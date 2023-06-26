НАТО: Невдалий бунт Пригожина показав, що війна в Україні - "стратегічна помилка" Росії. В Європі та США кажуть про тріщини у владі Путіна

Події в Росії ще раз продемонстрували, що війна в Україні стала стратегічною помилкою Путіна, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в понеділок під час візиту до Литви.

"Події на вихідних - внутрішньоросійське питання, і ще одна демонстрація великої стратегічної помилки, яку зробив Путін, коли незаконно анексував Крим і розв'язав війну проти України", - заявив посадовець.

Столтенберг додав, що Росія не зможе відлякати НАТО від підтримки України. "Українці розпочали контрнаступ, щоб повернути землю. Чим більше землі вони зможуть повернути, тим сильнішою буде їхня позиція за столом перемовин щодо справедливого і тривалого миру", - додав Столтенберг.

Російська загарбницька війна проти України має руйнівний вплив і на російську владу, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, коментуючи невдалий бунт Пригожина.

"Ми бачимо руйнівні наслідки російської загарбницької війни також і для путінської системи влади", - сказала Бербок в понеділок в Люксембурзі, де відбувається засідання ЄС.

Вона також наголосила, що Берлін уважно слідкує за подіями в Росії і вже бачить "великий розкол у російській пропаганді".

Під час спілкування з пресою в понеділок в Люксембурзі, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель зауважив, що спроби повстання "Групи Вагнера" свідчать про "тріщини" у військовій владі в Росії, а нестабільність впливає на "російську політичну систему".

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен зауважив, що спроба бунту ПВК "Вагнер" показала "справжні тріщини" в Росії, яка веде війну проти України.

"Сам Пригожин під час усього цього інциденту порушив глибокі питання щодо самих передумов для російської агресії проти України, заявивши, що Україна чи НАТО не становили загрози для Росії, що є частиною наративу (президента) Путіна. І це був прямий виклик владі Путіна. Тож це порушує глибокі запитання. Це показує справжні тріщини", - сказав Блінкен в ефірі CBS News.

Як Боррель так і Блінкен висловили занепокоєння через те, що "політична нестабільність" виникла у ядерній державі.