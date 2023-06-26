ЄС поповнить фонд для військової допомоги Україні на $3,8 млрд

ЛЮКСЕМБУРГ, 26 червня (Reuters) – Країни ЄС у понеділок погодилися збільшити максимальний розмір фонду, який використовується для фінансування військової допомоги Україні, на 3,5 мільярда євро (3,8 мільярда доларів), піднявши його стелю до понад 12 мільярдів євро.

Минулого тижня джерела в ЄС повідомили, що головний дипломат ЄС Жозеп Боррель звернувся до урядів з проханням підвищити фінансову стелю для Європейського фонду миру (EPF), який уже виділив приблизно 4,6 мільярда євро військової допомоги Україні.

"Сьогоднішнє рішення знову дозволяє нам переконатись у наявності фінансування для продовження військової підтримки збройних сил наших партнерів", — сказав Боррель у заяві.

"Механізм довів свою користь. Він повністю змінив спосіб підтримки наших партнерів у сфері оборони. Це робить ЄС та його партнерів сильнішими", – сказав він.

EPF, створений у 2021 році, був задуманий ЄС, щоб допомогти країнам, що розвиваються, купувати військову техніку. Але союз з 27 країн швидко вирішив використати це також для доставки зброї в Україну після вторгнення Росії в лютому минулого року.

Фонд діє окремо від бюджету ЄС, який не має права фінансувати військові операції.

Це дозволяє країнам ЄС, які постачають зброю та боєприпаси до України, отримувати відшкодування частини вартості. Країни ЄС роблять внески до фонду відповідно до розміру своєї економіки.