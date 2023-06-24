"Маємо готуватись до будь-якого сценарію", - президент Литви про події в Росії

Нові обставини в Росії стануть предметом розгляду на саміті НАТО в Вільнюсі, заявив президент Литви Гітанас Науседа. "Складна безпекова ситуація вимагає додаткових заходів, - йдеться в соцмедійному дописі литовського президента. - Ми повинні готуватись до будь-якого сценарію".

Науседа зазначив: "Кремлівський режим пожинає те, що посіяв. Все насильство спрямоване проти України має протилежний ефект".

США, ЄС, НАТО заявили, що уважно слідкують за подіями в Росії, де бойовики "Групи Вагнера" виступили проти військового керівництва країни.

Міністри закордонних справ "Групи семи" обговорили події в Росії.

У відповідь на повідомлення про кризу в Росії, ЄС активізував роботу антикризового центру, повідомив верховний представник ЄС з міжнародних справ Жозеп Боррель.

Боррель запевнив, що підтримка України з боку ЄС непохитна.

Уряди Британії та Канади заявили, що проведуть наради антикризових центрів для обговорення ситуації в Росії.

Латвія, Естонія, Грузія, які мають кордон з Росією, заявили, що зміцнили безпеку на кордонах. Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс вказав, що Латвія заборонила в'їзд та видачу віз росіянам, а також зміцнила захист кордонів. Він відзначив, що прямої загрози для Латвії наразі немає.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі твітує: "Наш кордон має бути під пильним контролем, через можливість нових хвиль міграції".

В Естонії припустили, що ситуація в Росії може загостритися. Такими оцінками поділився міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

"Після короткого звернення Путіна видається очевидним, що ситуація серйозна для Кремля і що існує висока ймовірність ескалації в Росії, - твітує Певкур. - Ми слідкуватимемо за розвитком подій разом з нашими союзниками".

Він додав, що наразі змін поблизу кордонів з Естонією немає. Про відсутність безпосередньої загрози для Естонії заявила і прем'єр-міністр країни Кая Каллас.

В дописі у Twitter, посадовиця заявила, що країна посилила заходи безпеки і обмінюється інформацією із союзниками. "Безпеку кордонів зміцнено. Я закликаю наших людей не подорожувати до Росії", - йдеться в твіті.

Як повідомляв Голос Америки, з вечора п'ятниці в Росії триває протистояння між військовими Міністерства оборони та бойовиками "Групи Вагнер". В суботу засновник "Групи Вагнера" Пригожин заявив, що його сили захопили контроль над військовим штабом та іншими військовими об'єктами в Ростові-на-Дону. В Москві та Воронежі введено режим надзвичайного стану.