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Європа не наважується на конфіскацію російських активів на допомогу Україні
Можливість використання заморожених західними санкціями російських активів для відбудови України залишається під сумнівом в той час, як уряди й установи зокрема у Європі шукають шляхів для таких кроків.
Це відрізняє нас від Росії - ми дотримуємося законів...Вопке Гекстра
Світовий Банк, Європейська комісія та ООН станом на кінець березня 2023 року оцінювали, що на відбудову України внаслідок вторгнення Росії потрібно було приблизно $411 мільярдів, і є припущення, що ця цифра може швидко сягнути трильйона доларів.
Тим часом в межах санкцій з 2022 року загалом США та інші країни загалом заморозили кошти Центрального банку Росії на приблизно $300 мільярдів, а також статки російських осіб та компаній на десятки мільярдів доларів.
Західні політики проголошують, що Росія повинна заплатити за шкоду завдану Україні, але Москва зараз не збирається це робити добровільно, а можливості примусу виявилися обмеженими.
Уряди західних країн не йдуть на кроки, які були б самовільною конфіскацією майна та підривали б стабільність фінансово-економічної системи, яка тримається на верховенстві закону.
Також політики й урядовці остерігаються дій, які були виправданням для Москви, яка теж може забрати активи західних компаній в Росії, або заохочували б подібні кроки в інших країнах.
Перед нарадою міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі 26 червня нідерландський міністр закордонних справ Вопке Гекстра підтвердив обережність Заходу.
«Є лише одна чітка межа, яка полягає в тому, що ми ніколи не порушимо закон. І це відрізняє нас від Росії - ми дотримуємося законів країн і ми дотримуємося міжнародних законів», - заявив нідерландський міністр журналістам.
Він підтвердив, що фахівці Європейської комісії, виконавчого органу Європейського Союзу, працюють над можливими механізмами для пропозицій, одна з яких полягає в тому, щоб фінансові установи, які отримують прибутки з заморожених санкціями коштів, передавали принаймні їх частину на користь України.
Financial Times 26 червня повідомляє, що застереження проти тих пропозицій вже висловили у Європейському банку та з європейських столиць, зокрема з Берліна.
Газета посилається на неназваного «чільного представника німецького уряду», який сказав, що пропозиції Єврокомісії «навряд чи здобудуть достатню підтримку» в ЄС, бо вони підіймають «складні фінансові і юридичні питання».
Варіанти, які ми чуємо від Єврокомісії, міцні і вони точно матимуть нашу підтримку.Ґабріеліус Ландсберґіс
Згідно з Financial Times міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн, буцімто, вже дійшов висновку, що пропозиції неможливо втілити.
Міністр закордонних справ Литви Ґабріеліус Ландсберґіс перед нарадою з колегами 26 червня в Люксембурзі висловив думку, що пропозиції Європейської комісії «міцні і вони точно матимуть нашу підтримку».
Уряд Великої Британії у червні оголосив про запровадження нового закону, що дозволятиме зберігати санкції і зокрема тримати замороження російських активів до часу, коли Москва заплатить Україні відшкодування.
У Лондоні повідомляли, що пропонують російським власникам добровільно передавати кошти для допомоги Україні.
Британський уряд раніше заявляв, що йдеться про заморожені російські активи приблизно на 18 мільярдів доларів.
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- Голос Америки
НАТО: Невдалий бунт Пригожина показав, що війна в Україні - "стратегічна помилка" Росії. В Європі та США кажуть про тріщини у владі Путіна
Події в Росії ще раз продемонстрували, що війна в Україні стала стратегічною помилкою Путіна, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в понеділок під час візиту до Литви.
"Події на вихідних - внутрішньоросійське питання, і ще одна демонстрація великої стратегічної помилки, яку зробив Путін, коли незаконно анексував Крим і розв'язав війну проти України", - заявив посадовець.
Столтенберг додав, що Росія не зможе відлякати НАТО від підтримки України. "Українці розпочали контрнаступ, щоб повернути землю. Чим більше землі вони зможуть повернути, тим сильнішою буде їхня позиція за столом перемовин щодо справедливого і тривалого миру", - додав Столтенберг.
Російська загарбницька війна проти України має руйнівний вплив і на російську владу, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, коментуючи невдалий бунт Пригожина.
