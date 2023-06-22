Брифінг. Конгресмени США: АТАCMS критично важливі для контрнаступу

Брифінг Голосу Америки - наживо. У Конгресі США просувається резолюція із закликом надати Україні ракети великої дальності ATACMS. У Лондоні завершилася Конференція із відновлення України. Підбиваємо підсумки із заступником міністра економіки України Олексієм Соболевим і європейським кореспондентом Голосу Америки Богданом Цюпином. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.