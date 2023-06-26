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Три чверті американців вважають важливим для США перемогу України над Росією
Три чверті американців вважають, що для США важливо, щоб Україна виграла війну проти російської агресії. Серед них - 86% демократів і 71% республіканців. Про це свідчить опубліковане в неділю опитування, проведене Президентським фондом та інститутом Рейгана США.
Майже 60% опитаних підтримують надсилання військової допомоги США Україні. Близько 30% висловились проти надання військової допомоги.
Рейчел Гофф, політичний директор Інституту Рейгана, заявила, що останні цифри свідчать про невелике зростання підтримки в порівнянні з останнім опитуванням Інституту, проведеним у листопаді 2022 року. Про це повідомляє видання Defence News.
"Опитування не вказує на те, що існує якась втома від України, – сказала Гофф. - Рівень підтримки відправки військової допомоги Україні не знижується. Це залишилося незмінним".
37% прихильників допомоги Україні сказали, що найважливішим було протистояти російській агресії в Україні, щоб утримати Москву від вторгнення в інші сусідні країни. Ще 30% прихильників військової допомоги сказали, що важливо допомагати захищати суверенітет інших націй і свободу їхніх народів, коли це можливо.
57% противників допомоги заявили, що Сполучені Штати мають занадто багато власних потреб, щоб надсилати мільярди доларів допомоги Україні. 15% противників допомоги побоюються спровокувати Росію, а 11% опонентів надання Україні допомоги тривожаться, що передача допомоги може виснажити власні запаси зброї в США. Ще 11% критиків заявили, що не підтримують допомогу здебільшого через корупцію та розкрадання в Україні і вважають, що частина допомоги може не потрапити на поле бою.
Опитування також показало, що люди частіше підтримують допомогу Україні, коли дізнаються більше про деталі витрат та результати допомоги. Коли респондентам поставили загальне запитання про допомогу Сполучених Штатів Україні, половина з них відповіли, що "вона була того варта". Коли ж соціологи уточнили, що допомога склала близько 24 мільярдів доларів — або 3% військового бюджету США — при цьому Україна утримала близько 83% державної території, водночас серйозно погіршивши збройні сили Росії та її здатність загрожувати союзникам по НАТО, ця підтримка зросла майже до двох третин.
Кількість республіканців, які позитивно оцінили ефективність допомоги Україні зросла з 41% до 59%, після того, як вони отримали більше інформації про потенційні переваги цієї допомоги.
56% респондентів заявили, що європейські союзники не надають належної допомоги Україні.
Інститут Рейгана зазвичай проводить опитування громадськості кожного листопада, але цього року вирішили провести друге опитування на початку літа. У цьому опитуванні було набагато більше питань, пов’язаних з Україною, ніж у попередніх.
В матеріалі використані джерела Президентського фонду та інституту Рейгана та Defence News.
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У день підтримки жертв тортур світ згадує українців, які постраждали від катувань росіян
26 червня у Міжнародний день підтримки жертв тортур Україна й світ згадують загиблих і постраждалих внаслідок катувань, зокрема потерпілих на окупованих силами РФ українських територіях внаслідок повномасштабної російської агресії.
В Україні ми бачили докази жахливої жорстокості з боку російських військових. Зразки жорстокого поводження включали катування з метою примусу до співпраці з окупаційною владою та під час допитів, наприклад, шляхом побиття, ураження електричним струмом, імітаційних страт і застосування сексуального насильстваДжо Байден
"Тортури руйнують життя, сім'ї та громади. Проте щодня люди по всьому світу зазнають цього жахливого порушення їхніх прав людини та людської гідності, - йдеться в офіційній заяві президента США Джо Байдена. - В Україні ми бачили докази жахливої жорстокості з боку російських військових. Зразки жорстокого поводження включали катування з метою примусу до співпраці з окупаційною владою та під час допитів, наприклад, шляхом побиття, ураження електричним струмом, імітаційних страт і застосування сексуального насильства. У самій Росії повідомлення про тортури в місцях позбавлення волі є звичним явищем, у тому числі проти активістів і критиків урядової політики".
Адміністрація президента США наголосила: "Тортури заборонені скрізь і завжди. Це незаконно, аморально і є плямою на нашій колективній свідомості. Сьогодні, у Міжнародний день підтримки жертв катувань, я підтверджую неприйняття Сполучених Штатів усіх форм нелюдського поводження та нашу відданість викорінення катувань і допомогу жертвам катувань під час їх одужання та в їхніх пошуках справедливості".
"Абсолютна заборона тортур є правом людини, закріпленим у законодавстві США та міжнародному законодавстві. Ми визнаємо хоробрість, людяність і гідність тих, хто пережив тортури в усьому світі", - зазначає Держдеп.
Держдеп зазначає: "Попри майже загальне засудження, ми продовжуємо спостерігати, як уряди використовують тортури та нелюдське поводження як інструменти репресій проти політичних опонентів, представників маргіналізованих груп населення, військовополонених та інших затриманих, правозахисників і тих, хто висловлює думки, з якими ці уряди не погоджуються".
