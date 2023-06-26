Три чверті американців вважають важливим для США перемогу України над Росією

Три чверті американців вважають, що для США важливо, щоб Україна виграла війну проти російської агресії. Серед них - 86% демократів і 71% республіканців. Про це свідчить опубліковане в неділю опитування, проведене Президентським фондом та інститутом Рейгана США.

Майже 60% опитаних підтримують надсилання військової допомоги США Україні. Близько 30% висловились проти надання військової допомоги.

Рейчел Гофф, політичний директор Інституту Рейгана, заявила, що останні цифри свідчать про невелике зростання підтримки в порівнянні з останнім опитуванням Інституту, проведеним у листопаді 2022 року. Про це повідомляє видання Defence News.

"Опитування не вказує на те, що існує якась втома від України, – сказала Гофф. - Рівень підтримки відправки військової допомоги Україні не знижується. Це залишилося незмінним".

37% прихильників допомоги Україні сказали, що найважливішим було протистояти російській агресії в Україні, щоб утримати Москву від вторгнення в інші сусідні країни. Ще 30% прихильників військової допомоги сказали, що важливо допомагати захищати суверенітет інших націй і свободу їхніх народів, коли це можливо.

57% противників допомоги заявили, що Сполучені Штати мають занадто багато власних потреб, щоб надсилати мільярди доларів допомоги Україні. 15% противників допомоги побоюються спровокувати Росію, а 11% опонентів надання Україні допомоги тривожаться, що передача допомоги може виснажити власні запаси зброї в США. Ще 11% критиків заявили, що не підтримують допомогу здебільшого через корупцію та розкрадання в Україні і вважають, що частина допомоги може не потрапити на поле бою.

Опитування також показало, що люди частіше підтримують допомогу Україні, коли дізнаються більше про деталі витрат та результати допомоги. Коли респондентам поставили загальне запитання про допомогу Сполучених Штатів Україні, половина з них відповіли, що "вона була того варта". Коли ж соціологи уточнили, що допомога склала близько 24 мільярдів доларів — або 3% військового бюджету США — при цьому Україна утримала близько 83% державної території, водночас серйозно погіршивши збройні сили Росії та її здатність загрожувати союзникам по НАТО, ця підтримка зросла майже до двох третин.

Кількість республіканців, які позитивно оцінили ефективність допомоги Україні зросла з 41% до 59%, після того, як вони отримали більше інформації про потенційні переваги цієї допомоги.

56% респондентів заявили, що європейські союзники не надають належної допомоги Україні.

Інститут Рейгана зазвичай проводить опитування громадськості кожного листопада, але цього року вирішили провести друге опитування на початку літа. У цьому опитуванні було набагато більше питань, пов’язаних з Україною, ніж у попередніх.

В матеріалі використані джерела Президентського фонду та інституту Рейгана та Defence News.