Британці кажуть, що російський флот у Криму обороняється також дельфінами

Міністерство оборони Великої Британії зосередило одне з останніх повідомлень про російську війну в Україні на тому, що названо посиленням оборони головної бази російського флоту у Криму і на тому, що виглядає як використання спеціально натренованих дельфінів.

Британське повідомлення у Twitter проілюстроване фотографіями з супутника, на яких вказано на ряди різних перешкод на поверхні води, а також сітей, що загороджують прохід у Севастопольську бухту.

Ті перешкоди ймовірно мають на меті захистити зокрема від проникнення начинених вибухівкою морських дронів, які неодноразово становили загрозу для російського флоту.

На фотографіях видно також споруди, які британці називають плавучими загонами для утримання морських ссавців «ймовірно дельфінів - пляшконосів», відомих ще як дельфіни афаліна.

«Росія дресирує тварин для виконання різних завдань, а ті, яких тримають у Севастополі, напевне призначені, щоб протидіяти ворожим водолазам», - йдеться в британському повідомленні, де також підкреслено, що кількість загорож біля Севастополя у порівняні з минулим літом зросла вдвічі.

Українські військові також готували дельфінів для спеціальних операцій, але після захоплення Кримського півострова Росією 2014 року були повідомлення, що ті дельфіни загинули.

Російські військові віддавна мали свої програми дресирування морських ссавців таких як дельфіни, і навіть тюленів та китів білух.

Наприкінці травня цього року в Норвегії повідомляли, що бачили білуху, яка ймовірно була помічена ще 2019 року зі спеціальним нашийником.



Це дало підстави для припущень, що вона могла бути надресирована, щоб допомагати збирати розвіддані.

Раніше у пресу просочувалися повідомлення про спеціальний Підрозділ морських ссавців у військово-морському флоті США.

2003 року повідомляли, що американські військові використовували дельфінів для виявлення підводних мін під час війни проти Іраку.

В Україні останнім часом лунали застереження, що дикі дельфіни у Чорному морі зазнали великої шкоди внаслідок активних бойових дій в ході Російської війни.

Кажуть, що дельфіни та інші морські тварини зокрема дуже потерпають від шуму, наприклад від вибухів чи від таких пристроїв як ехолокатори.

Українські активісти повідомляли про збільшення кількості мертвих дельфінів викинутих на береги Чорного моря.