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- Голос Америки
Повінь з Каховської ГЕС може винести міни на чорноморські пляжі - ООН
Міни, винесені паводковими водами зі знищеної Каховської ГЕС в Україні, можуть спливти вниз за течією і досягти аж до пляжів Чорного моря. Про це заявив Пол Геслоп, керівник відділу протимінної діяльності ООН у Програмі розвитку ООН в Україні.
Він розповів, що протипіхотна фугасна міна "Лепесток" (ПФМ-1), на відміну від протитанкових мін, досить легка, а тому може плисти за течією на велику відстань.
"Я не здивуюся, якщо побачу, що ці міни або опустилися аж до моря, або протягом найближчих місяців, оскільки вода продовжує текти, їх буде переміщено туди, - сказав він. - На жаль, ми могли бачити протипіхотні міни, які викидалися на пляжі навколо Чорного моря".
Тим часом виконувач обов’язків гуманітарного координатора ООН в Україні Метью Голлінгворт засудив обстріл російськими військами рятувальників у Херсоні, внаслідок чого один із них загинув, ще восьмеро були поранені, повідомляє Радіо Свобода. "Це є ще одним прикладом впливу вторгнення Росії в Україну на людей. Мирні мешканці, включно з рятувальниками, захищені міжнародним гуманітарним правом", – сказав він.
Напередодні Херсонська обласна військова адміністрація повідомила, що російські війська обстріляли рятувальників у Херсоні, внаслідок чого загинув один співробітник ДСНС, ще восьмеро - поранені.
Руйнування Каховської ГЕС відбулось 6 червня. Київ звинуватив у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили, замінували і контролювали гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російська окупаційна влада стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу. Численні експерти вже заявили, що руйнування дамби відбулося, найімовірніше, через закладення великої кількості вибухівки на ГЕС, яку контролюють війська РФ, зазначає Радіо Свобода.
У ДСНС повідомляють, що на ранок 21 червня спостерігається поступове зниження рівня води – нині перебуває на позначці 0,25 м (з початку доби рівень знизився на 1 см). За даними рятувальників, на правому березі Дніпра все ще підтоплені 3 населені пункти, а на тимчасово окупованій – 17.
За даними МВС, через руйнування ГЕС загинула 21 людина, зокрема 5 – через прицільні російські обстріли. Напередодні міністр охорони навколишнього середовища України заявив, що руйнування дамби завдало збитків на 1,2 мільярда євро.
У статті використано матеріали Reuters
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Хочу, щоб країна захищала мене, як я захищаю її —як цивільні партнерства легалізують стосунки одностатевих пар в Україні
Павлу Лагойді 21. Від початку повномасштабного вторгнення хлопець захищав країну під Одесою, Миколаєвом, Херсоном і на Донеччині. Він — стрілець-зенітник 406 артилерійської бригади і відкритий гей. Його коханий — Владислав — теж у ЗСУ. Хлопці разом вже більше року, хоча більшість часу вони провели порізно, захищаючи країну на різних напрямках фронту. Нещодавно вони заручилися, однак, юридично перед державою, пара одне одному — ніхто.
“Наше життя кожного дня під загрозою. Я просто хочу, щоб мій Влад був поруч зі мною в будь-якій ситуації. Але за законом він не зможе забрати моє тіло, або прийти навідати мене в реанімації”, — пояснює хлопець.
Історія Павла не поодинока. У лавах Збройних Сил України геї, лесбійки, бісексуальні та трансгендерні люди служать пліч-о-пліч із гетеросексуальними військовими. Вони мають власне об'єднання "Українські ЛГБТ військові за рівні права" та шеврон із єдинорогом. Одностатеві пари в Україні не можуть офіційно скріпити свої стосунки перед державою, і щоб захистити свої права, люди вдаються до хитрощів.
У листопаді Лєда Космачевська опублікувала у Facebook допис, де оголосила про заручини. Але одружитися вона пообіцяла не своєму реальному партнерові, а другові дитинства, який служить у Збройних силах України від початку повномасштабного вторгнення і має партнера своєї статі. Восени 2022 року він запропонував дівчині одружитися, оскільки не має родичів першої ланки, і у випадку смерті, його партнер не матиме права розпоряджатися його тілом.
