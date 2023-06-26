Актуально
- Голос Америки
Польща відкриває сервісний центр для танків Abrams
Польща відкриває у Познані сервісний центр для танків американського виробництва Abrams. Про це повідомляє агенство Reuters з посиланням на виробника зброї Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ). Раніше Варшава пообіцяла подвоїти чисельність своєї армії та витратити на оборону 4% ВВП у 2023 році. Вона замовила 250 найсучасніших бойових танків Abrams на додаток до 116 модернізованих.
Угоду про створення центру підписали в понеділок PGZ і американський виробник танків General Dynamics Land Systems, повідомляє PGZ.
«Як надійний партнер для армії, ми відповідаємо за підтримку підрозділів шляхом забезпечення ефективності кожного типу обладнання, яке використовується польською армією або починає використовуватися», — сказав у заяві виконавчий директор PGZ Себастьян Хвалек.
Міністр державного майна Польщі Яцек Сасін зазначив у Twitter, що будівництво сервісного центру свідчить про те, що "американці високо цінують потенціал Польщі та наші організаційні здібності".
Про свої прагнення стати сервісним центром для танків Abrams у Європі міністр Матеуш Моравецький заявив ще у квітні.
В статті використані матеріали АР, Reuters
Всі новини дня
"Це внутрішня проблема з якою буде працювати Росія", – Джастін Трюдо. Відео
"Це внутрішня проблема з якою буде працювати Росія, але ми повинні стійко триматися, продовжувати потужно підтримувати Україну, порядок, заснований на правилах", – премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо
- Голос Америки
Путін значно слабший і повільно приймає рішення – спікер Палати представників Конгресу США
"Значно слабшим" назвав президента Путіна спікер Палати представників Конгресу США, лідер республіканської більшості Кевін Маккарті. Маккарті додав, що Путін став "схожий на іншу людину" після того, як "ПВК Вагнер" здійснив озброєний похід на Москву.
"Незалежно від того, що там сталося, Путін значно слабший. І Путін виглядає іншою людиною. Але я завжди вважав, що Путін схожий на боса мафії, і ви сьогодні це бачите", – сказав Маккарті в телевізійній програмі Fox & Friends.
"Путін ніколи б не дозволив [Євгену] Пригожину зайти так далеко або продовжити. Я маю на увазі Пригожин, і це не було секретом, публічно критикував Путіна, критикував військових", – додав Маккарті.
"Згадайте, що він видав буквально пару днів тому: (причини-ред.) вторгнення в Україну було брехнею. Він брехав людям. А дивіться, як народ піднімається і підтримує Пригожина. І ця його здатність підібратися так близько до Москви, коли його не знешкодили повітряні війська, це має перелякати Путіна", - сказав спікер Маккарті.
Маккарті також зауважив, що Росії не вистачає військових поставок, і сказав, що теперішні події в Росії - чудова нагода для президента Китаю Сі Цзіньпіна припинити будь-яку підтримку Москви.
"…Президент Китаю Сі повинен відмовитися від будь-якої підтримки Росії. Це має бути чітким знаком і для нього", — сказав спікер, додавши, що світові лідери повинні тиснути на президента Сі.
Він відзначив особисту вразливість Путіна після повстання, сказавши, що він "самоізолювався" і тепер "повільно приймає рішення. "Він просто не такий, коли на нього дивишся", - додає політик.
Як повідомляв раніше Голос Америки, Президент США Джо Байден в понеділок вказав, що події в Росії, які відбулись цими вихідними, є внутрішньополітичними і США не мають до них жодного стосунку. Він застеріг, що остаточні висновки робити ще рано, але підтвердив намір США і надалі підтримувати Україну.
Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав спробу військового перевороту в Росії демонстрацією "справжніх тріщин" в Росії, яка веде війну проти України.
"Сам Пригожин під час усього цього інциденту порушив глибокі питання щодо самих передумов для російської агресії проти України, заявивши, що Україна чи НАТО не становили загрози для Росії, що є частиною наративу (президента) Путіна. І це був прямий виклик владі Путіна. Тож це порушує глибокі запитання. Це показує справжні тріщини", - сказав Блінкен в ефірі CBS News.
"Занадто рано робити остаточні висновки щодо того, куди це рухається", – Джо Байден. Відео
США оголосять новий пакет допомоги для України
ВАШИНГТОН (Reuters) – Сполучені Штати планують оголосити у вівторок про новий пакет військової допомоги для України на суму до 500 мільйонів доларів, що засвідчить рішучість США допомагати Україні, в той час, як Москва розбирається зі спробою повстання бойовиків "Групи Вагнера".
За словами двох американських чиновників, цей пакет включатиме техніку для сухопутних сил, в час, коли Україна інтенсифікує контрнаступ. За словами двох американських чиновників, повідомляє Reuters, очікується, що до пакету також увійдуть 30 бойових машин Bradley і 25 бронетранспортерів Stryker, сказав один із посадовців.
В рамках пакету допомоги Україна отримає боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), протитанкову зброю, включаючи Javelin, і боєприпаси для зенітних систем Patriot і Stinger, за словами чиновників, які побажали залишитися анонімними.
Посадовці вказали, що склад допомоги в новому пакеті ще остаточно не сформовано.
Білий дім відразу не відповів на запит про коментар.
Передача допомоги здійснюватиметься в рамках президентських повноважень, які дозволяють американському президентові передавати оснащення із запасів США без схвалення Конгресу під час надзвичайної ситуації.
Поставки надійдуть з надлишкових запасів США.
Пакет допомоги у сфері безпеки стане 41-м, схваленим Сполученими Штатами для України з моменту російського вторгнення в лютому 2022 року.
Форум