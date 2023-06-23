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- Голос Америки
Російська армія "вагнеризована", каже представник Албанії в ООН
Російська армія "вагнеризована" і її репутація навряд чи покращиться, заявив Феріт Годжа, постійний представник Албанії при ООН під час засідання Ради Безпеки ООН в п'ятницю.
На засіданні, присвяченому ситуації в Україні, Годжа наголосив на тому, що російська армія переймає практику бойовиків "Групи Вагнера" в тому, що "вербує полонених і злочинців та кидає їх у війну в Україні як гарматне м'ясо".
Він назвав це "шокуючим" та продажним" і наголосив на тому, що така практика нещодавно отримала схвалення російського парламенту, адже "російська Держдума нещодавно схвалила закон про помилування засуджених, які добровільно приєднуються до російських військ, які воюють в Україні".
Годжа вказав, що з початку повномасштабної російської агресії в Україні, ООН і правозахисні групи задокументували "жахливі злочини, включаючи зґвалтування, вчинені російськими військами в Україні. Але злочинці, вбивці та ґвалтівники в уніформі, зокрема, ті, кого забрали з вулиць, як небезпеку для суспільства, яким дають зброю та дозвіл на вбивство, являють собою більше, ніж просто небезпеку. Це говорить про те, що російська армія була «вагнеризована»".
Напередодні ООН внесла Росію до переліку порушників прав дітей. В звіті, який отримали члени РБ ООН 22 червня, і який потрапив до ЗМІ, йдеться що російських військових та пов'язані збройні формування звинувачують у вбивстві 136 дітей, скаліченні 518 дітей і у 91 випадку використання дітей як живого щита під час повномасштабного вторгнення до України.
"Мене особливо шокувала велика кількість нападів на школи та лікарні та захищених працівників, велика кількість вбивств та скалічення дітей, в яких звинувачують російські сили та пов'язані групи", - заявив генсек ООН Антоніу Ґутерріш, повідомляє АFP.
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- Голос Америки
Екс-командувач НАТО Філіп Брідлав рекомендує набратись терпіння у питанні контрнаступу
Американський генерал у відставці, колишній командувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав закликає дати Україні час на контрнаступ і не тиснути не неї. В інтерв’ю Голосу Америки Брідлав заявив, що, з воєнної точки зору, Україна все робить правильно. Він вважає, що Захід не надав Україні достатньо зброї для перемоги, а також поділився власними прогнозами щодо саміту НАТО у Вільнюсі.
Генерал Брідлав рекомендує набратись терпіння у питанні контрнаступу. За його словами, ЗСУ наразі “готуються до того, як і де потім використати більшу частину своїх сил”.
“Думаю, всі мають трохи заспокоїтися. Те, що ми бачимо, це те, чого я очікував від українських сил, вони перебувають у певній фазі формування та дослідження. Наразі задіяно, можливо, менше третини їхніх сил, і вони починають досягати певних успіхів в одному чи двох напрямках. Менші успіхи - в інших (напрямках)”.
Брідлав, який був головним командувачем НАТО з 2013 по 2016 роки, погоджується, що Україна відчуває тиск з боку деяких союзників, які очікують швидких результатів на війні. Він переконаний, що українцям “потрібно дати час для виконання свого плану”.
“Очевидно, що Україна перебуває під певним тиском з боку тих, хто хоче побачити негайні результати. Я не критикую і не хочу бути зарозумілим, але є багато людей, які не розуміють війни, на мою думку. У них, скажімо так, необґрунтовані очікування. … Є ті, хто хотів би бачити як майоріють прапори та масовану атаку легкої бригади. Це не є сучасною війною, особливо враховуючи те, що Росія мала стільки місяців на підготовку оборони. Я б радив заспокоїтися. Нехай українці розберуться з цим. Давайте дозволимо їм ухвалити правильні рішення, які (як ми бачили) вони досі ухвалювали на цій війні. І побачимо, як воно вийде”, - рекомендує американський генерал у відставці.
При цьому Філіп Брідлав погоджується, що стратегічно для України дуже важливо продемонструвати прогрес у контрнаступі - як для Заходу, так і для свого народу.
