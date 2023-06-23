Перспективи надання Україні ракет ATACMS. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. США не бачать порушень використання американської зброї Україною. Питання надання Україні додаткового озброєння і ракет ATACMS обговорювали на слуханнях в Конгресі. Посолка США в ООН – про порушення Росією та Іраном резолюції Ради Безпеки ООН. Екс-командувач військами НАТО в Європі – про хід контрнаступу України. Історії родини вимушених переселенців, які повернулись засівати поля біля лінії фронту. У Токіо з’явився перший ресторан української кухні - «Смачного»