“Я розуміла, що ця пропозиція — про юридичний аспект. Коли ми обговорювали наш шлюб з другом, він розповів, що перед тим, як їхати на ротацію, більшість чоловіків його роти написали рапорти на одруження. Тобто вони можуть це зробити швидко, а він — ні”, — підсумовує Космачевська.
Вже невдовзі ситуація може змінитися. У березні Верховна Рада зареєструвала законопроєкт про цивільні партнерства — формат цивільного шлюбу для одностатевих та різностатевих пар. Зареєстровані цивільні партнери прирівнюватимуться до близьких родичів і матимуть схожі права та обов’язки. Наприклад, вони зможуть спільно володіти майном, успадковувати його, відвідувати один одного в реанімації, ухвалювати рішення в медичних закладах та розпоряджатися тілом у разі загибелі. Головна відмінність партнерства від шлюбу — вони матимуть простішу процедуру реєстрації та розірвання, а також партнерство не передбачає жодних прав і обов'язків стосовно дітей. Законодавці свідомо обійшли це питання.
Співавторка законопроєкту депутатка Верховної Ради України Інна Совсун розповідає, що ця ініціатива — реакція на звернення та історії ЛГБТ військових.
“Ми повинні виправити цю дискримінацію і показати, що цінуємо людей однаково, незалежно від того, кого вони кохають”, — каже депутатка.
Соціологічні опитування показують, що українці з кожним роком все більш толерантно ставляться до представників ЛГБТ спільноти. Якщо у 2016 році 60,4% людей не сприймали одностатеві пари, то у 2022 їх було вже 38,2%.
Цьогорічне дослідження КМІС та Національного демократичного інституту показало, що 56% опитаних підтримують цивільне партнерство для ЛГБТ пар. Цю ініціативу також публічно підтримали посольства 15 країн та Представництво ЄС в Україні. Проти висловилася Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, яка вважає, що під виглядом реєстрованих партнерств в Україні легалізують одностатеві шлюби.
Совсун пояснює, що наразі про одностатеві шлюби не йдеться. Адже для того, щоб дозволити шлюби одностатевим парам, треба змінювати Конституцію, а під час воєнного стану цього робити не можна. Однак, за словами депутатки, — це важливий крок на шляху до рівності. Як показує досвід інших країн, партнерство може бути як окремим інструментом для пар, які повʼязують шлюб із церковними уявленнями, так і переходом до визнання шлюбної рівності одно- та різностатевих пар.
“Є різні моделі, але світ рухається до вирівнювання прав одностатевих і різностатевих пар. В якому форматі — чи зі збереженням паралельно двох інститутів партнерств і шлюбів, або ж переходом тільки до шлюбів — різні країни по-різному еволюціонували. Але в будь-якому випадку тенденція до урівнювання в правах присутня і я впевнена, що вона не омине Україну, яка теж обрала європейський курс розвитку”, — каже Совсун.
1 червня Європейський суд з прав людини задовольнив позов гей пари проти України і визнав що неможливість легалізувати одностатеві стосунки є дискримінацією і порушує Європейську конвенцію з прав людини. Тепер Україна на шляху до євроінтеграції зобовʼязана це виправити. Совсун вважає, що це рішення суттєво вплине на підтримку законопроєкту у парламенті, який, пояснює вона, є більш консервативним ніж українське суспільство.
“Вони не можуть сперечатися з рішенням Європейського суду з прав людини. Я хочу подивитися на те, як депутати будуть пояснювати, чому не можна приймати закон, коли цього вимагає напряму ЄСПЛ в умовах, особливо коли ми активно працюємо над євроінтеграцією”, — каже Совсун.
Водночас, законодавиця радить запастися терпінням — оскільки законопроєкт обʼємний і передбачає дуже широкий перелік змін, то навіть за найсприятливіших обставин, його розгляд займе щонайменше півроку.
“Я не маю сумнівів, що законопроєкт про цивільне партнерство буде ухвалений, але ми маємо налаштуватися на марафон. Так само як із сертифікацією Стамбульської конвенції — це була десятилітня битва, яку ми виграли”, — говорить депутатка.
На рішення депутатів Павло чекає на фронті. Хлопець впевнений — зараз вдалий момент, щоб зрушити це питання, адже й він зокрема воює за цінності рівності та недискримінації.
