Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Перші результати Конференції із відновлення України

Брифінг. Перші результати Конференції із відновлення України
Embed
Брифінг. Перші результати Конференції із відновлення України

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

Брифінг Голосу Америки - наживо. Новий пакет допомоги на відновлення України від США, багатомільярдний план підтримки від ЄС - обговорюємо перші результати Конференції із відновлення України із Богданом Цюпином у Лондоні. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG