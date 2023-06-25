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Спроба перевороту в Росії свідчить про "справжні тріщини" у владі Путіна - Блінкен
Спроба військового перевороту ПВК "Вагнер" показала "справжні тріщини" в Росії, яка веде війну проти України.
"Сам Пригожин під час усього цього інциденту порушив глибокі питання щодо самих передумов для російської агресії проти України, заявивши, що Україна чи НАТО не становили загрози для Росії, що є частиною наративу (президента) Путіна. І це був прямий виклик владі Путіна. Тож це порушує глибокі запитання. Це показує справжні тріщини", - сказав Блінкен в ефірі CBS News.
Блінкен також припустив, що загрози для влади Путіна, спричинені безпрецедентними подіями, можливо, ще не закінчилися і можуть тривати тижні або місяці, і назвав Пригожина "наростаючою грозою" всередині Росії.
"Якщо помістити це в контекст 16 місяців тому, Путін був на порозі Києва в Україні, прагнучи взяти місто за лічені дні, стерти країну з карти. Тепер йому довелося захищати Москву, столицю Росії, проти найманця, якого він створив", - сказав Блінкен в ефірі ABC News.
Він додав: "Стільки всього, що знаходиться під поверхнею, тепер знову спливло назовні з точки зору сумнівів у передумовах для війни, з точки зору ведення війни, з точки зору сумнівів у тому, що це насправді принесло Росії".
В ефірі каналу CNN держсекретар також розповів, як ситуація може вплинути на війну Росії в Україні: "Оскільки Росія зараз відволікається, Путіну доводиться хвилюватися про те, що відбувається всередині Росії, так само як і про те, що він неуспішно намагається зробити в Україні. Я думаю, що це створює додаткову перевагу для українців".
Він додав, що будь-яка нестабільність у Росії також викликає стурбованість офіційних осіб США, враховуючи її статус ядерної держави. "Кожного разу, коли велика країна, як-от Росія, має ознаки нестабільності, це викликає занепокоєння. Це те, на чому ми дуже зосереджені. Коли мова заходить про їхню ядерну зброю, ми не помітили жодних змін у їхній позиції, і ми не змінили своєї позиції".
У статті використано матеріали Reuters
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Українські війська вдосконалюють свою тактику – британська розвідка
Українські війська вдосконалюють свою тактику та проводять «великі наступальні операції» під час контрнаступу, йдеться у щоденному зведенні розвідки Міністерства оборони Сполученого Королівства.
«Останніми днями українські сили переналаштувалися і знову проводять великі наступальні операції на трьох головних напрямках у південній та східній Україні», – йдеться в оцінці британських розвідників.
«Українські війська використовують досвід перших двох тижнів контрнаступу для вдосконалення тактики штурму глибокої, добре підготовленої російської оборони. Українські підрозділи поступово, але стабільно просуваються в тактиці на ключових напрямках», - кажуть у британській розвідці.
Російські війська доклали «значних зусиль», щоб розпочати атаку в Серебрянському лісі в Луганській області, йдеться в недільному оновленій британській розвідці, яка оцінює, що «це, ймовірно, відображає постійні накази російського вищого керівництва перейти в наступ, коли це можливо». «Росія досягла невеликих успіхів, але українські сили запобігли прориву», – йдеться в повідомленні британських розвідників.
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США не помітили змін у розташуванні ядерних сил Росії під час заколоту Пригожина - CNN
Сполучені Штати не зафіксували змін у розміщенні ядерних сил Росії відтоді, як ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав свій заколот. Про це з посиланням на двох американських офіційних осіб повідомляє CNN.
"Ми не помітили жодних змін у розташуванні російських ядерних сил. У США немає причин коригувати позицію наших звичайних або ядерних сил. У нас є давні, налагоджені канали зв'язку з Росією з ядерних питань", - цитує CNN речника Держдепартаменту.
Раніше цього місяця Путін заявив, що перша тактична ядерна зброя, яка буде зберігатися в Білорусі, прибула. Президент США Джо Байден назвав цей крок "абсолютно безвідповідальним".
"Як ядерна держава Росія несе особливу відповідальність за забезпечення командування, контролю та опіки над своїми ядерними силами, а також за те, щоб не вживалися дії, які загрожують стратегічній стабільності. У той час, як США продовжують стежити за ситуацією в Росії, дипломатична присутність США в країні залишається незмінною", — цитує речника Держдепу CNN.
Як раніше повідомляв Голос Америки, 22 червня у Сенаті зареєстрували двопартійний проект резолюції, який закликає країни НАТО, якщо Росія використає ядерну зброю в Україні, щоб спробувати зупинити контрнаступ ЗСУ, вважати це нападом на самий Альянс.