Американське дипвідомство також повідомило, що як найбільший вкладник у Добровільний фонд ООН для жертв катувань, США підтримують програми реабілітації та правосуддя, "щоб допомогти жертвам у всьому світі в їх зціленні, і ми закликаємо інші країни також підтримати їх".
МЗС Естонії у дописі у Twitter заявило: "Естонія визнає хоробрість жертв і постраждалих від тортур в усьому світі. Росія використовує катування як тактику війни в Україні. Винуватці воєнних злочинів мають бути притягнуті до відповідальності!"
Міжнародне право визначає катування як злочин проти людяності, за усіма відповідними документами, це категорично заборонено і не може бути виправданим ні за яких обставин, нагадує ООН. Ця заборона є частиною міжнародного звичаєвого права, а це означає, що вона є обов’язковою для кожного члена міжнародного співтовариства, незалежно від того, чи ратифікувала держава міжнародні договори, в яких катування прямо заборонено.
Раніше спеціальна доповідачка ООН з питань катувань Еліс Джил Едвардс заявила, що повідомлення про широкомасштабне застосування тортур російськими військовими в Україні можуть свідчити про те, що жорстоке поводження з українськими військовополоненими та цивільними особами "схвалено державою". Вона висловила занепокоєння "доповідями та свідченнями", які, ймовірно, свідчать про те, що російські сили в Україні "послідовно і навмисно завдають сильного фізичного та психологічного болю та страждань" як цивільним, так і військовим ув’язненим.
Днями стало відомо, що в окупованому Бердянську вбили двох українських підлітків. Про це заявляють правозахисники, Бердянська міська військова адміністрація, а також український омбудсмен Дмитро Лубінець. Це також підтвердив один із представників окупаційної влади захопленої частини Запорізької області.
Як повідомляє Радіо Свобода, про переслідування підлітків із Бердянська 16-річних Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова широко в медіа стало відомо навесні 2023 року, коли Слідчий комітет Росії висунув їм звинувачення у нібито "підготовці диверсії на залізниці". Разом з цим стало також відомо, що раніше – восени минулого року - російські силовики викрали та катували Тиграна. А пізніше допитали його однокласника Микиту. Про це, зокрема, розповіли українські правозахисники.
Після того, як історія про бердянських підлітків набула розголосу, Європарламент вимагав відпустити неповнолітніх на територію, підконтрольну владі України. Але хлопців в окупованому Бердянську помістили під домашній арешт.
"Лукашенко і Путін можуть робити дивні речі", – Матеуш Моравецький. Відео
"Ми не знаємо, і ніхто у світі не знає, які були справжні причини ситуації, яка завершилася вчора пізно ввечері на шляху до Москви, марш "Групи Вагнера", марш солдатів Пригожина і найближчі тижні нам, мабуть, це покажуть", – прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький
"Надто рано з упевненістю прогнозувати, якими можуть бути наслідки", – Ріші Сунак. Відео
"Це ситуація, яку ми аналізували та за якою спостерігали протягом деякого часу, оскільки ми усвідомлюємо потенційно дестабілізуючий вплив незаконної війни Росії на Україну і справді напруженість між "Групою Вагнера" та режимом Путіна", – премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак
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Австралія надасть Україні новий пакет допомоги на 73,5 мільйона доларів
Австралія надасть Україні новий пакет допомоги на суму 73,5 мільйона доларів включаючи 70 військових машин для захисту від російської агресії. Про це у понеділок заявив Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе, повідомляє агентство Reuters. Останній пакет військової допомоги включатиме 28 броньованих машин M113, 14 машин спеціального призначення, 28 середніх вантажівок і 14 причепів.
Відтак загальна сума допомоги Австралії Україні склала 530 мільйонів доларів, включаючи понад 407 мільйонів від початку повномасштабного вторгнення.
"Ця додаткова підтримка матиме реальний влив, допоможе українському народу, який продовжує виявляти велику мужність перед обличчям незаконної, неспровокованої та аморальної війни Росії", — сказав Альбанезе під час брифінгу для ЗМІ в Канберрі.
Він сказав, що цей пакет не був викликаний подіями в Росії минулих вихідних, коли бійці "ПВК Вагнер" здійснили спробу озброєного заколоту.
Австралія є однією із найбільших країн, яка не будучи членом НАТО, надає допомогу Україні - боєприпаси, оборонне обладнання, в тому числі десятки бронетехніки Bushmaster. Австралія заборонила експорт в Росію глинозему та алюмінієвих руд, включаючи боксити, а також запровадила санкції проти близько 1000 російських фізичних та юридичних осіб.
Альбанезе також повідомив, що Австралія продовжить безмитний імпорт українських товарів ще на 12 місяців, аби підтримати економіку та торгівлю України.
Албанезе сказав, що його уряд вітає рішення Верховного суду Австралії відхилити скаргу Росії щодо переходу під контроль федерального уряду землі, орендованої для будівництва нового посольства РФ біля будівлі парламенту в Канберрі.
"Ми очікуємо, що Російська Федерація діятиме відповідно до рішення суду", - сказав він.
Австралія 15 червня скасувала договір оренди Росії на будівництво нового посольства, посилаючись на національну безпеку, що викликало критику з боку Кремля, який заявив, що крок Канберри демонструє антиросійські настрої.
В матеріалі використані джерела Reuters
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