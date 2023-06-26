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Байден про спробу повстання Пригожина: ще зарано робити остаточні висновки
Президент США Джо Байден в понеділок вказав, що події в Росії, які відбулись цими вихідними, є внутрішньополітичними і США не мають до них жодного стосунку. Він застеріг, що остаточні висновки робити ще рано, але підтвердив намір США і надалі підтримувати Україну.
"Занадто рано робити остаточні висновки щодо того, куди це рухається, - сказав Байден. - Результати всього цього ми ще побачимо. Але незалежно від того, що буде далі, я і надалі стежитиму за тим, щоб наші союзники та партнери були тісно узгоджені, як сприймаємо ситуацію та реагуємо на неї. Незалежно від того, що сталося в Росії, ми, Сполучені Штати, продовжуватимемо підтримувати оборону України, її суверенітет і територіальну цілісність".
Байден заявив, що він щогодини отримував інформацію про те, як розгортались події навколо маршу військ "Групи Вагнера" в напрямку Москви в суботу і координував відповідь із союзниками.
"Критично важливо, щоб ми координували нашу відповідь в тому, чого очікувати ... ми маємо не даті Путіну жодного приводу звинувачувати Захід або НАТО в цьому".
Про те, що союзники на Заході тісно координували свою відповідь на події в Росії заявив в понеділок і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
"Я минулими вихідними розмовляв з керівниками Сполучених Штатів, а також Франції та Німеччини, - сказав Сунак. - Наша реакція узгоджена. Ми за цим становищем спостерігаємо впродовж певного часу - це нестабільність спричинена незаконним вторгненням Росії в Україну. І події минулих вихідних днів - підтвердження, що це виходить на перший план. Очевидно, ще зарано з впевненістю прогнозувати, що може статися далі. Але я підтримую тісний зв’язок з нашими союзниками, і ми уважно стежимо за ситуацією".
В неділю Байден говорив з президентом України Володимир Зеленським.
"Президент Байден розмовляв сьогодні з президентом України Зеленським, щоб обговорити підтримку України, у той час, коли вона захищається від російської агресії", - повідомили в Білому домі. Лідери також обговорили останні події в Росії, зазначено у повідомленні.
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Польща відкриває сервісний центр для танків Abrams
Польща відкриває у Познані сервісний центр для танків американського виробництва Abrams. Про це повідомляє агенство Reuters з посиланням на виробника зброї Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ). Раніше Варшава пообіцяла подвоїти чисельність своєї армії та витратити на оборону 4% ВВП у 2023 році. Вона замовила 250 найсучасніших бойових танків Abrams на додаток до 116 модернізованих.
Угоду про створення центру підписали в понеділок PGZ і американський виробник танків General Dynamics Land Systems, повідомляє PGZ.
«Як надійний партнер для армії, ми відповідаємо за підтримку підрозділів шляхом забезпечення ефективності кожного типу обладнання, яке використовується польською армією або починає використовуватися», — сказав у заяві виконавчий директор PGZ Себастьян Хвалек.
Міністр державного майна Польщі Яцек Сасін зазначив у Twitter, що будівництво сервісного центру свідчить про те, що "американці високо цінують потенціал Польщі та наші організаційні здібності".
Про свої прагнення стати сервісним центром для танків Abrams у Європі міністр Матеуш Моравецький заявив ще у квітні.
В статті використані матеріали АР, Reuters
"Занадто рано робити остаточні висновки щодо того, куди це рухається", – Джо Байден. Відео
США оголосять новий пакет допомоги для України
ВАШИНГТОН (Reuters) – Сполучені Штати планують оголосити у вівторок про новий пакет військової допомоги для України на суму до 500 мільйонів доларів, що засвідчить рішучість США допомагати Україні, в той час, як Москва розбирається зі спробою повстання бойовиків "Групи Вагнера".
За словами двох американських чиновників, цей пакет включатиме техніку для сухопутних сил, в час, коли Україна інтенсифікує контрнаступ. За словами двох американських чиновників, повідомляє Reuters, очікується, що до пакету також увійдуть 30 бойових машин Bradley і 25 бронетранспортерів Stryker, сказав один із посадовців.
В рамках пакету допомоги Україна отримає боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), протитанкову зброю, включаючи Javelin, і боєприпаси для зенітних систем Patriot і Stinger, за словами чиновників, які побажали залишитися анонімними.
