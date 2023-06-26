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- Голос Америки
НАТО: Невдалий бунт Пригожина показав, що війна в Україні - "стратегічна помилка" Росії. В Європі та США кажуть про тріщини у владі Путіна
Події в Росії ще раз продемонстрували, що війна в Україні стала стратегічною помилкою Путіна, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в понеділок під час візиту до Литви.
"Події на вихідних - внутрішньоросійське питання, і ще одна демонстрація великої стратегічної помилки, яку зробив Путін, коли незаконно анексував Крим і розв'язав війну проти України", - заявив посадовець.
Столтенберг додав, що Росія не зможе відлякати НАТО від підтримки України. "Українці розпочали контрнаступ, щоб повернути землю. Чим більше землі вони зможуть повернути, тим сильнішою буде їхня позиція за столом перемовин щодо справедливого і тривалого миру", - додав Столтенберг.
Російська загарбницька війна проти України має руйнівний вплив і на російську владу, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, коментуючи невдалий бунт Пригожина.
"Ми бачимо руйнівні наслідки російської загарбницької війни також і для путінської системи влади", - сказала Бербок в понеділок в Люксембурзі, де відбувається засідання ЄС.
Вона також наголосила, що Берлін уважно слідкує за подіями в Росії і вже бачить "великий розкол у російській пропаганді".
Під час спілкування з пресою в понеділок в Люксембурзі, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель зауважив, що спроби повстання "Групи Вагнера" свідчать про "тріщини" у військовій владі в Росії, а нестабільність впливає на "російську політичну систему".
Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен зауважив, що спроба бунту ПВК "Вагнер" показала "справжні тріщини" в Росії, яка веде війну проти України.
"Сам Пригожин під час усього цього інциденту порушив глибокі питання щодо самих передумов для російської агресії проти України, заявивши, що Україна чи НАТО не становили загрози для Росії, що є частиною наративу (президента) Путіна. І це був прямий виклик владі Путіна. Тож це порушує глибокі запитання. Це показує справжні тріщини", - сказав Блінкен в ефірі CBS News.
Як Боррель так і Блінкен висловили занепокоєння через те, що "політична нестабільність" виникла у ядерній державі.
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Події на вихідних це ще одна демонстрація великої стратегічної помилки Путіна – Столтенберг. Відео
"Події на вихідних – внутрішньоросійське питання, і ще одна демонстрація великої стратегічної помилки, яку зробив Путін, коли незаконно анексував Крим і розв'язав війну проти України", – генсекретар НАТО Єнс Столтенберг
ЄС поповнить фонд для військової допомоги Україні на $3,8 млрд
ЛЮКСЕМБУРГ, 26 червня (Reuters) – Країни ЄС у понеділок погодилися збільшити максимальний розмір фонду, який використовується для фінансування військової допомоги Україні, на 3,5 мільярда євро (3,8 мільярда доларів), піднявши його стелю до понад 12 мільярдів євро.
Минулого тижня джерела в ЄС повідомили, що головний дипломат ЄС Жозеп Боррель звернувся до урядів з проханням підвищити фінансову стелю для Європейського фонду миру (EPF), який уже виділив приблизно 4,6 мільярда євро військової допомоги Україні.
"Сьогоднішнє рішення знову дозволяє нам переконатись у наявності фінансування для продовження військової підтримки збройних сил наших партнерів", — сказав Боррель у заяві.
"Механізм довів свою користь. Він повністю змінив спосіб підтримки наших партнерів у сфері оборони. Це робить ЄС та його партнерів сильнішими", – сказав він.
EPF, створений у 2021 році, був задуманий ЄС, щоб допомогти країнам, що розвиваються, купувати військову техніку. Але союз з 27 країн швидко вирішив використати це також для доставки зброї в Україну після вторгнення Росії в лютому минулого року.
Фонд діє окремо від бюджету ЄС, який не має права фінансувати військові операції.
Це дозволяє країнам ЄС, які постачають зброю та боєприпаси до України, отримувати відшкодування частини вартості. Країни ЄС роблять внески до фонду відповідно до розміру своєї економіки.