"Ми вважаємо, що ядерна зброя, використана в Україні, здійснить викид радіації на великі території у Європі, де розташовані союзники НАТО", - заявив один з авторів проекту резолюції сенатор-республіканець Ліндсі Грем під час прес-конференції у Конгресі й процитував слова президента США Джо Байдена про те, що загроза використання Росією ядерної зброї реальна.
Грем додав, що розміщення російської ядерної зброї в Білорусі викликає занепокоєння і є провокативним, а також сказав, що загроза використання Росією ядерної зброї - найвища з часів Карибської кризи, й найкращий спосіб запобігти цьому - це чітко пояснити росіянам наслідки таких дій.
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ПВК «Вагнер» зникне як незалежний гравець внаслідок заколоту Пригожина - ISW
Угода про відведення сил ПВК «Вагнер», досягнута за посередництва Лукашенка, дуже ймовірно ліквідує це угрупування як незалежного гравця під керівництвом Євгена Пригожина в її нинішній формі. Такі висновки зробили аналітики американського Інститут вивчення війни (ISW). При цьому вони додають, що елементи організації можуть вистояти за існуючих і нових можливостей. Угода, зокрема, позбавляє Пригожина контролю над ПВК «Вагнера» в обмін на зняття кримінальних звинувачень у повстанні та державній зраді. Як заявив речник Кремля Пєсков, за угодою, певна частина угруповання буде підпорядкована міноборони РФ.
Втім, аналітики ISW зазначають, що незрозуміло, як Кремль визначить персонал ПВК «Вагнер», який не брав участі у повстанні. Корім того, в заяві Пєскова не вказано, яка подальша доля співробітників ПВК «Вагнер», які брали участь у повстанні, окрім отримання помилування. Позиція Путіна щодо Шойгу і Герасимова наразі залишається незрозумілою. Пєсков уточнив, що будь-які кадрові перестановки є виключно прерогативою Путіна і «навряд чи» обговорювалися під час переговорів.
Експерти ISW припускають, що Пригожин, ймовірно, ризикнув, розмірковуючи, що єдиний шлях зберегти ПВК як незалежну силу — це виступити проти російського міноборони. Ймовірно, йдеться в аналізі ISW, Пригожин розглядав крайній термін міноборони РФ офіційно оформити контроль над усіма нерегулярними формуваннями, включно з «Вагнером», як екзистенціальну загрозу своєму політичному і, можливо, особистому виживанню.
Ввечері 24 червня президента РФ Пєсков оголосив про закриття кримінального провадження щодо керівника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, заявивши, що сам Пригожин «піде в Білорусь» згідно з домовленостями між Володимиром Путіним та Олександром Лукашенком. Пєсков запевнив, що «влада РФ не переслідуватиме тих «вагнерівців», які взяли участь у заколоті, враховуючи їхні фронтові заслуги».
Як повідомляв раніше Голос Америки, в п'ятницю бойовики "Групи Вагнер" почали переміщення в Росії і оголосили про намір змінити керівництво російського Міноборони. В суботу засновник "Групи Вагнера" Пригожин заявив, що його сили захопили контроль над військовим штабом та іншими військовими об'єктами в Ростові-на-Дону. В Москві та Воронежі було введено режим надзвичайного стану.
Згодом, було оголошено про досягнення угоди з Пригожиним за посередництва Лукашенка, згідно з якою Пригожин припинив рух своїх бійців на Москву.
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"Вагнер" міг би дістатись Москви, якби наказав Пригожин - ISW
Спеціалізовані органи внутрішньої безпеки Кремля не змогли відреагувати на незалежні військові сили, які захопили штаб-квартиру у Ростові-на-Дону і наступали на Москву, і ПВК "Вагнер", ймовірно, міг досягти околиць Москви, якби Євген Пригожин вирішив наказати їм це зробити. Таку оцінку подій у Росії дають аналітики Інституту дослідження війни (ISW).
Кремлю було важко злагодити ефективну швидку відповідь на просування "Вагнера", що показує слабкі місця сил внутрішньої безпеки, ймовірно, через несподівані дії найманців та наслідки великих втрат в Україні. Спеціалізовані органи внутрішньої безпеки Кремля не змогли відреагувати на виклик з боку найманців.
Російські джерела поспішили підкреслити, що збройне повстання "Вагнера" не вплинуло на російські сили в Україні, але дії найманців продемонстрували відсутність у Росії резервів у тилових районах, пишуть в ISW.
Тим часом американський канал CNN із посиланням на власні джерела повідомляє, що представники розвідки Сполучених Штатів вважають, що Пригожин протягом тривалого часу планував кинути серйозний виклик російському військовому керівництву, але було незрозуміло його кінцеву мету.
Зокрема, на початку тижня розвідка поінформувала лідерів Конгресу щодо переміщень "Вагнера" та накопичення техніки поблизу Росії. Джерела CNN назвали заяви Пригожина про нестачу боєприпасів для операцій в Україні навмисним обманом, щоб допомогти закласти основу для потенційного військового виклику російським лідерам.
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