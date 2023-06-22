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Сенатори США – про ядерну загрозу з боку Росії. ЧАС-ТАЙМ

Сенатори США – про ядерну загрозу з боку Росії. ЧАС-ТАЙМ
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Сенатори США – про ядерну загрозу з боку Росії. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Сенатори США Ліндсі Грем та Річард Блументаль закликають визнати ядерну загрозу проти України загрозою для усіх країн НАТО. 60 мільярдів євро пообіцяли Києву учасники Конференції із відновлення України у Лондоні.

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