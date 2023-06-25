США не помітили змін у розташуванні ядерних сил Росії під час заколоту Пригожина - CNN

Сполучені Штати не зафіксували змін у розміщенні ядерних сил Росії відтоді, як ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав свій заколот. Про це з посиланням на двох американських офіційних осіб повідомляє CNN.

"Ми не помітили жодних змін у розташуванні російських ядерних сил. У США немає причин коригувати позицію наших звичайних або ядерних сил. У нас є давні, налагоджені канали зв'язку з Росією з ядерних питань", - цитує CNN речника Держдепартаменту.

Раніше цього місяця Путін заявив, що перша тактична ядерна зброя, яка буде зберігатися в Білорусі, прибула. Президент США Джо Байден назвав цей крок "абсолютно безвідповідальним".

"Як ядерна держава Росія несе особливу відповідальність за забезпечення командування, контролю та опіки над своїми ядерними силами, а також за те, щоб не вживалися дії, які загрожують стратегічній стабільності. У той час, як США продовжують стежити за ситуацією в Росії, дипломатична присутність США в країні залишається незмінною", — цитує речника Держдепу CNN.

Як раніше повідомляв Голос Америки, 22 червня у Сенаті зареєстрували двопартійний проект резолюції, який закликає країни НАТО, якщо Росія використає ядерну зброю в Україні, щоб спробувати зупинити контрнаступ ЗСУ, вважати це нападом на самий Альянс.

"Ми вважаємо, що ядерна зброя, використана в Україні, здійснить викид радіації на великі території у Європі, де розташовані союзники НАТО", - заявив один з авторів проекту резолюції сенатор-республіканець Ліндсі Грем під час прес-конференції у Конгресі й процитував слова президента США Джо Байдена про те, що загроза використання Росією ядерної зброї реальна.

Грем додав, що розміщення російської ядерної зброї в Білорусі викликає занепокоєння і є провокативним, а також сказав, що загроза використання Росією ядерної зброї - найвища з часів Карибської кризи, й найкращий спосіб запобігти цьому - це чітко пояснити росіянам наслідки таких дій.