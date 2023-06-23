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Британці кажуть, що російський флот у Криму обороняється також дельфінами
Міністерство оборони Великої Британії зосередило одне з останніх повідомлень про російську війну в Україні на тому, що названо посиленням оборони головної бази російського флоту у Криму і на тому, що виглядає як використання спеціально натренованих дельфінів.
Британське повідомлення у Twitter проілюстроване фотографіями з супутника, на яких вказано на ряди різних перешкод на поверхні води, а також сітей, що загороджують прохід у Севастопольську бухту.
Ті перешкоди ймовірно мають на меті захистити зокрема від проникнення начинених вибухівкою морських дронів, які неодноразово становили загрозу для російського флоту.
На фотографіях видно також споруди, які британці називають плавучими загонами для утримання морських ссавців «ймовірно дельфінів - пляшконосів», відомих ще як дельфіни афаліна.
«Росія дресирує тварин для виконання різних завдань, а ті, яких тримають у Севастополі, напевне призначені, щоб протидіяти ворожим водолазам», - йдеться в британському повідомленні, де також підкреслено, що кількість загорож біля Севастополя у порівняні з минулим літом зросла вдвічі.
Українські військові також готували дельфінів для спеціальних операцій, але після захоплення Кримського півострова Росією 2014 року були повідомлення, що ті дельфіни загинули.
Російські військові віддавна мали свої програми дресирування морських ссавців таких як дельфіни, і навіть тюленів та китів білух.
Наприкінці травня цього року в Норвегії повідомляли, що бачили білуху, яка ймовірно була помічена ще 2019 року зі спеціальним нашийником.
Це дало підстави для припущень, що вона могла бути надресирована, щоб допомагати збирати розвіддані.
Раніше у пресу просочувалися повідомлення про спеціальний Підрозділ морських ссавців у військово-морському флоті США.
2003 року повідомляли, що американські військові використовували дельфінів для виявлення підводних мін під час війни проти Іраку.
В Україні останнім часом лунали застереження, що дикі дельфіни у Чорному морі зазнали великої шкоди внаслідок активних бойових дій в ході Російської війни.
Кажуть, що дельфіни та інші морські тварини зокрема дуже потерпають від шуму, наприклад від вибухів чи від таких пристроїв як ехолокатори.
Українські активісти повідомляли про збільшення кількості мертвих дельфінів викинутих на береги Чорного моря.
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Байден та Моді у спільній заяві зобов'язались гуманітарно допомагати Україні
Президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді після зустрічі в Білому домі в четвер, 22 червня, оприлюднили спільну заяву, в якій зобовязались “продовжувати надавати гуманітарну допомогу” Україні та наголосили на важливості поваги до міжнародного порядку.
“Президент Байден і прем’єр-міністр Моді висловили глибоку стурбованість конфліктом в Україні та жалкують через його жахливі й трагічні гуманітарні наслідки. Лідери підкреслили серйозний і зростаючий вплив війни на глобальну економічну систему, включно з продовольчою, паливно-енергетичною безпекою та критично важливими ланцюжками постачань. … Обидві країни також зобов’язуються продовжувати надавати гуманітарну допомогу народу України. Вони закликали поважати міжнародне право, принципи статуту ООН, територіальну цілісність і суверенітет”, - мовиться у спільній заяві лідерів країн, яку оприлюднив Білий дім.
Джо Байден та Нарендра Моді погодились на необхідності “докласти більше зусиль для пом'якшення наслідків війни, особливо в країнах, що розвиваються”.
Крім того, “обидві країни погодилися щодо важливості постконфліктної реконструкції України”, - мовиться в заяві.
"Ми також говорили про наші спільні зусилля щодо пом’якшення гуманітарних трагедій, спричинених жорстокою війною Росії в Україні, та про захист основних принципів суверенітету та територіальної цілісності, закріплених у Статуті ООН", - заявив президент Джо Байден.
"Від самого початку подій в Україні Індія робила наголос на вирішенні суперечки шляхом діалогу та дипломатії", - сказав прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.
США та Індія у заяві підтвердили, що “потрібно поважати міжнародний порядок, заснований на правилах. Сторони підкреслили, що сучасний світовий порядок побудований на принципах Статуту ООН, міжнародного права, поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав”.
При цьому в заяві не згадується Росія, яку західні країни звинувачують у порушенні світового порядку через вторгнення в Україну.
Як повідомляв Голос Америки, Моді перебуває у США з першим державним візитом. Він заявив, що запрошення його “виявляє активність та життєствердність партнерства між демократіями”.
США прагнуть заручитись підтримкою Індії на тлі зростання напруги у відносинах з Китаєм. Крім того, Вашингтон намагається залучити Індію до підтримки України у війні проти Росії.
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