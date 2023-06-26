Австралія надасть Україні новий пакет допомоги на 73,5 мільйона доларів

Австралія надасть Україні новий пакет допомоги на суму 73,5 мільйона доларів включаючи 70 військових машин для захисту від російської агресії. Про це у понеділок заявив Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе, повідомляє агентство Reuters. Останній пакет військової допомоги включатиме 28 броньованих машин M113, 14 машин спеціального призначення, 28 середніх вантажівок і 14 причепів.

Відтак загальна сума допомоги Австралії Україні склала 530 мільйонів доларів, включаючи понад 407 мільйонів від початку повномасштабного вторгнення.

"Ця додаткова підтримка матиме реальний влив, допоможе українському народу, який продовжує виявляти велику мужність перед обличчям незаконної, неспровокованої та аморальної війни Росії", — сказав Альбанезе під час брифінгу для ЗМІ в Канберрі.

Він сказав, що цей пакет не був викликаний подіями в Росії минулих вихідних, коли бійці "ПВК Вагнер" здійснили спробу озброєного заколоту.

Австралія є однією із найбільших країн, яка не будучи членом НАТО, надає допомогу Україні - боєприпаси, оборонне обладнання, в тому числі десятки бронетехніки Bushmaster. Австралія заборонила експорт в Росію глинозему та алюмінієвих руд, включаючи боксити, а також запровадила санкції проти близько 1000 російських фізичних та юридичних осіб.

Альбанезе також повідомив, що Австралія продовжить безмитний імпорт українських товарів ще на 12 місяців, аби підтримати економіку та торгівлю України.

Албанезе сказав, що його уряд вітає рішення Верховного суду Австралії відхилити скаргу Росії щодо переходу під контроль федерального уряду землі, орендованої для будівництва нового посольства РФ біля будівлі парламенту в Канберрі.

"Ми очікуємо, що Російська Федерація діятиме відповідно до рішення суду", - сказав він.

Австралія 15 червня скасувала договір оренди Росії на будівництво нового посольства, посилаючись на національну безпеку, що викликало критику з боку Кремля, який заявив, що крок Канберри демонструє антиросійські настрої.

В матеріалі використані джерела Reuters