Європа не наважується на конфіскацію російських активів на допомогу Україні
Можливість використання заморожених західними санкціями російських активів для відбудови України залишається під сумнівом в той час, як уряди й установи зокрема у Європі шукають шляхів для таких кроків.
Це відрізняє нас від Росії - ми дотримуємося законів...Вопке Гекстра
Світовий Банк, Європейська комісія та ООН станом на кінець березня 2023 року оцінювали, що на відбудову України внаслідок вторгнення Росії потрібно було приблизно $411 мільярдів, і є припущення, що ця цифра може швидко сягнути трильйона доларів.
Тим часом в межах санкцій з 2022 року загалом США та інші країни загалом заморозили кошти Центрального банку Росії на приблизно $300 мільярдів, а також статки російських осіб та компаній на десятки мільярдів доларів.
Західні політики проголошують, що Росія повинна заплатити за шкоду завдану Україні, але Москва зараз не збирається це робити добровільно, а можливості примусу виявилися обмеженими.
Уряди західних країн не йдуть на кроки, які були б самовільною конфіскацією майна та підривали б стабільність фінансово-економічної системи, яка тримається на верховенстві закону.
Також політики й урядовці остерігаються дій, які були виправданням для Москви, яка теж може забрати активи західних компаній в Росії, або заохочували б подібні кроки в інших країнах.
Перед нарадою міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі 26 червня нідерландський міністр закордонних справ Вопке Гекстра підтвердив обережність Заходу.
«Є лише одна чітка межа, яка полягає в тому, що ми ніколи не порушимо закон. І це відрізняє нас від Росії - ми дотримуємося законів країн і ми дотримуємося міжнародних законів», - заявив нідерландський міністр журналістам.
Він підтвердив, що фахівці Європейської комісії, виконавчого органу Європейського Союзу, працюють над можливими механізмами для пропозицій, одна з яких полягає в тому, щоб фінансові установи, які отримують прибутки з заморожених санкціями коштів, передавали принаймні їх частину на користь України.
Financial Times 26 червня повідомляє, що застереження проти тих пропозицій вже висловили у Європейському банку та з європейських столиць, зокрема з Берліна.
Газета посилається на неназваного «чільного представника німецького уряду», який сказав, що пропозиції Єврокомісії «навряд чи здобудуть достатню підтримку» в ЄС, бо вони підіймають «складні фінансові і юридичні питання».
Варіанти, які ми чуємо від Єврокомісії, міцні і вони точно матимуть нашу підтримку.Ґабріеліус Ландсберґіс
Згідно з Financial Times міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн, буцімто, вже дійшов висновку, що пропозиції неможливо втілити.
Міністр закордонних справ Литви Ґабріеліус Ландсберґіс перед нарадою з колегами 26 червня в Люксембурзі висловив думку, що пропозиції Європейської комісії «міцні і вони точно матимуть нашу підтримку».
Уряд Великої Британії у червні оголосив про запровадження нового закону, що дозволятиме зберігати санкції і зокрема тримати замороження російських активів до часу, коли Москва заплатить Україні відшкодування.
У Лондоні повідомляли, що пропонують російським власникам добровільно передавати кошти для допомоги Україні.
Британський уряд раніше заявляв, що йдеться про заморожені російські активи приблизно на 18 мільярдів доларів.
- Голос Америки
Байден та Зеленський телефоном обговорили контрнаступ та останні події в Росії
«Президент Байден розмовляв сьогодні з президентом України Зеленським, щоб обговорити підтримку України, у той час, коли вона захищається від російської агресії», - йдеться в повідомленні адміністрації США, розміщеному на сайті Білого дому.
У повідомленні додали, що сторони обговорили «поточний контрнаступ України, і президент Байден підтвердив непохитність підтримки США, в тому числі шляхом продовження безпекової, економічної та гуманітарної допомоги».
Лідери також обговорили останні події в Росії, зазначено у повідомленні.
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