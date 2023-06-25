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США

Байден та Зеленський телефоном обговорили контрнаступ та останні події в Росії

  • Голос Америки
Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський

«Президент Байден розмовляв сьогодні з президентом України Зеленським, щоб обговорити підтримку України, у той час, коли вона захищається від російської агресії», - йдеться в повідомленні адміністрації США, розміщеному на сайті Білого дому.

У повідомленні додали, що сторони обговорили «поточний контрнаступ України, і президент Байден підтвердив непохитність підтримки США, в тому числі шляхом продовження безпекової, економічної та гуманітарної допомоги».

Лідери також обговорили останні події в Росії, зазначено у повідомленні.

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