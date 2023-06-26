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Австралія надасть Україні новий пакет допомоги на 73,5 мільйона доларів
Австралія надасть Україні новий пакет допомоги на суму 73,5 мільйона доларів включаючи 70 військових машин для захисту від російської агресії. Про це у понеділок заявив Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе, повідомляє агентство Reuters. Останній пакет військової допомоги включатиме 28 броньованих машин M113, 14 машин спеціального призначення, 28 середніх вантажівок і 14 причепів.
Відтак загальна сума допомоги Австралії Україні склала 530 мільйонів доларів, включаючи понад 407 мільйонів від початку повномасштабного вторгнення.
"Ця додаткова підтримка матиме реальний влив, допоможе українському народу, який продовжує виявляти велику мужність перед обличчям незаконної, неспровокованої та аморальної війни Росії", — сказав Альбанезе під час брифінгу для ЗМІ в Канберрі.
Він сказав, що цей пакет не був викликаний подіями в Росії минулих вихідних, коли бійці "ПВК Вагнер" здійснили спробу озброєного заколоту.
Австралія є однією із найбільших країн, яка не будучи членом НАТО, надає допомогу Україні - боєприпаси, оборонне обладнання, в тому числі десятки бронетехніки Bushmaster. Австралія заборонила експорт в Росію глинозему та алюмінієвих руд, включаючи боксити, а також запровадила санкції проти близько 1000 російських фізичних та юридичних осіб.
Альбанезе також повідомив, що Австралія продовжить безмитний імпорт українських товарів ще на 12 місяців, аби підтримати економіку та торгівлю України.
Албанезе сказав, що його уряд вітає рішення Верховного суду Австралії відхилити скаргу Росії щодо переходу під контроль федерального уряду землі, орендованої для будівництва нового посольства РФ біля будівлі парламенту в Канберрі.
"Ми очікуємо, що Російська Федерація діятиме відповідно до рішення суду", - сказав він.
Австралія 15 червня скасувала договір оренди Росії на будівництво нового посольства, посилаючись на національну безпеку, що викликало критику з боку Кремля, який заявив, що крок Канберри демонструє антиросійські настрої.
В матеріалі використані джерела Reuters
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"Надто рано з упевненістю прогнозувати, якими можуть бути наслідки", – Ріші Сунак. Відео
"Це ситуація, яку ми аналізували та за якою спостерігали протягом деякого часу, оскільки ми усвідомлюємо потенційно дестабілізуючий вплив незаконної війни Росії на Україну і справді напруженість між "Групою Вагнера" та режимом Путіна", – премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак
Події на вихідних це ще одна демонстрація великої стратегічної помилки Путіна – Столтенберг. Відео
"Події на вихідних – внутрішньоросійське питання, і ще одна демонстрація великої стратегічної помилки, яку зробив Путін, коли незаконно анексував Крим і розв'язав війну проти України", – генсекретар НАТО Єнс Столтенберг
ЄС поповнить фонд для військової допомоги Україні на $3,8 млрд
ЛЮКСЕМБУРГ, 26 червня (Reuters) – Країни ЄС у понеділок погодилися збільшити максимальний розмір фонду, який використовується для фінансування військової допомоги Україні, на 3,5 мільярда євро (3,8 мільярда доларів), піднявши його стелю до понад 12 мільярдів євро.
Минулого тижня джерела в ЄС повідомили, що головний дипломат ЄС Жозеп Боррель звернувся до урядів з проханням підвищити фінансову стелю для Європейського фонду миру (EPF), який уже виділив приблизно 4,6 мільярда євро військової допомоги Україні.
"Сьогоднішнє рішення знову дозволяє нам переконатись у наявності фінансування для продовження військової підтримки збройних сил наших партнерів", — сказав Боррель у заяві.
"Механізм довів свою користь. Він повністю змінив спосіб підтримки наших партнерів у сфері оборони. Це робить ЄС та його партнерів сильнішими", – сказав він.
EPF, створений у 2021 році, був задуманий ЄС, щоб допомогти країнам, що розвиваються, купувати військову техніку. Але союз з 27 країн швидко вирішив використати це також для доставки зброї в Україну після вторгнення Росії в лютому минулого року.
Фонд діє окремо від бюджету ЄС, який не має права фінансувати військові операції.
Це дозволяє країнам ЄС, які постачають зброю та боєприпаси до України, отримувати відшкодування частини вартості. Країни ЄС роблять внески до фонду відповідно до розміру своєї економіки.
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НАТО: Невдалий бунт Пригожина показав, що війна в Україні - "стратегічна помилка" Росії. В Європі та США кажуть про тріщини у владі Путіна
Події в Росії ще раз продемонстрували, що війна в Україні стала стратегічною помилкою Путіна, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в понеділок під час візиту до Литви.
"Події на вихідних - внутрішньоросійське питання, і ще одна демонстрація великої стратегічної помилки, яку зробив Путін, коли незаконно анексував Крим і розв'язав війну проти України", - заявив посадовець.
Столтенберг додав, що Росія не зможе відлякати НАТО від підтримки України. "Українці розпочали контрнаступ, щоб повернути землю. Чим більше землі вони зможуть повернути, тим сильнішою буде їхня позиція за столом перемовин щодо справедливого і тривалого миру", - додав Столтенберг.
Російська загарбницька війна проти України має руйнівний вплив і на російську владу, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, коментуючи невдалий бунт Пригожина.
"Ми бачимо руйнівні наслідки російської загарбницької війни також і для путінської системи влади", - сказала Бербок в понеділок в Люксембурзі, де відбувається засідання ЄС.
Вона також наголосила, що Берлін уважно слідкує за подіями в Росії і вже бачить "великий розкол у російській пропаганді".
Під час спілкування з пресою в понеділок в Люксембурзі, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель зауважив, що спроби повстання "Групи Вагнера" свідчать про "тріщини" у військовій владі в Росії, а нестабільність впливає на "російську політичну систему".
Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен зауважив, що спроба бунту ПВК "Вагнер" показала "справжні тріщини" в Росії, яка веде війну проти України.
"Сам Пригожин під час усього цього інциденту порушив глибокі питання щодо самих передумов для російської агресії проти України, заявивши, що Україна чи НАТО не становили загрози для Росії, що є частиною наративу (президента) Путіна. І це був прямий виклик владі Путіна. Тож це порушує глибокі запитання. Це показує справжні тріщини", - сказав Блінкен в ефірі CBS News.
Як Боррель так і Блінкен висловили занепокоєння через те, що "політична нестабільність" виникла у ядерній державі.
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