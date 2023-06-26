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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Бунт Пригожина і ПВК Вагнер: чого очікувати далі?

Брифінг. Бунт Пригожина і ПВК Вагнер: чого очікувати далі?
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Брифінг. Бунт Пригожина і ПВК Вагнер: чого очікувати далі?

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Як на Заході відреагували на бунт Пригожина та групи Вагнер? Які наслідки це матиме для російського режиму? Якого розвитку слід очікувати далі? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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