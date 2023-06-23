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Студія Вашингтон

Результати Конференції із відновлення України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Результати Конференції із відновлення України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Результати Конференції із відновлення України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. У Лондоні на другому дні Конференції із відновлення України міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі повідомив, що учасники форуму пообіцяли Києву 60 мільярдів євро. Сенатори США Ліндсі Грем та Річард Блументаль закликають визнати ядерну загрозу проти України загрозою для усіх країн НАТО.

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