Посадовці вказали, що склад допомоги в новому пакеті ще остаточно не сформовано.
Білий дім відразу не відповів на запит про коментар.
Передача допомоги здійснюватиметься в рамках президентських повноважень, які дозволяють американському президентові передавати оснащення із запасів США без схвалення Конгресу під час надзвичайної ситуації.
Поставки надійдуть з надлишкових запасів США.
Пакет допомоги у сфері безпеки стане 41-м, схваленим Сполученими Штатами для України з моменту російського вторгнення в лютому 2022 року.
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Сенатори США закликали надати Україні батарею "Залізного купола"
Американські законодавці Кріс Ван Голлен і Ліндсі Грем закликали Комітет Сенату у справах збройних сил сприяти передачі додаткових засобів протиповітряної оборони США в Україну, зокрема системи "Залізний купол".
"Хоча Сполучені Штати передали обладнання та боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot і HAWK, ми можемо і повинні надати більше", - йдеться у листі сенаторів від обох партій.
Голлен і Грем послались на слова керівника Командування космічної та протиракетної оборони Сухопутних військ США (USASMDC) генерал-лейтенанта Деніел Карблера, що з двох американських батарей "Залізний купол", одна закінчила підготовку і готова до розгортання. Друга зараз завершує впровадження нового обладнання. Тоді ж під час слухань у Конгресі помічник міністра оборони з політики у космічній сфері Джон Плам сказав, що не знає, чи такі системи "пропонували Україні". Він сказав, що США надали Україні понад 1600 ракет Stinger батарею Patriot, дві національні удосконалені зенітно-ракетні системи NASAMS і 12 систем протиповітряної оборони Avenger.
У листі законодавців ідеться: "Щоб було зрозуміло, ми не просимо Ізраїль передати свої власні системи Iron Dome, які мають вирішальне значення для їхньої власної безпеки, а просто дозволити Сполученим Штатам передати наші власні батареї, щоб допомогти народу України. Якщо неможливо передати ці активи Україні, ми просимо вас знайти інші способи допомоги, включаючи переміщення їх до іншого союзника Сполучених Штатів під контролем і наглядом наших власних сил, таким чином звільнивши інші засоби протиповітряної оборони Сполучених Штатів, щоб передати їх для посилення потреб протиповітряної оборони України та зберегти більшу кількість життів українців".
"Поки ми пишемо, Росія продовжує невибіркове бомбардування суверенної території України, включно з цивільними районами. Після руйнування дамби під Херсоном, продовження обстрілів Кремля змусили українських посадовців призупинити рятувальні роботи, спрямовані на евакуацію жителів, затоплених внаслідок катастрофічної повені. А 13 червня російський удар по житловому будинку в Кривому Розі забрав майже десять життів і ще багато отримали поранення", - йдеться у листі Грема й Ван Голлена.
"Кожна батарея Iron Dome може захистити територію площею приблизно 150 квадратних кілометрів. Ми можемо врятувати більше українських життів сьогодні, якщо передамо їм батареї. Однак через серйозні побоювання уряд Ізраїлю заблокував передачу Сполученим Штатам ці батареї", - додано у зверненні сенаторів.
Система протиповітряної та протиракетної оборони "Залізний купол" ізраїльської оборонної компанії Rafael у партнерстві з американською Raytheon, в створення якої США вклали близько трьох мільярдів доларів, зарекомендувала себе як один із найефективніших засобів знищення ракет малої дальності. Проте вона не створювалася для протидії крилатим ракетам, якими Росія регулярно обстрілює Україну, а також уряд Ізраїлю відмовлявся надати Україні технологію "Залізного купола", пояснюючи своє рішення таємністю цієї розробки.
Деякі американські експерти з протиракетної оборони вважають, що система "Залізний купол", яку США придбали як тимчасовий елемент своєї протиракетної оборони, - ефективна проти ракет малої дальності, артилерії та повільних крилатих ракет, але вона не відповідає потребам американської армії, бо не є особливо ефективною проти крилатих ракет, які є найбільш імовірною потенційною зброєю проти США, і які, за словами Плама, є російською "зброєю вибору" у війні проти України.
Нагадаємо, у вересні 2021 року Київ повідомив, що "завдяки домовленостям, які були досягнуті під час візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, Україна може отримати нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome («Залізний купол»)". Але тоді Вашингтон не підтвердив цю інформацію.
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