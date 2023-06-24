Британія закликає сторони протистояння в Росії поводитись відповідально, в Італії кажуть про "хаос" в РФ

Уряд Великої Британії збирає надзвичайне засідання в форматі Cobra, щоб обговорити ситуацію в Росії, повідомляє Reuters.

Раніше в суботу прем'єр-міністр країни Ріші Сунак закликав сторони протистояння відповідально поставитись до захисту цивільного населення.

"Найважливіше, я б сказав, для всіх задіяних сторін, бути відповідальними і захищати цивільних. На даний момент я можу сказати лише це", - заявив Сунак в коментарі ВВС в суботу.

В британському Міноборони події в РФ назвали найважливішим викликом для російської держави за останній час. В суботу британські посадовці заявили, що відслідковують ситуацію в Росії. "В наступні години відданість російських сил безпеки і особливо російської нацгвардії стануть ключовими в тому, як розвиватиметься криза, - твітує британське Міністерство оборони. - Це становить найважливіший виклик для російської держави за останній час".

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що дії "Групи Вагнера" свідчать про "внутрішній хаос" в Росії.

"Ситуація хаосу всередині Росії ... дещо не співпадає з пропагандою, що поширювалась в останні місяці", - заявила Мелоні, яка зараз перебуває в Австрії, видавництву AFP.

В Білому домі зазначають, що відслідковують протистояння між російським військовим керівництвом та силами "Групи Вагнера" і консультуватимуться із союзниками та партнерами щодо розвитку подій, заявив речник Національної ради з безпеки США Адам Годж в коментарі Голосу Америки в п'ятницю.

З вечора п'ятниці в Росії триває протистояння між військовими Міністерства оборони та бойовиками "Групи Вагнер". В суботу засновник "Групи Вагнера" Пригожин заявив, що його сили захопили контроль над військовим штабом та іншими військовими об'єктами в Ростові-на-Дону. В Москві та Воронежі введено режим надзвичайного стану.

В статті використано матеріали AFP, Reuters.