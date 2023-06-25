ПВК «Вагнер» зникне як незалежний гравець внаслідок заколоту Пригожина - ISW 

Угода про відведення сил ПВК «Вагнер», досягнута за посередництва Лукашенка, дуже ймовірно ліквідує це угрупування як незалежного гравця під керівництвом Євгена Пригожина в її нинішній формі. Такі висновки зробили аналітики американського Інститут вивчення війни (ISW). При цьому вони додають, що елементи організації можуть вистояти за існуючих і нових можливостей. Угода, зокрема, позбавляє Пригожина контролю над ПВК «Вагнера» в обмін на зняття кримінальних звинувачень у повстанні та державній зраді. Як заявив речник Кремля Пєсков, за угодою, певна частина угруповання буде підпорядкована міноборони РФ.

Втім, аналітики ISW зазначають, що незрозуміло, як Кремль визначить персонал ПВК «Вагнер», який не брав участі у повстанні. Корім того, в заяві Пєскова не вказано, яка подальша доля співробітників ПВК «Вагнер», які брали участь у повстанні, окрім отримання помилування. Позиція Путіна щодо Шойгу і Герасимова наразі залишається незрозумілою. Пєсков уточнив, що будь-які кадрові перестановки є виключно прерогативою Путіна і «навряд чи» обговорювалися під час переговорів.

Експерти ISW припускають, що Пригожин, ймовірно, ризикнув, розмірковуючи, що єдиний шлях зберегти ПВК як незалежну силу — це виступити проти російського міноборони. Ймовірно, йдеться в аналізі ISW, Пригожин розглядав крайній термін міноборони РФ офіційно оформити контроль над усіма нерегулярними формуваннями, включно з «Вагнером», як екзистенціальну загрозу своєму політичному і, можливо, особистому виживанню.

Ввечері 24 червня президента РФ Пєсков оголосив про закриття кримінального провадження щодо керівника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, заявивши, що сам Пригожин «піде в Білорусь» згідно з домовленостями між Володимиром Путіним та Олександром Лукашенком. Пєсков запевнив, що «влада РФ не переслідуватиме тих «вагнерівців», які взяли участь у заколоті, враховуючи їхні фронтові заслуги».

Як повідомляв раніше Голос Америки, в п'ятницю бойовики "Групи Вагнер" почали переміщення в Росії і оголосили про намір змінити керівництво російського Міноборони. В суботу засновник "Групи Вагнера" Пригожин заявив, що його сили захопили контроль над військовим штабом та іншими військовими об'єктами в Ростові-на-Дону. В Москві та Воронежі було введено режим надзвичайного стану.

Згодом, було оголошено про досягнення угоди з Пригожиним за посередництва Лукашенка, згідно з якою Пригожин припинив рух своїх бійців на Москву.