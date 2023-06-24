Байден підтвердив непохитну підтримку України з боку США, на тлі подій в Росії

Президент США Джо Байден обговорив ситуацію в Росії з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом та прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, повідомили в Білому домі.

Лідери країн підтвердили "непохитну підтримку України", заявили в відомстві.

Посадовці США з нацбезпеки поінформували президента США Джо Байдена та віце-президентку США Камалу Гарріс про розвиток подій в Росії, повідомили в Білому домі.

У ранковому брифінгу для президента також взяли участь держсекретар США Ентоні Блінкен, очільник Пентагону Ллойд Остін, Очільник об'єднаних штабів США Марк Міллі, радник з нацбезпеки США Джейк Салліван та інші, йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив ситуацію у РФ із міністрами закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та Сполученого Королівства, а також верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

“Сполучені Штати залишаться у тісній координації з союзниками та партнерами, оскільки ситуація продовжує розвиватися”, - йдеться у повідомленні Держдепу.

США та ЄС запевнили Україну в підтримці. "Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, в той час, як вона захищається від агресії Росії та бореться, звільнюючи свою територію від окупації", - твітує в суботу посолка США в Україні Бріджит Брінк. Про непохитну підтримку України заявив в твіті верховний представник ЄС з міжнародних справ Жозеп Боррель

У відповідь на повідомлення про кризу в Росії, ЄС активізував роботу антикризового центру, повідомив Боррель. Уряди Британії та Канади заявили, що проведуть наради антикризових центрів для обговорення ситуації в Росії.

З вечора п'ятниці в Росії триває протистояння між військовими Міністерства оборони та бойовиками "Групи Вагнер". В суботу засновник "Групи Вагнера" Пригожин заявив, що його сили захопили контроль над військовим штабом та іншими військовими об'єктами в Ростові-на-Дону. В Москві та Воронежі введено режим надзвичайного стану.