"Ми бачимо руйнівні наслідки російської загарбницької війни також і для путінської системи влади", - сказала Бербок в понеділок в Люксембурзі, де відбувається засідання ЄС.
Вона також наголосила, що Берлін уважно слідкує за подіями в Росії і вже бачить "великий розкол у російській пропаганді".
Під час спілкування з пресою в понеділок в Люксембурзі, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель зауважив, що спроби повстання "Групи Вагнера" свідчать про "тріщини" у військовій владі в Росії, а нестабільність впливає на "російську політичну систему".
Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен зауважив, що спроба бунту ПВК "Вагнер" показала "справжні тріщини" в Росії, яка веде війну проти України.
"Сам Пригожин під час усього цього інциденту порушив глибокі питання щодо самих передумов для російської агресії проти України, заявивши, що Україна чи НАТО не становили загрози для Росії, що є частиною наративу (президента) Путіна. І це був прямий виклик владі Путіна. Тож це порушує глибокі запитання. Це показує справжні тріщини", - сказав Блінкен в ефірі CBS News.
Як Боррель так і Блінкен висловили занепокоєння через те, що "політична нестабільність" виникла у ядерній державі.
- Голос Америки
Байден та Зеленський телефоном обговорили контрнаступ та останні події в Росії
«Президент Байден розмовляв сьогодні з президентом України Зеленським, щоб обговорити підтримку України, у той час, коли вона захищається від російської агресії», - йдеться в повідомленні адміністрації США, розміщеному на сайті Білого дому.
У повідомленні додали, що сторони обговорили «поточний контрнаступ України, і президент Байден підтвердив непохитність підтримки США, в тому числі шляхом продовження безпекової, економічної та гуманітарної допомоги».
Лідери також обговорили останні події в Росії, зазначено у повідомленні.
- Голос Америки
Це бандити, які мають справу з бандитами – сенатор Кардін про повстання Пригожина
Сенатор-демократ Бен Кардін заявив у неділю, що збройне повстання групи Вагнера свідчить про те, що влада президента Путіна слабшає. В інтерв’ю Шеннон Брім в програмі «Fox News Sunday» Кардін вказав на повстання «ПВК Вагнер» Євгена Пригожина як на доказ падіння довіри до Путіна, навіть серед його давніх союзників.
«Путін втратив довіру власного народу. Його пояснення того, чому він пішов в Україну, зараз піддається сумніву, я думаю, серед громадської думки та у самій Росії», – сказав Кардін.
Сенатор Бен Кардін заявив, що не було несподіванкою, що Путін зіткнувся зі збройним повстанням з боку вагнерівців. «Це бандити, які мають справу з бандитами», - сказав він. Він наголосив, що «дуже важливо, щоб США продовжували підтримувати Україну та не були спантеличені тим, що відбувається в Росії, коли йдеться про потреби українців».
«Україна – це фронт захисту нашої демократії. Ми знаємо, що Путін не зупиниться в Україні, він продовжить свої зусилля в Європі. Ми не в безпеці. Це фронт захисту нашої демократії, це інвестиції в Америку», - відповів Кардін на прохання ведучої пояснити, чому США повинні продовжувати допомагати Україні.
У свою чергу сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив впевненість, що Путін та Пригожин повинні обидва постати перед судом в Гаазі. «Справжній марш до справедливості» в Росії завершується Гаагою для обох, Путіна та Пригожина», - написав у себе в твіттері Ліндсі Грем.
Як повідомляв раніше Голос Америки, держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що спроба перевороту в Росії свідчить про "справжні тріщини" у владі Путіна.
"Сам Пригожин під час усього цього інциденту порушив глибокі питання щодо самих передумов для російської агресії проти України, заявивши, що Україна чи НАТО не становили загрози для Росії, що є частиною наративу (президента) Путіна. І це був прямий виклик владі Путіна. Тож це порушує глибокі запитання. Це показує справжні тріщини", - сказав Блінкен в ефірі CBS News.
Блінкен також припустив, що загрози для влади Путіна, спричинені безпрецедентними подіями, можливо, ще не закінчилися і можуть тривати тижні або місяці, і назвав Пригожина "наростаючою загрозою" всередині Росії.
- Голос Америки
Як зміниться вплив Лукашенка після його посередництва у відведенні сил "Вагнера" - оглядачі
Секретар РНБО України не виключив участь білоруського глави Олександра Лукашенка у майбутніх мирних перемовинах із Кремлем.
