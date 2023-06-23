Перспективи надання Україні ракет ATACMS. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. США не бачать порушень використання американської зброї Україною. Питання надання Україні додаткового озброєння і ракет ATACMS обговорювали на слуханнях в Конгресі. Посолка США в ООН – про порушення Росією та Іраном резолюції Ради Безпеки ООН. Екс-командувач військами НАТО в Європі – про хід контрнаступу України. Історії родини вимушених переселенців, які повернулись засівати поля біля лінії фронту. У Токіо з’явився перший ресторан української кухні - «Смачного»
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Яке майбутнє українських переселенців у США? ЧАС-ТАЙМ
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червень 19, 2023
Блінкен у Пекіні провів зустріч з Сі Цзіньпіном. ЧАС-ТАЙМ
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