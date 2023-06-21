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США оголосили про $1,3 млрд на відбудову України. ЧАС-ТАЙМ

США оголосили про $1,3 млрд на відбудову України. ЧАС-ТАЙМ
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США оголосили про $1,3 млрд на відбудову України. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Україна заявляє, що нині потребує для відбудови більше $410 млрд. Що пообіцяли Україні учасники міжнародної конференції з відновлення України у Лондоні? Проект резолюції про ракети ATACMS для України схвалив комітет Конгресу США. Понад $6 млрд: після переоцінки вартості зброї для України у Пентагоні заявили, що мають додаткові гроші, які можна використовувати для підтримки України. Розмінування у Харківській та Миколаївській областях проводить HALO Trust. Як одна із дитячих лікарень Львова допомогла приблизно 60 000 дітям від початку повномасштабного вторгнення. Одна зі перших сімей біженців до США стала головними героями документального фільму «Переміщені» (Displaced) голлівудського продюсера.

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