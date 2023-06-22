“90% наших працівників – це переселенці”: історія соціального підприємства на Хмельниччині. Як українські іммігранти вчать англійську у Вашингтоні. “Якщо там темрява, треба робити тут світло і перемогти цю темряву”: як музика допомагає боротися проти російської агресії.
Сенатори США – про ядерну загрозу з боку Росії. ЧАС-ТАЙМ
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червень 21, 2023
США оголосили про $1,3 млрд на відбудову України. ЧАС-ТАЙМ
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червень 20, 2023
Яке майбутнє українських переселенців у США? ЧАС-ТАЙМ
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червень 19, 2023
Блінкен у Пекіні провів зустріч з Сі Цзіньпіном. ЧАС-ТАЙМ
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червень 15, 2023
Тренування українців на F-16, ППО. Результати «Рамштайну». ЧАС-ТАЙМ
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червень 14, 2023
Статус українських біженців у США. Заяви в Конгресі. ЧАС-ТАЙМ