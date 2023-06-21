Індія віддаляється від Росії "в темпі Делі, а не в темпі, який задає Вашингтон" - експерт

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до США з першим державним візитом. Хоча Моді вже декілька разів був у США, його попередні візити мали статус робочих.

Перед візитом Моді заявив, що запрошення "виявляє активність та життєствердність партнерства між демократіями". Держсекретар США Ентоні Блінкен перед візитом Моді заявив, що "траекторія цього партнерства є безпомилково обнадійливою".

Хоча обидві сторони говорять про потепління відносин, у Вашингтона викликає занепокоєння позиція Індії щодо російської війни в Україні, кажуть ЗМІ. Індія не виступила з осудом агресії Росії. Однак сам Моді відкинув думку, що у США поширена критика його країни через позицію у війні. "Не думаю, що таке уявлення поширене, - відповів Моді на питання Wall Street Journal про поширеність критики позиції Індії. - "Світ цілком певний, що основний пріоритет Індії - мир"/

Видання вказують, що, попри міжнародні санкції проти Росії, Індія має активні економічні відносини з країною, зокрема в сфері торгівлі енергоресурсами та постачання зброї.

Залежність Індії від поставок зброї та технологій з Росії обмежує здатність Нью-Делі протистояти Росії через її війну в Україні, пише Washington Post. Видання наводить думку експерта вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних студій (CSIS) Річарда Россова про те, що саме співпраця в сфері озброєння є основною причиною того, що Делі не виступає з осудом агресії.

Індія намагається диверсифікувати поставки зброї та енергоресурсів, каже в коментарі Голосу Америки дослідник Євразійської групи США Елі Вайн. Дослідник все ж відзначає, що Індія підкреслює незалежність своєї політики і, ймовірно, повністю не підтримає позицію США.

"Думаю, позиція Індії щодо Росії відрізнятиметься від Заходу. Індія чітко показує, що хоче бути неафілійованою і зберегти автономію зовнішньої політики, - каже Вайн. - Однак важливо, що Індія вживає кроків, щоб диверсифікувати енергопостачання, поставки зброї з Росії. Це не можна зробити одразу через історію стосунків з часів Холодної війни, але Індія йде цим шляхом в темпі Делі, а не в темпі, який задає Вашингтон".

США та Індія розвивають оборонну співпрацю, заявили в Пентагоні напередодні візиту Моді. В інформації на сайті оборонного відомства США зазначається: такий рівень оборонної співпраці був немислимим 20 років тому.

20 років тому оборонних поставок США до Індії не було взагалі, заявив посадовець Пентагону, а тепер "ми говоримо про спільне виробництво, спільну розробку основних систем". Також, зазначив посадовець, Індія бере участь в щорічних навчаннях військово-повітряних сил та ВМС США в регіоні.

Індія все більш відкрито стає на бік Сполучених Штатів проти Китаю, каже Вайн. Він вважає, що відносини Китаю та Індії погіршуються.

"Індія, звичайно, не йтиме нога в ногу зі Сполученими Штатами в політиці щодо Китаю, але переломним моментом стали сутички на кордоні Індії та Китаю влітку 2020 року. Тоді стосунки погіршились, і Індія більш відкрито стає на бік США не лише в плані безпеки, але і коли йдеться про технології, економіку".

"Нещодавно Китай та Індія видворили журналістів одне одного. Індія розуміє, що не може повністю віддалитись від Китаю, бо є потужні економічні стосунки, але напрямок зрозумілий – Індія більш відкрито стає на бік Сполучених Штатів проти Китаю", - додає аналітик.

Під час перебування у Вашингтоні Моді проведе зустріч з президентом США Джо Байденом, а також виступить з промовою в американському Конгресі. Конгресмени-демократи виступили з критикою його політики, закидаючи індійському урядові порушення релігійних свобод, свобод преси в Індії.

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