У день підтримки жертв тортур світ згадує українців, які постраждали від катувань росіян

26 червня у Міжнародний день підтримки жертв тортур Україна й світ згадують загиблих і постраждалих внаслідок катувань, зокрема потерпілих на окупованих силами РФ українських територіях внаслідок повномасштабної російської агресії.

В Україні ми бачили докази жахливої жорстокості з боку російських військових. Зразки жорстокого поводження включали катування з метою примусу до співпраці з окупаційною владою та під час допитів, наприклад, шляхом побиття, ураження електричним струмом, імітаційних страт і застосування сексуального насильства

"Тортури руйнують життя, сім'ї та громади. Проте щодня люди по всьому світу зазнають цього жахливого порушення їхніх прав людини та людської гідності, - йдеться в офіційній заяві президента США Джо Байдена. - В Україні ми бачили докази жахливої жорстокості з боку російських військових. Зразки жорстокого поводження включали катування з метою примусу до співпраці з окупаційною владою та під час допитів, наприклад, шляхом побиття, ураження електричним струмом, імітаційних страт і застосування сексуального насильства. У самій Росії повідомлення про тортури в місцях позбавлення волі є звичним явищем, у тому числі проти активістів і критиків урядової політики".

Адміністрація президента США наголосила: "Тортури заборонені скрізь і завжди. Це незаконно, аморально і є плямою на нашій колективній свідомості. Сьогодні, у Міжнародний день підтримки жертв катувань, я підтверджую неприйняття Сполучених Штатів усіх форм нелюдського поводження та нашу відданість викорінення катувань і допомогу жертвам катувань під час їх одужання та в їхніх пошуках справедливості".

"Абсолютна заборона тортур є правом людини, закріпленим у законодавстві США та міжнародному законодавстві. Ми визнаємо хоробрість, людяність і гідність тих, хто пережив тортури в усьому світі", - зазначає Держдеп.

Держдеп зазначає: "Попри майже загальне засудження, ми продовжуємо спостерігати, як уряди використовують тортури та нелюдське поводження як інструменти репресій проти політичних опонентів, представників маргіналізованих груп населення, військовополонених та інших затриманих, правозахисників і тих, хто висловлює думки, з якими ці уряди не погоджуються".

Американське дипвідомство також повідомило, що як найбільший вкладник у Добровільний фонд ООН для жертв катувань, США підтримують програми реабілітації та правосуддя, "щоб допомогти жертвам у всьому світі в їх зціленні, і ми закликаємо інші країни також підтримати їх".

МЗС Естонії у дописі у Twitter заявило: "Естонія визнає хоробрість жертв і постраждалих від тортур в усьому світі. Росія використовує катування як тактику війни в Україні. Винуватці воєнних злочинів мають бути притягнуті до відповідальності!"

Міжнародне право визначає катування як злочин проти людяності, за усіма відповідними документами, це категорично заборонено і не може бути виправданим ні за яких обставин, нагадує ООН. Ця заборона є частиною міжнародного звичаєвого права, а це означає, що вона є обов’язковою для кожного члена міжнародного співтовариства, незалежно від того, чи ратифікувала держава міжнародні договори, в яких катування прямо заборонено.

Раніше спеціальна доповідачка ООН з питань катувань Еліс Джил Едвардс заявила, що повідомлення про широкомасштабне застосування тортур російськими військовими в Україні можуть свідчити про те, що жорстоке поводження з українськими військовополоненими та цивільними особами "схвалено державою". Вона висловила занепокоєння "доповідями та свідченнями", які, ймовірно, свідчать про те, що російські сили в Україні "послідовно і навмисно завдають сильного фізичного та психологічного болю та страждань" як цивільним, так і військовим ув’язненим.

Днями стало відомо, що в окупованому Бердянську вбили двох українських підлітків. Про це заявляють правозахисники, Бердянська міська військова адміністрація, а також український омбудсмен Дмитро Лубінець. Це також підтвердив один із представників окупаційної влади захопленої частини Запорізької області.

Як повідомляє Радіо Свобода, про переслідування підлітків із Бердянська 16-річних Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова широко в медіа стало відомо навесні 2023 року, коли Слідчий комітет Росії висунув їм звинувачення у нібито "підготовці диверсії на залізниці". Разом з цим стало також відомо, що раніше – восени минулого року - російські силовики викрали та катували Тиграна. А пізніше допитали його однокласника Микиту. Про це, зокрема, розповіли українські правозахисники.



Після того, як історія про бердянських підлітків набула розголосу, Європарламент вимагав відпустити неповнолітніх на територію, підконтрольну владі України. Але хлопців в окупованому Бердянську помістили під домашній арешт.