Потрапити у США стало складніше
Водночас процес потрапляння українців у США останнім часом значно ускладнився. Якщо після лютого 2022-го року приймали буквально усіх, то за останні півтора року американський уряд зіштовхнувся зі зловживаннями та посилив процедури перевірок.
"Як і в кожній іншій програмі, завжди були зловживання, як з боку спонсорів, так і з боку бенефіціарів. Тому міграційна служба, а також прикордонна служба, набагато прискіпливіше зараз дивляться на те, хто подає документи, хто сюди в’їжджає. Особливо, чи кваліфікуються ті українці, які не перебували фізично в США. Окрема увага приділяється неповнолітнім дітям, які приїжджають без супроводу батьків", - розповідає імміграційна адвокатка Ірина Мазур.
"Тобто зараз, на кордоні, особливо в американському прикордонному пункті в Європі, деякі українці мають надзвичайно прискіпливі співбесіди. Їх питають, куди вони їдуть? Для чого вони їдуть? Хто їх спонсорує? Де вони були на початку війни, і так далі. У порівнянні з тим, як це відбувалося рік тому, зараз правила значно жорсткіші", - пояснює Ірина Мазур.
Наразі юридичне майбутнє українців, які прибули у США після повномасштабного вторгнення, залишається невизначеним, підсумувала юристка.
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