Сусіди Білорусі терміново посилюють безпеку через повідомлення про угоду щодо Пригожина

Фінляндія, Литва, Латвія та Естонія домовилися координувати та посилювати заходи на кордоні з Росією та Білоруссю. Про це повідомляє видання euronews. Сусіди Білорусі переглядають свою прикордонну безпеку після повідомлення про угоду, згідно з якою керівник "ПВК Вагнер" Євгена Пригожин проживатиме в Білорусі після спроби озброєного заколоту.

В рамках цих зусиль, прем'єр-міністр і міністр оборони Польщі в понеділок проінспектували війська на північному сході країни.

"Ми зміцнили кордони – кордон з Білоруссю та Кенігсберзьким регіоном, – сказав міністр оборони Маріуш Блащак. - Ми усвідомлюємо ці загрози і відповідаємо, випереджаючи атаки. Адже два роки ми маємо справу з гібридною атакою на польському кордоні".

Своєю чергу президент Литви Ґітанас Науседа заявив у неділю, що НАТО доведеться зміцнити східний фланг, якщо Білорусь дасть притулок Євгену Пригожину та його військам. А міністр закордонних справ країни Ґабріеліус Ландсберґіс закликав подвоїти допомогу Україні.

"Нам не треба думати про зміну режиму в Росії, нам не потрібно це планувати. Росіяни цілком здатні зробити це самостійно. Нам не потрібно відволікатися на це, бо подібні події можуть повторитися в майбутньому. Але нам потрібно зосередитися на Україні та фактично подвоїти нашу допомогу Україні, особливо коли йдеться про фінансову підтримку їхніх військових дій, постачати їм спорядження, необхідне для того, щоб ще сильніше боротися на полі бою. Також, коли йдеться про їхній вступ до ЄС і НАТО", - заявив Ландсберґіс.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про плани направити додаткові близько 4000 військових на постійній основі в Литву для зміцнення східного флангу НАТО.

"Німеччина готова постійно розмістити потужну бригаду в Литві. Бригаду в Литві на постійній основі", — сказав Пісторіус під час візиту до столиці Литви в понеділок.

Тим часом Фінляндія, Естонія, Литва та Латвія ввела узгоджені та посилені заходи контролю при перетині кордону з Росією та Білоруссю.

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен своєю чергою зауважила, що ситуація залишається невизначеною: "Ситуація делікатна, і все може статися. Ми продовжуємо дуже уважно стежити за ситуацією".

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс вказав, що Латвія заборонила в'їзд та видачу віз росіянам, а також зміцнила захист кордонів. Він відзначив, що прямої загрози для Латвії наразі немає.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в суботу твітувала, що потрібно пильно наглядати з кордоном з Росією: "Наш кордон має бути під пильним контролем, через можливість нових хвиль міграції".

У свою чергу міністерка закордонних справ країни Анналена Бербок заявила, що світ став свідками як Путін знищує власну країну, як також свідками тріщин російської пропаганди.

"Очевидно те, що це внутрішня боротьба за владу в Росії, і ми не втручаємося. Ще незрозуміло, що там відбувається. Я дуже чітко говорю про те, що там сталося, а не про те, що відбувається, бо це, очевидно, лише одна дія у цій російській виставі. Не зрозуміло, що відбувається з різними постатями в Росії. Але дуже ясно, що знову підкреслено минулими вихідними: цією жорстокою агресивною війною, Росія, Путін знищує власну країну. Ми бачимо руйнівні наслідки російської загарбницької війни також і для системи влади Путіна. Ми бачимо, що російська влада щораз більше б’є себе. І ми бачимо величезні тріщини в російській пропаганді", - заявила очільниця зовнішньополітичного відомства Німеччини.

Я повідомляв раніше Голос Америки, протягом вихідних "ПВК Вагнер" під керівництвом Євгена Пригожина здійснили в Росії спробу озброєного заколоту.

В матеріалі використані джерела euronews.