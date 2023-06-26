Байден про спробу повстання Пригожина: ще зарано робити остаточні висновки

Президент США Джо Байден в понеділок вказав, що події в Росії, які відбулись цими вихідними, є внутрішньополітичними і США не мають до них жодного стосунку. Він застеріг, що остаточні висновки робити ще рано, але підтвердив намір США і надалі підтримувати Україну.

"Занадто рано робити остаточні висновки щодо того, куди це рухається, - сказав Байден. - Результати всього цього ми ще побачимо. Але незалежно від того, що буде далі, я і надалі стежитиму за тим, щоб наші союзники та партнери були тісно узгоджені, як сприймаємо ситуацію та реагуємо на неї. Незалежно від того, що сталося в Росії, ми, Сполучені Штати, продовжуватимемо підтримувати оборону України, її суверенітет і територіальну цілісність".

Байден заявив, що він щогодини отримував інформацію про те, як розгортались події навколо маршу військ "Групи Вагнера" в напрямку Москви в суботу і координував відповідь із союзниками.

"Критично важливо, щоб ми координували нашу відповідь в тому, чого очікувати ... ми маємо не даті Путіну жодного приводу звинувачувати Захід або НАТО в цьому".

Про те, що союзники на Заході тісно координували свою відповідь на події в Росії заявив в понеділок і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

"Я минулими вихідними розмовляв з керівниками Сполучених Штатів, а також Франції та Німеччини, - сказав Сунак. - Наша реакція узгоджена. Ми за цим становищем спостерігаємо впродовж певного часу - це нестабільність спричинена незаконним вторгненням Росії в Україну. І події минулих вихідних днів - підтвердження, що це виходить на перший план. Очевидно, ще зарано з впевненістю прогнозувати, що може статися далі. Але я підтримую тісний зв’язок з нашими союзниками, і ми уважно стежимо за ситуацією".

В неділю Байден говорив з президентом України Володимир Зеленським.

"Президент Байден розмовляв сьогодні з президентом України Зеленським, щоб обговорити підтримку України, у той час, коли вона захищається від російської агресії", - повідомили в Білому домі. Лідери також обговорили останні події в Росії, зазначено у повідомленні.