"Справжня група російських майбутніх перемовників з Україною вже є, але поки залишається в тіні, втім не виключена участь у цьому процесі Лукашенка", - написав Данілов у Facebook.
У дописі він також зазначив, що спроба військового перевороту у Росії найманцями ПВК "Вагнер" та Євгенієм Пригожиним "є тільки частиною групи і частиною плану, верхівкою айсберга процесу дестабілізації", адже там "сформувалась група невдоволених - силовиків, чиновників і олігархічного капіталу, яка вважає дії Путіна смертельно небезпечними для власних інтересів і свого існування, загрозою для РФ".
Угода про відведення сил ПВК "Вагнер" була досягнута за посередництва Лукашенка. Ввечері 24 червня речник президента РФ Пєсков оголосив про закриття кримінального провадження щодо Пригожина, заявивши, що він "піде в Білорусь" згідно з домовленостями між Путіним та Лукашенком.
Білоруські державні медіа повідомляють, що Путін і Лукашенко провели телефонну розмову в неділю вранці, а в суботу розмовляли щонайменше двічі в суботу.
Нагадаємо, ЄС, США та багато інших країн, включно з Україною, не визнають Олександра Лукашенка законно обраним президентом і звинувачують білоруську владу у масових ув'язненнях та інших порушеннях прав людини після президентських виборах у 2020 році, коли Лукашенко кинув за ґрати своїх опонентів або змусив їх покинути Білорусь. Внаслідок цього Захід наклав на Білорусь численні санкції.
Як пише CNN, згадуючи події 2020 року у Білорусі, тоді президент Путін підтримав Лукашенка "в його скрутну годину", "коли він зіткнувся з хвилею вуличних протестів" і надав Мінську позику у півтора мільярда доларів, а "тепер, схоже, Лукашенко підтримав Путіна".
"Чому Путін - який до цих вихідних був надійним арбітром суперечок серед еліт у Росії - не зміг сам укласти цю угоду (з Пригожиним)? Делегування Лукашенку вирішення кризи ще більше погіршує імідж Путіна як рішучої людини дії", - вважає медіа.
Guardian пише, що "незалежно від того, чи зіграв Лукашенко роль заповзятливого укладача угоди, як описано в заявах Кремля та Мінська (а більшість аналітиків налаштовані скептично), у російській пресі він став героєм часу, людиною, яка врятувала Москву", й "це дуже великий крок у порівнянні з роллю слабкого тимчасового сатрапа, яку відігравав 68-річний Лукашенко" раніше.
"Є припущення, що Лукашенко насправді не брав участі в переговорах протягом усього дня, і якимось чином з’явився у процесі за дуже короткий час після оголошення", – сказала виданню Ольга Онух, викладачка політики в Манчестерському університеті. Але якою б не була його справжня роль, Лукашенко є офіційним гарантом угоди і принаймні виступає на російській сцені як окремий лідер, а не просто "продовження Кремля", зазначає видання.
Експерти, опитані Guardian, припускають, що Пригожин навряд чи надовго залишиться у Білорусі, адже непокоїтиметься про власну безпеку. Однак і Лукашенко теж має хвилюватися, адже події останніх 48 годин похитнули віру в стабільність режиму Путіна, а отже, поставили під сумнів його власну витривалість, каже Ригор Астапеня, директор білоруської програми Chatham House.
На початку повномасштабної війни Кремля у лютому 2022 Білорусь була використана для введення до України російських військ. Лукашенко заявляв, що повністю підтримує російський напад на Україну та є союзником Росії у війні проти України, який він, як і Путін, називає "спецоперацією". Британська розвідка вважає, що заяви Лукашенка говорять про те, "що він став майже повністю залежним від Росії".
У середині червня Лукашенко заявив, що Росія вже завезла на територію Білорусі ядерну зброю. Президент США Джо Байден рішуче засудив розміщення російської ядерної зброї у Білорусі.
Нагадаємо, після початку вторгнення Росії в Україну та анексії Криму у 2014 році Лукашенко виступав посередником у перемовинах між Києвом та Москвою. У білоруській столиці після переговорів "нормандської четвірки" було укладено Мінські угоди.
У статті використано матеріали Reuters
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