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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Конгресмени США: АТАCMS критично важливі для контрнаступу

Брифінг. Конгресмени США: АТАCMS критично важливі для контрнаступу
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Брифінг. Конгресмени США: АТАCMS критично важливі для контрнаступу

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Брифінг Голосу Америки - наживо. У Конгресі США просувається резолюція із закликом надати Україні ракети великої дальності ATACMS. У Лондоні завершилася Конференція із відновлення України. Підбиваємо підсумки із заступником міністра економіки України Олексієм Соболевим і європейським кореспондентом Голосу Америки Богданом Цюпином. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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