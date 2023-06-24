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- Голос Америки
"Маємо готуватись до будь-якого сценарію", - президент Литви про події в Росії
Нові обставини в Росії стануть предметом розгляду на саміті НАТО в Вільнюсі, заявив президент Литви Гітанас Науседа. "Складна безпекова ситуація вимагає додаткових заходів, - йдеться в соцмедійному дописі литовського президента. - Ми повинні готуватись до будь-якого сценарію".
Науседа зазначив: "Кремлівський режим пожинає те, що посіяв. Все насильство спрямоване проти України має протилежний ефект".
США, ЄС, НАТО заявили, що уважно слідкують за подіями в Росії, де бойовики "Групи Вагнера" виступили проти військового керівництва країни.
Міністри закордонних справ "Групи семи" обговорили події в Росії.
У відповідь на повідомлення про кризу в Росії, ЄС активізував роботу антикризового центру, повідомив верховний представник ЄС з міжнародних справ Жозеп Боррель.
Боррель запевнив, що підтримка України з боку ЄС непохитна.
Уряди Британії та Канади заявили, що проведуть наради антикризових центрів для обговорення ситуації в Росії.
Латвія, Естонія, Грузія, які мають кордон з Росією, заявили, що зміцнили безпеку на кордонах. Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс вказав, що Латвія заборонила в'їзд та видачу віз росіянам, а також зміцнила захист кордонів. Він відзначив, що прямої загрози для Латвії наразі немає.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі твітує: "Наш кордон має бути під пильним контролем, через можливість нових хвиль міграції".
В Естонії припустили, що ситуація в Росії може загостритися. Такими оцінками поділився міністр оборони Естонії Ханно Певкур.
"Після короткого звернення Путіна видається очевидним, що ситуація серйозна для Кремля і що існує висока ймовірність ескалації в Росії, - твітує Певкур. - Ми слідкуватимемо за розвитком подій разом з нашими союзниками".
Він додав, що наразі змін поблизу кордонів з Естонією немає. Про відсутність безпосередньої загрози для Естонії заявила і прем'єр-міністр країни Кая Каллас.
В дописі у Twitter, посадовиця заявила, що країна посилила заходи безпеки і обмінюється інформацією із союзниками. "Безпеку кордонів зміцнено. Я закликаю наших людей не подорожувати до Росії", - йдеться в твіті.
Як повідомляв Голос Америки, з вечора п'ятниці в Росії триває протистояння між військовими Міністерства оборони та бойовиками "Групи Вагнер". В суботу засновник "Групи Вагнера" Пригожин заявив, що його сили захопили контроль над військовим штабом та іншими військовими об'єктами в Ростові-на-Дону. В Москві та Воронежі введено режим надзвичайного стану.
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- Голос Америки
ЗМІ: Квитки на авіарейси з Москви розпродано. Речник Кремля заперечує, що Путін покинув столицю
Квитки на рейси прямого сполучення з Москви в Тбілісі, Астану і Стамбул розпродані, пишуть ЗМІ.
Як повідомляє німецьке видання Spiegel, існує ймовірність, що московська еліта має намір покинути місто з огляду на повідомлення про наближення військ найманців "Групи Вагнера".
ЗМІ також повідомляють, що карти Google Maps свідчать про перекриття дороги М4 на південь від Москви – за маршрутом, яким їдуть вагнерівці.
У медіа з'явилася інформація, що президент РФ Володимир Путін покинув Москву на літаку, прямуючи у напрямку Санкт-Петербурга. Але речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив це та стверджує, що Путін працює у Москві, інформує видання Independent.
Латвія, Естонія, Грузія, які мають кордон з Росією, заявили, що зміцнили безпеку на кордонах. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі попередила про можливу нову хвилю міграції з Росії до Грузії. Посадовиця твітує: "Наш кордон має бути під пильним контролем, через можливість нових хвиль міграції".
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс вказав, що Латвія заборонила в'їзд та видачу віз росіянам, а також зміцнила захист кордонів. Він відзначив, що прямої загрози для Латвії наразі немає.
