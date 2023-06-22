Західні оборонні компанії обережно поставились до пропозицій відкрити виробництво в Україні - Reuters

ПАРИЖ (Reuters) – Західні оборонні компанії зацікавлені у виробництві зброї в Україні, але лише після війни, кажуть керівники компаній, з якими Reuters поспілкувався на Паризькому авіашоу.

Україна активно намагається збільшити свій арсенал зброї, від безпілотників і боєприпасів до танків, борючись проти вторгнення Росії. Вона також прагне збільшити можливості працевлаштування та стабілізувати економіку, зруйновану війною.

У понеділок заступник українського міністра повідомив Reuters, що Київ веде переговори з оборонними компаніями Німеччини, Франції, Італії та Східної Європи про потенційне виробництво зброї в Україні.

Але керівники компаній на найбільшій у світі зустрічі аерокосмічної промисловості сказали, що наразі ризик занадто високий.

«Треба просто дивитись на ситуацію ширше... і про ризик, пов’язаний із цим спільним виробництвом», — сказав Грег Улмер, який очолює аеронавігаційний бізнес американського оборонного гіганта Lockheed Martin і не знав про перемовини з Україною щодо спільного виробництва.

Представники двох великих оборонних компаній підтвердили, що чули про українську ініціативу, а один додав, що його компанія готова підписати лист про наміри обговорити промислове партнерство в Україні після закінчення військових дій.

Але жоден з опитаних не виявив зацікавленості інвестувати поки триває війна, оскільки безпека є головною проблемою.

НЕЛЕГКЕ ЗАВДАННЯ

Німецька Rheinmetall заявила минулого місяця, що створила спільне підприємство з українським державним конгломератом «Укроборонпром» для будівництва та ремонту танків в Україні.

У травні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює з британською компанією BAE Systems над створенням української бази для виробництва та ремонту озброєнь від танків до артилерії.

Але керівники відзначили, що ремонтні майданчики легше створити, ніж повномасштабні лінії збірки.

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв, близький соратник нинішнього президента Путіна, заявив, що Росія у відповідь завдасть удару по будь-якому об’єкту Rheinmetall, створеному в Україні.

«Потрібний час, як і в будь-якій країні, щоб оцінити, хто є правильними партнерами, хто що може зробити. І робити це під час війни – непросте завдання», – сказав Мікаель Йоханссон, генеральний директор шведської компанії Saab.

Українські офіційні особи відмовилися коментувати занепокоєння оборонних компаній або сказати, чи пропонують вони страхування чи інші стимули для інвестицій.

Основні страхові компанії, як правило, виключають Україну з полісів, кажучи, що ризики занадто великі, хоча Британія та Франція окремо заявили в середу, що планують механізми страхування від воєнних ризиків, щоб допомогти Україні відновитися.

Міністерства оборони Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії відмовилися коментувати будь-яке потенційне виробництво зброї в Україні.

«Ми прагнемо підтримувати Україну... включно з її зусиллями відновлення промислової бази. На даний час у нас немає конкретної або додаткової інформації щодо спільного виробництва в оборонній сфері», — сказав Reuters високопоставлений чиновник Міністерства оборони США.

ПІДТРИМКА ЗДАЛЕКУ

Проте багато керівників бачать потенційну велику можливість в Україні після закінчення конфлікту.

«Ми знаємо, що є висококваліфікована робоча сила, люди, які прагнуть вчитися, надзвичайно винахідливі та мають культуру виконання завдань», — сказав Рікардо Мендес, генеральний директор британської та португальської компанії дронів TEKEVER.

TEKEVER не має конкретних планів щодо своєї післявоєнної діяльності, але заявила, що має намір «інвестувати та зробити значний внесок у розвиток української промислової бази безпілотників».

Деякі керівники попереджали, що існуючі правила можуть обмежити можливості компаній працювати з українською промисловістю навіть після війни.

«Коли мова йде про спільне виробництво, уряд США дивиться на ці речі дуже уважно... і завжди з огляду на те, щоб переконатися, що ми не повністю передаємо всі технічні ноу-хау іноземному партнеру», — сказала Нікола Джонсон, старший директор із зв’язків з урядом американського виробника безпілотників General Atomics.

Але на думку аналітиків, озвучити цю ідею на ранній стадії може бути мудрим кроком. Якщо війна закінчиться наступного року, стратегія України може допомогти почати дискусії про будівництво оборонної промисловості в мирний час.

«Це чудова ідея. Це лише питання часу», — сказав Річард Абулафія, аерокосмічний аналітик AeroDynamic Advisories.

«У довгостроковій перспективі головною метою буде залучення України до західної промислової екосистеми і, можливо, навіть до політичного та військового альянсу», - додав він.

Але наразі більшість виробників хочуть і надалі підтримувати Україну зброєю здалеку.

«Ніколи не кажи ніколи, чи не так? Але зараз основна увага зосереджена на тому, щоб вони мали те, що їм потрібно», — сказав Кріс Каліо, головний операційний директор оборонної компанії США RTX.