Це бандити, які мають справу з бандитами – сенатор Кардін про повстання Пригожина

Сенатор-демократ Бен Кардін заявив у неділю, що збройне повстання групи Вагнера свідчить про те, що влада президента Путіна слабшає. В інтерв’ю Шеннон Брім в програмі «Fox News Sunday» Кардін вказав на повстання «ПВК Вагнер» Євгена Пригожина як на доказ падіння довіри до Путіна, навіть серед його давніх союзників.

«Путін втратив довіру власного народу. Його пояснення того, чому він пішов в Україну, зараз піддається сумніву, я думаю, серед громадської думки та у самій Росії», – сказав Кардін.

Сенатор Бен Кардін заявив, що не було несподіванкою, що Путін зіткнувся зі збройним повстанням з боку вагнерівців. «Це бандити, які мають справу з бандитами», - сказав він. Він наголосив, що «дуже важливо, щоб США продовжували підтримувати Україну та не були спантеличені тим, що відбувається в Росії, коли йдеться про потреби українців».

«Україна – це фронт захисту нашої демократії. Ми знаємо, що Путін не зупиниться в Україні, він продовжить свої зусилля в Європі. Ми не в безпеці. Це фронт захисту нашої демократії, це інвестиції в Америку», - відповів Кардін на прохання ведучої пояснити, чому США повинні продовжувати допомагати Україні.

У свою чергу сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив впевненість, що Путін та Пригожин повинні обидва постати перед судом в Гаазі. «Справжній марш до справедливості» в Росії завершується Гаагою для обох, Путіна та Пригожина», - написав у себе в твіттері Ліндсі Грем.

Як повідомляв раніше Голос Америки, держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що спроба перевороту в Росії свідчить про "справжні тріщини" у владі Путіна.

"Сам Пригожин під час усього цього інциденту порушив глибокі питання щодо самих передумов для російської агресії проти України, заявивши, що Україна чи НАТО не становили загрози для Росії, що є частиною наративу (президента) Путіна. І це був прямий виклик владі Путіна. Тож це порушує глибокі запитання. Це показує справжні тріщини", - сказав Блінкен в ефірі CBS News.

Блінкен також припустив, що загрози для влади Путіна, спричинені безпрецедентними подіями, можливо, ще не закінчилися і можуть тривати тижні або місяці, і назвав Пригожина "наростаючою загрозою" всередині Росії.