“Це потрібно, щоб Україна показала світу, показала донорам, показала своєму народу і своїм воїнам. Певний успіх сприятиме зміцненню їхнього бойового духу. Тож ми сподіваємося, що Україна незабаром зможе продемонструвати такі успіхи, і що світ трохи заспокоїться у своїх очікуваннях щодо України”, - зазначив екс-командувач НАТО.
Генерал Брідлав не погоджується з тезою, що Захід надав Україні достатньо зброї для перемоги.
“Я вважаю, що ми дали Україні достатньо, аби вони втримались на полі бою, щоб вони не зазнали поразки. І я думаю, що ми вирішили поки не надавати їм усе, що потрібно, для перемоги”, - сказав він.
Раніше в Білому домі заявляли, що США надали українцям усе необхідне для початку контрнаступу.
"Президент переконаний, що ми зробили все можливе протягом останніх 6,8 місяців або більше, щоб вони (українці- ред.) мали все необхідне обладнання, навчання та можливості для досягнення успіху", - заявляв на початку місяці координатор стратегічної комунікації Білого дому Джон Кірбі.
Очікування від саміту НАТО в Вільнюсі
Країни НАТО на саміті у Вільнюсі не запропонують Україні членство, переконаний Брідлав. Однак він сподівається, що країни члени принаймні продемонструють, що готові рухатися до цього членства.
“Наразі я сподіваюся, але я не вірю, що їм запропонують членство. Я вважаю, що лідери розглянуть процес, за допомогою якого ми зараз почнемо рухатися до цього членства”, - зазначив Філіпп Брідлав.
При цьому генерал зауважує, що в питанні України Альянс може обійтись без так званого ПДЧ (плану дій щодо членства).
“Я хотів би бачити військовий, комплексний шлях щодо того, як Україна стане частиною НАТО. Ми вже говорили про це, чи не так? Тож зараз настав час розробити план, як це зробити. Нам не потрібна карта. Українські військові показали, на що вони готові. … настав час окреслити процес, за допомогою якого ми, зрештою, побачимо, що Україна стане частиною НАТО”.
Одним з таких варіантів могло б стати створення Ради НАТО з питань України, вважає Брідлав. “Це забезпечить їм більш постійний і значно активніший процес, у якому НАТО бере участь у всіх дискусіях на рівні, на якому вони ніколи не були раніше”.
Коментуючи заяви деяких країн про можливість у майбутньому надіслати свої війська в Україні на війну проти Росії, Брідлав скептичний.
“Це досить великий крок, - каже генерал у відставці. - Відверто кажучи, якби такі зобов’язання мали місце, напевне мала б бути коаліція країн за бажанням, яка вживала б таких дій, не НАТО. Але ніщо не заважає коаліції націй зробити саме це. Якщо цього захоче їхній парламент і їхній народ, то це, безперечно, один із варіантів”, - прокоментував Філіп Брідлав.
- Голос Америки
США запроваджують санкції проти росіян за шпигунство та спроби впливати на вибори за кордоном
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на офіцерів ФСБ Росії, які були задіяні у спробах Кремля впливати на місцеві вибори в Сполучених Штатах, а також вербували американців і формували списки “симпатиків” Росії у США.
“Кремль продовжує націлюватися на ключову опору демократії в усьому світі — вільні та чесні вибори, – заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон. – Сполучені Штати не терпітимуть загроз нашій демократії”.
Як сказано у повідомленні Мінфіну, Кремль використовує соціальні медіа як інструмент поширення дезінформації, щоб заплутати та ввести в оману громадян у всьому світі та навіть залучити громадян США для просування оперативних і геополітичних цілей Росії.
Так, російським спецслужбам вдалося завербувати людей у різних країнах, а також поширювати дезінформацію та деструктив через росіян, які живуть за кордоном. Вони намагалися отримати доступ до іноземних посадовців, бізнесменів та інших діячів у США для просування інтересів Путіна.
Мінфін назвав прізвища росіян, які прямо чи опосередковано працювали на уряд РФ з метою підриву демократичних процесів у Сполучених Штатах та інших країнах.