“Люди не розуміють, для чого ми піднімаємо цю тему під час війни. Тому що до війни нас бачили, але нас не чули. А зараз ми хочемо, щоб нас побачили, нас почули, що ми також хочемо вільно жити у вільній країні. Я беру участь у цій війні і хочу, щоб моя країна захищала мене так, як я захищаю її”, — пояснює хлопець.
Крім того, вважає Лагойда, війна багато прояснила для кожного українця і зараз суспільство готове взяти на себе відповідальність за впровадження рівності. Хлопець пояснює це на прикладі своєї мами.
“До війни у нас були дуже натягнуті стосунки. Вона знала про мене, але ми про це майже не говорили. Тепер вона на це реагує спокійно. Раніше в неї був пріоритет виховувати мене так, як вона хотіла, а тепер — будь-ким хочеш, головне повертайся живим”.
Через бухгалтерську помилку Пентагону, Україна може отримати додатково $6 млрд допомоги США
У вівторок Пентагон заявив, що переоцінив вартість зброї, яку він надіслав в Україну, на 6,2 мільярда доларів за останні два роки — приблизно вдвічі більше ніж попередні оцінки помилки. Надлишок використають для майбутніх пакетів допомоги.
Прес-секретар Пентагону Сабріна Сінгх сказала, що детальна перевірка бухгалтерської помилки виявила, що відомство врахувало вартість заміни обладнання, а не його балансову вартість при передачі обладнання зі сховищ Пентагону Україні.
За її словами, остаточні розрахунки показують, що помилка склала 3,6 мільярда доларів у поточному фінансовому році та 2,6 мільярда доларів у 2022 фінансовому році, який завершився 30 вересня 2022 року.
Як наслідок, відомство має додаткові гроші, які можна використовувати для підтримки України під час її контрнаступу проти Росії. "Ці кошти повертаються і можуть бути використані Пентагоном", - сказала Сінгх.
Україна розпочала контрнаступ, намагаючись витіснити сили Кремля з території, яку вони окупували після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. На шляху контрнаступу - замінована місцевість і посилені оборонні укріплення, каже головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
Атаки Росії десятками безпілотників Shahed виявили слабкі місця протиповітряної оборони в Київській області. Офіційні особи заявили, що українська протиповітряна оборона збила 32 з 35 безпілотників, запущених Росією вранці у вівторок.
Пентагон неодноразово передавав зброю, боєприпаси та інше обладнання із власних сховищ Україні.
Згідно з попередніми оцінками від 13 червня, США виділили понад 40 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні після вторгнення Росії. Згідно з новими цифрами звітності, США фактично надали менше 34 мільярдів доларів допомоги.
Посадовці не змогли назвати точну суму грошей, яка залишилася для вилучення або для Ініціативи сприяння безпеці України, яка забезпечує довгострокове фінансування закупівлі зброї, включаючи системи ППО.
США схвалили чотири раунди допомоги Україні у відповідь на вторгнення Росії на загальну суму близько 113 мільярдів доларів, причому частина цих грошей піде на поповнення військової техніки США, яка була відправлена на передову.
Конгрес схвалив останній раунд допомоги в грудні на загальну суму приблизно 45 мільярдів доларів для України та союзників по НАТО.
Президент США Джо Байден і високопосадовці США неодноразово заявляли, що Сполучені Штати допомагатимуть Україні «стільки, скільки буде потрібно», щоб дати відсіч російським військам. Приватно, представники адміністрації попереджали українських чиновників, що терпінню вузько розділеного Конгресу — і американської громадськості — є межа щодо вартості війни, в якій не видно кінця.
Члени Конгресу неодноразово вимагали від керівництва Міністерства оборони відповідей щодо того, наскільки ретельно США відстежують допомогу Україні, забезпечують, що немає шахрайства і що допомога не потрапляє в чужі руки.
У Пентагоні заявили, що мають «надійну програму» для відстеження допомоги, коли вона перетинає кордон з Україною, і спостереження за нею, коли вона вже там, залежно від чутливості кожної системи озброєння.
Сінгх сказала, що бухгалтерська помилка не вплине на поточну доставку допомоги Україні.
- Голос Америки
"Поки Росія знищує, ми допомагаємо Україні відбудовувати". Блінкен оголосив додаткові $1,3 млрд допомоги
США виділяють Україні додаткові 1,3 мільярда доларів для повоєнної відбудови. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив під час міжнародної конференції у Лондоні Ukraine Recovery (Відновлення України).