Як повідомляв Голос Америки, НАТО, США, ЄС, Британія уважно "відслідковують ситуацію" в Росії, де розгортається протистояння між російським військовим керівництвом та силами "Групи Вагнера".
З вечора п'ятниці в Росії триває протистояння між військовими Міністерства оборони та бойовиками "Групи Вагнер". В суботу засновник "Групи Вагнера" Пригожин заявив, що його сили захопили контроль над військовим штабом та іншими військовими об'єктами в Ростові-на-Дону. В Москві та Воронежі введено режим надзвичайного стану.
- Голос Америки
Держсекретар США Блінкен обговорив ситуацію у Росії із союзниками з G7 та ЄС
Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив ситуацію у РФ із міністрами закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та Сполученого Королівства, а також верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки.
“Сполучені Штати залишаться у тісній координації з союзниками та партнерами, оскільки ситуація продовжує розвиватися”, - йдеться у повідомленні Держдепу.
Блінкен також повідомив про розмову у Twitter.
Тим часом посолка США в Україні Бріджит Брінк написала у Twitter про чергові російські атаки на Київ та інші міста України, що тривали безпосередньо під час початку протистояння всередині самої Росії.
Як повідомляв Голос Америки, аналітики на Заході припускають, що виступ бойовиків "Групи Вагнера" проти російського військового керівництва може вплинути на ситуацію на фронті Російської війни в Україні.
НАТО, США, ЄС, Британія уважно "відслідковують ситуацію" в Росії, де розгортається протистояння між російським військовим керівництвом та силами "Групи Вагнера".
“Смачного” — перший український ресторан у японському Токіо. Відео
Токіо вважають однією з найвідоміших гастрономічних столиць світу. Та лише торік у Токіо з’явився перший ресторан української кухні – «Смачного».
- Голос Америки
Путін поговорив з Ердоганом, Лукашенком, Мірзійоєвим, Токаєвим
Президент РФ Володимир Путін зранку суботи дзвонив президентам кількох країн. Відомо про розмови з президентом Білорусі, Казахстану та Узбекистану. Також Кремль стверджує, що Путіну з власної ініціативи дзвонив президент Туреччини.
Казахстан
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відповів Путіну, що “події, що відбуваються - це внутрішня справа Росії”.
Токаєв також нагадав, що конституційний порядок і верховенство права є неодмінною умовою підтримки правопорядку країни та основою безпеки суспільства – інформує сайт президента. На сайті також стверджується, що “Путін подякував за виявлене розуміння Казахстаном ситуації, що склалася в РФ”.
Білорусь
Натомість авторитарний лідер Білорусі Олександр Лукашенко на своєму сайті не інформує про деталі розмові з Путіним. Повідомлено лише, що Путін поінформував білоруського колегу про ситуацію у Росії.
Пізніше уряд Білорусі видав заяву в якій йдеться, що Білорусь є союзником Росії в її діях на Донбасі. В білоруській опозиції назвали події в Росії "унікальним історичним шансом". Опозиційний політик Валерій Сахащук закликав білорусів єднатись на захист свободи та незалежності.
Узбекистан
Щодо телефонної розмови Путіна з президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим, сайт Мірзійоєва повідомляє, що співрозмовники встигли обговорити “актуальні питання двостороннього та регіонального порядку денного”.
Туреччина
Тим часом, прес-служба Кремля заявляє, що відбулася телефонна розмова і з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом – “з ініціативи турецької сторони”.
“Президент Турецької Республіки висловив повну підтримку крокам російського керівництва”, - йдеться у заяві російської прес-служби.
В прес-службі турецького президента підтвердили факт розмови, але вказали, що Ердоган заявив Путіну про готовність Туреччини допомогти у мирному врегулюванні ситуації.
Як повідомляв Голос Америки, з вечора п'ятниці в Росії триває протистояння між військовими Міністерства оборони та бойовиками "Групи Вагнер". В суботу засновник "Групи Вагнера" Пригожин заявив, що його сили захопили контроль над військовим штабом та іншими військовими об'єктами в Ростові-на-Дону. В Москві та Воронежі введено режим надзвичайного стану.
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