Серед американців, які пішли на співпрацю з агентами РФ, були двоє осіб, які балотувалися як кандидати на місцевих виборах у США.Мінфін США
Серед американців, які пішли на співпрацю з цими агентами, були і двоє осіб, які балотувалися як кандидати на місцевих виборах у США.
У своїх звітах російські агенти надавали списки громадян США та можливі підходи до взаємодії з ними. Зокрема й оцінки того, як громадяни США реагували на ті чи інші виступи, хто позитивно ставився до Росії і був готовий продовжувати з нею співпрацю. Крім того, одна з представниць ФСБ звітувала про контакти з особами, які балотувалися на державні посади у Європі та називала це “м’якою силою” впливу.
Інший офіцер ФСБ звітував про іноземні операції зі зловмисного впливу зокрема в США, Україні, Іспанії, Великій Британії та Ірландії.
В повідомленні американського відомства також йдеться про те, що теперішні заходи введені на додачу до санкцій від січня 2022 року. Тоді четверо українців, включаючи двох членів Верховної Ради, потрапили під санкції США, через те, що вони "діяли за вказівкою ФСБ на підтримку небезпечних та дестабілізуючих операцій впливу Росії, спрямованих на те, щоб зашкодити не лише Україні, але і основоположним принципам демократії", повідомили в Держдепі США. Перед повномасштабним вторгненням санкції введено проти Тараса Козака, Олега Волошина, Володимира Олійника та Володимира Сівковича.
"Перед можливим подальшим вторгненням до України, - повідомляв Держдеп в січні 2022 року, - російські розвідслужби, в основному Федеральна служба безпеки (ФСБ), яка перебуває під санкціями США, долучають українців на ключових посадах, щоб отримати доступ до чутливої інформації. ФСБ використовує цих посадовців, щоб створити нестабільність в Україні".
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- Голос Америки
"Ми можемо чути бомби, що падають неподалік від нас", – Голос Америки на позиції неподалік від бойових дій. Відео
На військовій базі в Україні, неподалік від бойових дій, солдати розповідають Голосу Америки про шалені обстріли навіть далеко від меж контрнаступу. Так, говорять військові, росіяни намагаються відвернути увагу українських сил.
- Голос Америки
Пентагон відслідковує надану Україні зброю, щоб запобігти її несанкціонованому поширенню
Міністерство оборони США продовжує заходи моніторингу в Україні для відстеження систем озброєння, наданих США, щоб запобігти несанкціонованому розповсюдженню зброї. Про це під час слухань у підкомітеті Палати представників із закордонних справ Конгресу США наголосила Лора Купер, заступниця помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії.
"Наразі в нас немає доказів незаконного відхилення у використанні наданих США сучасних звичайних видів зброї, хоча Росія продовжує поширювати дезінформацію про це", - додала посадовиця під час слухань.
На слуханнях, що відбулись в четвер, йшлося загалом про оцінку політики США щодо Європи та НАТО.
Купер наголосила, що допомогу Україні надають не лише США, а також більше 50 союзників та партнерів. Безпекова допомога Україні у співвідношенні до ВВП ставить США на 12 місце у світі поміж інших країн-партнерок України. “Більше половини всіх танків, бронетранспортерів, бойових машин піхоти, артилерійських систем і безпілотних авіаційних систем, а також близько половини ракет Stinger і Javelin, наданих Україні, надходять від союзників і партнерів не зі Сполучених Штатів”, – сказала Купер.
За її словами, союзники навчили втричі більше українських військових, ніж Сполучені Штати.
Купер також заявила, що Україна готова до майбутнього звільнення окупованої Росією території: “Україна добре підготовлена та оснащена. Хоча хід війни динамічний і непередбачуваний, ми маємо велику впевненість у можливостях та готовності Збройних сил України”, – сказала посадовиця.
Купер також нагадала, що агресивна війна Росії є серйозною небезпекою не лише для України, але й для Європи, а також для основних принципів суверенітету та демократії.
На слуханнях йшлося і про те, що співпраця між Сполученими Штатами та партнерами щодо промислового виробництва зростає як для підтримки України, так і для поповнення власних запасів Міністерства оборони США.
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