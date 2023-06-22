Сенатори США – про ядерну загрозу з боку Росії. ЧАС-ТАЙМ

“90% наших працівників – це переселенці”: історія соціального підприємства на Хмельниччині. Як українські іммігранти вчать англійську у Вашингтоні. “Якщо там темрява, треба робити тут світло і перемогти цю темряву”: як музика допомагає боротися проти російської агресії.