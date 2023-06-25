Українські війська вдосконалюють свою тактику – британська розвідка

Спроба військового перевороту ПВК "Вагнер" показала "справжні тріщини" в Росії, яка веде війну проти України.

"Сам Пригожин під час усього цього інциденту порушив глибокі питання щодо самих передумов для російської агресії проти України, заявивши, що Україна чи НАТО не становили загрози для Росії, що є частиною наративу (президента) Путіна. І це був прямий виклик владі Путіна. Тож це порушує глибокі запитання. Це показує справжні тріщини", - сказав Блінкен в ефірі CBS News.

Блінкен також припустив, що загрози для влади Путіна, спричинені безпрецедентними подіями, можливо, ще не закінчилися і можуть тривати тижні або місяці, і назвав Пригожина "наростаючою грозою" всередині Росії.

"Якщо помістити це в контекст 16 місяців тому, Путін був на порозі Києва в Україні, прагнучи взяти місто за лічені дні, стерти країну з карти. Тепер йому довелося захищати Москву, столицю Росії, проти найманця, якого він створив", - сказав Блінкен в ефірі ABC News.

Він додав: "Стільки всього, що знаходиться під поверхнею, тепер знову спливло назовні з точки зору сумнівів у передумовах для війни, з точки зору ведення війни, з точки зору сумнівів у тому, що це насправді принесло Росії".

В ефірі каналу CNN держсекретар також розповів, як ситуація може вплинути на війну Росії в Україні: "Оскільки Росія зараз відволікається, Путіну доводиться хвилюватися про те, що відбувається всередині Росії, так само як і про те, що він неуспішно намагається зробити в Україні. Я думаю, що це створює додаткову перевагу для українців".

Він додав, що будь-яка нестабільність у Росії також викликає стурбованість офіційних осіб США, враховуючи її статус ядерної держави. "Кожного разу, коли велика країна, як-от Росія, має ознаки нестабільності, це викликає занепокоєння. Це те, на чому ми дуже зосереджені. Коли мова заходить про їхню ядерну зброю, ми не помітили жодних змін у їхній позиції, і ми не змінили своєї позиції".

У статті використано матеріали Reuters