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Індія віддаляється від Росії "в темпі Делі, а не в темпі, який задає Вашингтон" - експерт
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до США з першим державним візитом. Хоча Моді вже декілька разів був у США, його попередні візити мали статус робочих.
Перед візитом Моді заявив, що запрошення "виявляє активність та життєствердність партнерства між демократіями". Держсекретар США Ентоні Блінкен перед візитом Моді заявив, що "траекторія цього партнерства є безпомилково обнадійливою".
Хоча обидві сторони говорять про потепління відносин, у Вашингтона викликає занепокоєння позиція Індії щодо російської війни в Україні, кажуть ЗМІ. Індія не виступила з осудом агресії Росії. Однак сам Моді відкинув думку, що у США поширена критика його країни через позицію у війні. "Не думаю, що таке уявлення поширене, - відповів Моді на питання Wall Street Journal про поширеність критики позиції Індії. - "Світ цілком певний, що основний пріоритет Індії - мир"/
Видання вказують, що, попри міжнародні санкції проти Росії, Індія має активні економічні відносини з країною, зокрема в сфері торгівлі енергоресурсами та постачання зброї.
Залежність Індії від поставок зброї та технологій з Росії обмежує здатність Нью-Делі протистояти Росії через її війну в Україні, пише Washington Post. Видання наводить думку експерта вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних студій (CSIS) Річарда Россова про те, що саме співпраця в сфері озброєння є основною причиною того, що Делі не виступає з осудом агресії.
Індія намагається диверсифікувати поставки зброї та енергоресурсів, каже в коментарі Голосу Америки дослідник Євразійської групи США Елі Вайн. Дослідник все ж відзначає, що Індія підкреслює незалежність своєї політики і, ймовірно, повністю не підтримає позицію США.
"Думаю, позиція Індії щодо Росії відрізнятиметься від Заходу. Індія чітко показує, що хоче бути неафілійованою і зберегти автономію зовнішньої політики, - каже Вайн. - Однак важливо, що Індія вживає кроків, щоб диверсифікувати енергопостачання, поставки зброї з Росії. Це не можна зробити одразу через історію стосунків з часів Холодної війни, але Індія йде цим шляхом в темпі Делі, а не в темпі, який задає Вашингтон".
США та Індія розвивають оборонну співпрацю, заявили в Пентагоні напередодні візиту Моді. В інформації на сайті оборонного відомства США зазначається: такий рівень оборонної співпраці був немислимим 20 років тому.
20 років тому оборонних поставок США до Індії не було взагалі, заявив посадовець Пентагону, а тепер "ми говоримо про спільне виробництво, спільну розробку основних систем". Також, зазначив посадовець, Індія бере участь в щорічних навчаннях військово-повітряних сил та ВМС США в регіоні.
Індія все більш відкрито стає на бік Сполучених Штатів проти Китаю, каже Вайн. Він вважає, що відносини Китаю та Індії погіршуються.
"Індія, звичайно, не йтиме нога в ногу зі Сполученими Штатами в політиці щодо Китаю, але переломним моментом стали сутички на кордоні Індії та Китаю влітку 2020 року. Тоді стосунки погіршились, і Індія більш відкрито стає на бік США не лише в плані безпеки, але і коли йдеться про технології, економіку".
"Нещодавно Китай та Індія видворили журналістів одне одного. Індія розуміє, що не може повністю віддалитись від Китаю, бо є потужні економічні стосунки, але напрямок зрозумілий – Індія більш відкрито стає на бік Сполучених Штатів проти Китаю", - додає аналітик.
Під час перебування у Вашингтоні Моді проведе зустріч з президентом США Джо Байденом, а також виступить з промовою в американському Конгресі. Конгресмени-демократи виступили з критикою його політики, закидаючи індійському урядові порушення релігійних свобод, свобод преси в Індії.
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- Голос Америки
Нейтралітет не дасть Україні безпеку – екс-генсек НАТО Фог Расмуссен
Перебування у стані очікування на запрошення до НАТО - це не є безпечне місце для України. Про це сьогодні заявив колишній генеральний секретар НАТО і колишній прем'єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен під час онлайн-дискусії, організованої Атлантичною радою США.
Розмова стосувалася зусиль Заходу зі створення гарантій безпеки для України та стратегії підготовки до саміту НАТО в липні.
