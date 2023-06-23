Брифінг. Чому США не поспішають з наданням Україні ATACMS?
Брифінг Голосу Америки – наживо. Чому Сполучені Штати не поспішають надавати Україні далекобійні ракети ATACMS? Що у Вашингтоні думають про членство України в НАТО? Говоримо про це та інше з Катериною Лісуновою. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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