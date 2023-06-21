Брифінг. Перші результати Конференції із відновлення України

Брифінг Голосу Америки - наживо. Новий пакет допомоги на відновлення України від США, багатомільярдний план підтримки від ЄС - обговорюємо перші результати Конференції із відновлення України із Богданом Цюпином у Лондоні. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.