Андерс Фог Расмуссен вважає, що неспроможність розширити гарантії безпеки Україні з боку НАТО підбурює Путіна до дій, а не запобігає його агресивній політиці, як це формулюють ті, хто побоюється, що вступ України до НАТО “провокуватиме” Росію.
Якщо ставити членство в НАТО у залежність від припинення бойових дій, то навпаки створюється стимул для продовження війниАндерс Фог Расмуссен
Нейтралітет не гарантує безпеки, каже Фог Расмуссен. “Я часто чую аргумент, що ми не можемо гарантувати Україні членства у НАТО зараз через те, що йде війна. Це надзвичайно небезпечний аргумент. Якщо ставити членство в НАТО у залежність від припинення бойових дій, то навпаки створюється стимул для продовження війни”, – каже колишній очільник Альянсу.
На думку Расмуссена, Україні вже відповідає усім критеріям вступу до НАТО і могла б претендувати на це без виконання Плану дій щодо членства, так званої дорожньої карти дій, котрої не вимагалося від Фінляндії та Швеції. Расмуссен наголосив, що Україна продемонструвала таку ефективність на полі бою, що вже не потребує жодного Плану дій для членства у НАТО. “Українська армія, мабуть, найбільш боєздатна армія Європи”, - додав доповідач.
“Надавши Україні запрошення на вступ до НАТО, ми сигналізуємо Путіну: наші двері відкриті для України і ти не є швейцаром на цих дверях”, – сказав Фог Расмуссен.
Він також наголосив, що Україні знадобляться гарантії безпеки, доки триватиме процес її вступу до НАТО. Фог Расмуссен нагадав, що такі гарантії прописані у Київському безпековому компакті, презентованому минулої осені у Києві. У ньому йдеться насамперед про необхідність поставляти Україні зброю, допомогу з підготовки військових, посилена співпраця у сфері розвідки між Україною та її партнерами, розбудова української оборонної промисловості тощо.
Йдеться про гарантії безпеки, подібні до тих, які Ізраїль отримав від Сполучених Штатів. Це не замінить членства України в НАТО, каже Фог Расмуссен, але допоможе захищатися від російської агресії на цьому шляху.
Якщо Україна не почує у Вільнюсі конкретних заяв від НАТО щодо майбутнього членства, то це викличе суттєве розчарування і демотивацією, вважає Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, який також взяв участь у дискусії.
Україна вже склала іспит, щоб довести, що спроможна стати реальним членом НАТО. І складає його щодня на полі бою.Андрій Єрмак
“Україна вже склала іспит, щоб довести, що спроможна стати реальним членом НАТО. І складає його щодня на полі бою”, - сказав Єрмак. Крім того, він вважає, що відсутність відповідного посилу від НАТО у Вільнюсі наповну використає проти України і “російська пропагандистська машина”.
Як повідомляв Голос Америки, Андерс Фог Расмуссен разом із керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком очолив міжнародну групу експертів із розробки ініціативи про гарантії безпеки для України “Київський безпековий компакт”, презентований минулої осені у Києві.
"Вартість обладнання, яке вилучили зі складів США та надали Україні, була переоцінена", – Сабріна Сінгх. Відео
"Загальна сума становить $6,2 мільярда. Ці помилки в оцінці жодним чином не обмежили розмір будь-якого з наших пакетів допомоги та не вплинули на надання підтримки Україні", – заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх
- Голос Америки
Британія підтримує ідею вступу України до НАТО за спрощеною процедурою
Велика Британія "підтримає" вступ України до НАТО за спрощеною процедурою. Про це заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі під час міжнародної конференції у Лондоні Ukraine Recovery - Відновлення України, пише Guardian.
Він припустив, що Сполучене Королівство підтримає пропозиції, щоб Україна не була зобов’язана проходити етап плану дій щодо членства для приєднання до Альянсу.
У процесі створення так званої карти членства кандидати отримують оцінки та поради для виконання критеріїв НАТО щодо оборони та інших питань. Якби Україна пропустила цей етап, це поставило б її в одну категорію з новим членом Альянсу - Фінляндією. Для порівняння, Північна Македонія брала участь у 20-річній програмі до її вступу в 2020 році.