"Поки Росія продовжує знищувати, ми тут, щоб допомогти Україні відбудовувати - відновлювати життя, їхню країну, їхнє майбутнє, - заявив Блінкен. - Відновлення - це не просто переконатись, що люди мають необхідне, щоб вижити - їжу, воду, ліки, тепло взимку й електроенергію протягом року. Відновлення - це закладення фундаменту, щоб Україна процвітала як безпечна, незалежна країна, повністю інтегрована у Європу, поєднана із ринками у світі, демократія, укорінена у верховенстві права, місце, де всі українці мають гідність, права людини, можливість розкрити свій повний потенціал".
Держсекретар додав: "Будь-яка інвестиція, яку ми робимо у відбудову України, допомагає наблизити їх до цієї реальності. І тому я оголошую, що із підтримкою Конгресу, ми виділимо додаткової допомоги Україні на 1,3 мільярда доларів для цієї мети".
З цієї суми понад 520 мільйонів доларів США інвестують у капітальний ремонт енергетичної мережі, більш ніж половину якої знищила Росія, 657 млн - "на модернізацію пунктів пропуску на кордоні, залізничних ліній, портів та іншої важливої інфраструктури України, яка з’єднує країну з Європою", іще 100 млн підуть на впровадження цифрових технологій у митні та інші системи України, "щоб пришвидшити роботу та зменшити корупцію", при цьому 35 млн Вашингтон виділить "на допомогу українським підприємствам і підприємцям шляхом фінансування та страхування, що зменшує ризики для інвесторів в Україні", повідомив головний американський дипломат.
"Нова підтримка, про яку я сьогодні оголошую, доповнює понад 20 мільярдів доларів, які США надали на економічну допомогу та допомогу в розвитку, щоб підтримати українських працівників, підприємства і державні служби витримати 16 місяців тяжкого конфлікту за непохитної двопартійної підтримки нашого Конгресу", - додав Блінкен.
Держдеп повідомляє, що загалом від початку повномасштабної війни Росії США надали України 63 мільярди доларів. Зокрема, 19,3 млрд бюджетної підтримки надано через механізми Світового банку, й додаткові 3,7 млрд США будуть виділені до вересня цього року, при цьому 1,4 млрд було спрямовано на підтримку економічної стійкості, енергетичної безпеки, управління, кібербезпеки, заходів з боротьби з корупцією, сектору охорони здоров’я та сільськогосподарського виробництва. При цьому Вашингтон надав Києву 2,1 млрд гуманітарної підтримки, а також безпекової допомоги на понад 40 млрд.
- Голос Америки
Справжній мир, а не лише припинення вогню, потрібний, щоб в Україну прийшли інвестиції - фон дер Ляєн
Європейський Союз має "особливу відповідальність" перед Україною, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму виступі на конференції з відбудови України в Лондоні.
Щодо оголошеного напередодні пакету допомоги для України на чотири роки обсягом 50 мільярдів євро, фон дер Ляєн пояснила, що його фінансування відбудеться за рахунок грантів з європейського бюджету, ринкових позик, а також виручки від "іммобілізованих російських активів".
Посадовиця закликала приватний сектор активно долучатись до відбудови. Для того, щоб інвестиції прийшли до України потрібен справжній мир, а не тимчасове припинення вогню, додала фон дер Ляєн в коментарі CNBC.
"Ми дуже чітко заявляємо, що ми не хочемо лише припинення вогню і замороження конфлікту в регіонах України, бо ці регіони завжди будуть крихкими, - сказала виданню фон дер Ляєн. - Туди не йтимуть інвестиції і конфлікт з часом розгориться знову, як ми бачили з 2014. Потрібен справжній мир".
Для того, щоб стимулювати приватні інвестиції до України, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак представив нову програм страхування воєнних ризиків.
"Це величезний крок, щоб допомогти страхувальникам брати ризики за інвестиції до України, і усуне найбільший бар'єр та надасть інвесторам впевненість, потрібну для дій", - заявив Сунак у своєму виступі на конференції.
У дводенній конференції з відбудови України, що відбувається в Лондоні беруть участь посадовці різних країн та представники приватних компаній. Більше 400 компаній з 38 країн зацікавлені в участі у відбудові України, заявив під час конференції президент Групи Світового банку Аджай Банга.
Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників відеозв'язком закликав підтримати конкретні українські проекти з відбудови.
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