Виступаючи на конференції у Лондоні, Клеверлі відзначив, що реформування Збройних сил України відбувається під час війни: "Ми бачили, як Україна розвивалася, і розвивалася неймовірно швидко". Він додав, що генсек "Єнс Столтенберг на неформальному саміті міністрів закордонних справ НАТО сказав, що насправді багато вимог плану дій щодо членства виконуються".
"Я думаю, що позиція Сполученого Королівства була б дуже позитивною, якби ми відійшли від плану дій щодо членства, визнаючи, що пропозиція як Швеції, так і Фінляндії цього не вимагала, і українці продемонстрували свою відданість реформуванню армії для вимоги членства в НАТО. через їхні дії на полі бою, - додав Клеверлі. - Я думаю, що всі союзники по НАТО це визнають".
Напередодні Голос Америки повідомляв, що висловлювання французького президента Еммануеля Макрона і повідомлення про дискусії у Парижі дають підстави вважати, що Франція зараз більш схильна підтримувати членство України в НАТО ніж раніше, а також на відміну від того, що останнім часом лунало від керівників таких держав як США, чи, наприклад Німеччина.
Готуючись до саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня західні лідери намагаються узгодити відповідь на заклики України запропонувати їй чіткий "шлях" до вступу в Альянс, який вона могла б швидко пройти одразу, як буде усунутий чинник російської війни.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ після нарад міністрів оборони 15-16 червня в Брюсселі сказав, що у Вільнюсі союзники "не будуть обговорювати запрошення" України в НАТО, а натомість йтиметься про, як він висловився, "наближення України до НАТО".
- Голос Америки
- Reuters
Конференція у Лондоні: Україна просить в Заходу ще $ 6 млрд. на відновлення. Обговорюють страхування інвестицій від воєнних ризиків
На конференції у Лондоні Україна закликала західні країни виділити ще понад 6 мільярдів доларів на проекти з відбудови у наступні 12 місяців. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Ми поставили перед собою амбітну мету – отримати зобов’язання на цю суму в результаті цієї конференції", – заявив Шмигаль на конференції із відбудови України.
За словами Шмигаля, Україна має справу з найбільшим проектом реконструкції в Європі з часів Другої світової війни.
Напередодні цієї конференції Денис Шмигаль провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Він подякував Сполученим Штатам за “непохитну підтримку” України в час війни. Шмигаль заявив, що на конференції у Лондоні презентуватиме “дуже конкретні проекти, не просто декларації”, зокрема, в енергетичній сфері, в сільському господарстві та в продовольчому секторі.
Блінкен, своєю чергою, наголосив на важливості відновлення України, зауваживши, що Київ вже має працювати над створенням “максимально привабливого інвестиційного клімату”, щоб не лише перемогти у війні, але й забезпечити процвітання у майбутньому.
“Ми знаємо, що ми також повинні зосередитися на інших питаннях, не тільки на економічному відновленні України, але й на питанні економічного майбутнього, оскільки її успіх визначатиметься як на полі бою, її здатністю захищатись та, зрештою, стримувати подальшу російську агресію, так і успіхом країни – суспільства, яке вона будує, включаючи сильну та динамічну економіку, сильну та динамічну демократію”, - заявив Ентоні Блінкен.
За словами Блінкена, прем’єр-міністр Шмигаль на зустрічі має розповісти “про всі зусилля, які він і український уряд докладають для створення такого середовища, щоб створити міцну основу для успішної, динамічної України в майбутньому”.
Основний виклик для більшості компаній, які потенційно могли б інвестувати в Україну, це страхування від воєнних збитків і руйнувань. Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак оголосив про запуск Рамкової програми Лондонської конференції щодо страхування воєнних ризиків, яка може прокласти шлях до зменшення інвестиційних ризиків.
"Разом із нашими союзниками ми будемо продовжувати нашу підтримку оборони України та контрнаступу, і ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, поки вони продовжуватимуть перемагати у цій війні", — сказав Сунак.
Над програмою британського уряду буде працювати компанія Марш МакЛеннан. Її представники на конференції заявили, що схема страхування від воєнних ризиків має бути доступною в безпрецедентному масштабі та матиме державну підтримку
На Конференції з відновлення України у Лондоні зібралося понад 1000 осіб, які причетні до ухвалення рішень в державних та приватних секторах своїх країн.
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